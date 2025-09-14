Magazín

Šnečí král v nesnázích. Vzácnému Nedovi hledá protějšek celý Nový Zéland

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 1 hodinou
Najít lásku v dnešní době není nic jednoduchého. Své o tom ví i šnek Ned, který už vyčerpal všechny svoje možnosti. Ne, že by byl tak vybíravý, jen trpí neobvyklým anatomickým problémem, který mu ztěžuje milostný život.
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek | Foto: T. Kalinowski/ Wikimedia Commons

Jeho ulita se totiž netočí doprava, jak je u šneků obvyklé, ale doleva. Taková anomálie, za kterou stojí pravděpodobně genetická mutace, připadá na jednoho ze 40 tisíc šneků, někdy se jim proto říká šnečí král. Neda ale jeho výjimečnost vůbec netěší, naopak. Kromě ulity má totiž zrcadlově obrácené i vnitřní orgány a pohlavní ústrojí. Pokud se tedy nenajde další takový supervzácný "Ned", bude muset čelit celoživotnímu nedobrovolnému celibátu.

"Když máte šneka, který se točí doprava, a šneka, který se točí doleva, nemohou se posunout nahoru a dostat své části do správné polohy. Takže levák se může spárovat pouze s levákem," řekla Giselle Clarkson, která ho při práci na své zahradě na Novém Zélandu objevila. Autorku a ilustrátorku knihy o přírodě okamžitě přepadl zvláštní pocit. "Něco vypadalo divně. Na vteřinu jsem si říkala, jestli to není jiný druh, nebo něco takového," vysvětluje. Brzy ale pochopila, s kým má tu čest.

"Okamžitě jsem věděla, že šneka nemůžu jen tak hodit zpátky do trávy k ostatním," řekla a poslala jeho fotku kolegům z New Zealand Geographic. Časopis pak spustil celostátní kampaň s cílem najít pro Neda, který dostal jméno podle leváka Neda Flanderse ze seriálu Simpsonovi, partnerku.

Hledání je ale podle očekávání pomalé. A to i přesto, že by Nedovy šance mohla teoreticky zvýšit skutečnost, že se nemusí ohlížet na pohlaví svého protějšku. Hlemýždi jsou totiž hermafroditi, každý z nich má samčí i samičí pohlavní orgány, produkuje tedy vajíčka i spermie. I když Nedovy romantické strasti přilákaly pozornost celého světa, na svou lásku zatím stále čeká. Vzhledem k tomu, že se zahradní hlemýždi dožívají asi dvou až pěti let a Nedovi je šest měsíců, zbývá mu ještě spousta času.

 
Mohlo by vás zajímat

Rok na „Marsu“. Čtyři dobrovolníci se nechají zavřít do 3D tištěného habitatu

Rok na „Marsu“. Čtyři dobrovolníci se nechají zavřít do 3D tištěného habitatu

“Co je v tý krabici?” Film Sedm jako mistrovská výpověď o chorobné brutalitě světa

“Co je v tý krabici?” Film Sedm jako mistrovská výpověď o chorobné brutalitě světa

Vesmír může být plný lovců, rozhodně bych na nás neupozorňoval, říká známý ufolog

Vesmír může být plný lovců, rozhodně bych na nás neupozorňoval, říká známý ufolog
7 fotografií

Z gauče na barovou stoličku. Kocour putoval 50 kilometrů a stal se hvězdou

Z gauče na barovou stoličku. Kocour putoval 50 kilometrů a stal se hvězdou
Magazín.Aktuálně.cz Obsah šnek hlemýžď Nový Zéland rarita lifestyle

Právě se děje

Aktualizováno před 27 minutami
Přestaňte hledat výmluvy, proč neuvalit sankce na Rusko, vyzývá Zelenskyj spojence

ŽIVĚ
Přestaňte hledat výmluvy, proč neuvalit sankce na Rusko, vyzývá Zelenskyj spojence

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 41 minutami
Berdycha dostalo to, jak Češi dřeli. Zato Američany jsme tady stěží zahlédli, říká

Berdycha dostalo to, jak Češi dřeli. Zato Američany jsme tady stěží zahlédli, říká

Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych po postupu do finálové fáze Davis Cupu řekl, že chce úspěch dlouho vstřebávat.
před 45 minutami
Za Boha, Babiše i Okamuru. Na Zlínsku slábne Fiala i tradičně silná strana
5:54

Za Boha, Babiše i Okamuru. Na Zlínsku slábne Fiala i tradičně silná strana

Aktuálně.cz přináší předvolební reportáž o lidech, kteří považují za nejdůležitější rodinu a jsou spokojení, ale i o těch, kteří nadávají na vládu.
před 1 hodinou
Po Pornhubu další na řadě. Platební giganti cenzurují erotiku i tvorbu s LGBT tématy
2:57

Po Pornhubu další na řadě. Platební giganti cenzurují erotiku i tvorbu s LGBT tématy

Visa a Mastercard nutí videoherní platformy mazat erotické a LGBT hry. Tvůrci mluví o finanční cenzuře.
před 1 hodinou
Šnečí král v nesnázích. Vzácnému Nedovi hledá protějšek celý Nový Zéland

Šnečí král v nesnázích. Vzácnému Nedovi hledá protějšek celý Nový Zéland

Šnek Ned z Nového Zélandu hledá lásku – a pomáhá mu s tím celý Nový Zéland, kterého se jim zželelo kvůli jeho anatomickému problému.
před 2 hodinami
Rok na „Marsu“. Čtyři dobrovolníci se nechají zavřít do 3D tištěného habitatu

Rok na „Marsu“. Čtyři dobrovolníci se nechají zavřít do 3D tištěného habitatu

Už 19. října se čtyři pečlivě vybraní dobrovolníci nechají v rámci simulace života na Marsu zavřít na 378 dní do prostoru o 158 metrech čtverečních.
před 2 hodinami
Už mě ten chlap nebaví, strefil se Lehečka do Fritze. Tiafoe se omlouval fanouškům

Už mě ten chlap nebaví, strefil se Lehečka do Fritze. Tiafoe se omlouval fanouškům

Zatímco z českého týmu povstal hrdina v podobě Jiřího Lehečky, Američanům souboj polepil Frances Tiafoe.
Další zprávy