Šnečí král v nesnázích. Vzácnému Nedovi hledá protějšek celý Nový Zéland

Jeho ulita se totiž netočí doprava, jak je u šneků obvyklé, ale doleva. Taková anomálie, za kterou stojí pravděpodobně genetická mutace, připadá na jednoho ze 40 tisíc šneků, někdy se jim proto říká šnečí král. Neda ale jeho výjimečnost vůbec netěší, naopak. Kromě ulity má totiž zrcadlově obrácené i vnitřní orgány a pohlavní ústrojí. Pokud se tedy nenajde další takový supervzácný "Ned", bude muset čelit celoživotnímu nedobrovolnému celibátu.
"Když máte šneka, který se točí doprava, a šneka, který se točí doleva, nemohou se posunout nahoru a dostat své části do správné polohy. Takže levák se může spárovat pouze s levákem," řekla Giselle Clarkson, která ho při práci na své zahradě na Novém Zélandu objevila. Autorku a ilustrátorku knihy o přírodě okamžitě přepadl zvláštní pocit. "Něco vypadalo divně. Na vteřinu jsem si říkala, jestli to není jiný druh, nebo něco takového," vysvětluje. Brzy ale pochopila, s kým má tu čest.
"Okamžitě jsem věděla, že šneka nemůžu jen tak hodit zpátky do trávy k ostatním," řekla a poslala jeho fotku kolegům z New Zealand Geographic. Časopis pak spustil celostátní kampaň s cílem najít pro Neda, který dostal jméno podle leváka Neda Flanderse ze seriálu Simpsonovi, partnerku.
Hledání je ale podle očekávání pomalé. A to i přesto, že by Nedovy šance mohla teoreticky zvýšit skutečnost, že se nemusí ohlížet na pohlaví svého protějšku. Hlemýždi jsou totiž hermafroditi, každý z nich má samčí i samičí pohlavní orgány, produkuje tedy vajíčka i spermie. I když Nedovy romantické strasti přilákaly pozornost celého světa, na svou lásku zatím stále čeká. Vzhledem k tomu, že se zahradní hlemýždi dožívají asi dvou až pěti let a Nedovi je šest měsíců, zbývá mu ještě spousta času.