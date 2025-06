Spencer. Harry Spencer. Princ Harry uvažoval o příjmení po matce Dianě

Složité vztahy s královskou rodinou mají další kapitolu. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan Markleová zvažovali radikální krok – změnu příjmení svých dětí Archieho a Lilibet na Spencerovi, tedy na rodné jméno Harryho zesnulé matky, princezny Diany.

Od roku 2020, kdy se princ Harry s Meghan Markleovou vzdali svých rolí v královské rodině a přestěhovali se do Kalifornie ve Spojených státech, se jejich vztah s Buckinghamským palácem prudce zhoršil. Nyní se zdá, že na povrch vyplouvá další citlivá záležitost - příjmení jejich dětí.

Podle informací britských médií se vévoda a vévodkyně ze Sussexu vážně zabývali myšlenkou, že by se jejich potomci, princ Archie a princezna Lilibet, oficiálně jmenovali Spencer. Čtyřicetiletý Harry dokonce kvůli tomu vyhledal svého strýce, Charlese Spencera, bratra princezny Diany, aby s ním tuto rodinnou záležitost probral. "Měli spolu velmi přátelskou rozmluvu a Spencer mu doporučil tento krok nedělat," uvedl The Mail on Sunday.

Záměr přijmout matčino jméno by pravděpodobně ještě více prohloubil existující rozkol s královskou rodinou. Navíc změna rodného příjmení ze současného Mountbatten-Windsor na Spencer, které za svobodna nosila také jeho matka Diana, je právně prakticky nemožná.

Důvodem k úvahám o změně být několikaměsíčnímu zpoždění, s nímž jejich dvě děti obdržely britské pasy, informoval deník The Guardian. Princ Harry se domníval, že průtahy s vydáním pasů jsou důsledkem toho, že britští úředníci blokují žádosti kvůli používání příjmení Sussex, které rodina získala v roce 2005, a titulů Jeho a Její královská Výsost pro jejich děti, uvedl deník s odvoláním na nejmenovaný zdroj.

Mladší syn krále Karla III. odstoupil z královských povinností a přestěhoval se do Kalifornie, kde žije s manželkou a jejich dvěma dětmi - Archiem a Lilibet. Od svého odchodu se spolu s Markleovou vyjadřovali velmi kriticky o královské rodině v televizních dokumentech i v rámci Harryho biografické knihy s titulem Náhradník (Spare).

V rozhovoru pro BBC minulý měsíc Harry uvedl, že se chce s britskou královskou rodinou usmířit, ale že jeho otec král Karel III. s ním nebude mluvit kvůli dřívějšímu sporu s britskou vládou ohledně princova nároku na ochranku při pobytu v Británii.