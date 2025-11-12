Příslib velkolepé podívané. Připravte se na největší polární záři viditelnou z Česka

Hlavní vlna částic z nejsilnější sluneční erupce třídy X5.1, která vybuchla symbolicky v pondělí 11. 11. v 11 hodin našeho času z aktivní oblasti AR4274, je stále na cestě. Očekává se, že její dopad způsobí silnou geomagnetickou bouři a může přinést výraznou polární záři viditelnou i z Česka.
"V noci dorazily první dva oblaky plazmatu, které vyvolaly polární záři. Nad ránem byla pěkně vidět, asi i lépe než se čekalo. Hlavní vlna částic z velmi silné erupce X5 z 11. 11. v 11 hod. je však stále na cestě a věříme, že dorazí někdy navečer nebo v noci na zítřek," říká popularizátor astronomie Martin Gembec z České astronomické společnosti. "Předpokládáme tedy zvýšenou aktivitu polárních září už od večerních hodin."
Astronomka Božena Solarová z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky k tomu dodává: "Podle aktuálních počítačových simulací se zdá, že se nejhustší část výronu odkloní od Země - nicméně existuje stále reálná šance na viditelnou polární záři. Do večera kolem 18. hodiny by totiž měla dorazit další vlna částic z jedné z předchozích erupcí. Doporučuji sledovat upozornění na webu NOAA Space Weather Prediction Center."
Energie, která se při pondělním výbuchu uvolnila ze sluneční skvrny označené AR4274, patří mezi ty největší v letošním roce. Podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) se Země nachází přímo v dráze těchto částic, což vyvolává geomagnetickou bouři silné úrovně. První dvě vlny částic z erupcí, které proběhly 9. a 10. listopadu, dorazily k Zemi v noci z 11. na 12. listopadu. A přinesly dokonce výraznější polární záři, než se očekávalo. Pozorovat ji bylo možné i z Česka, na mnoha místech navíc přálo také počasí.
Dnes tomu tak bohužel nebude. "Na více než polovině území - hlavně na Moravě a v severozápadní polovině Čech - bude mimo hory zataženo nízkou oblačností. A i tam, kde nebude, se čeká vysoká oblačnost - ta sice bude řídká a případná polární záře skrz ni půjde pozorovat, ale celkové podmínky zhorší. V noci na dnešek tak z pohledu oblačnosti panovaly lepší podmínky," uzavírá David Prantl z webu In-počasí.