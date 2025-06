Z časopisu až na koleje. Jak tajná touha stála u zrodu Klubu železničních cestovatelů

Kamenický motoráček

Až do 5. října jezdí denně jako linka Ústeckého kraje T1. Svoji trasu začíná ráno v Děčíně (7:38), odkud přes Benešov nad Ploučnicí a Českou Kamenici dojede v 8:35 do Kamenického Šenova. Následně celý den pendluje mezi Kamenickým Šenovem, Českou Kamenicí a Benešovem nad Ploučnicí. Poslední spoj jede z Kamenického Šenova v 17:15 a zpět do Děčína dojede v 18:24. Podrobné informace a jízdní řád najdete na webu KŽC.