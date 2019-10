Soukup chce být jako Werich, ale není vůbec vtipný, smějí se lidé seriálu Premiér

To nejstraslivejsi, co jsem kdy v zivote videl, bylo 90 minut utkani Cesko - Bulharsko (0:0) pod taktovkou Michala Bilka. A nove pak 20 minut poradu Premier v podani pana Jaromira Soukupa. Prekonal me predstavy a posunul mi hranice (ne)mozneho.#nevermore No a ted je tam Xaver.