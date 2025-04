Stáří za plotem a s grácií. Péče o zvířecí důchodce se od té lidské v mnohém neliší

Čtyřicetiletá samice slona afrického v barcelonské zoologické zahradě prostrčí nohu skrz kovovou mříž, kde jí ošetřovatel jemně drhne chodidlo - oblíbený tlustokožec dostává pedikúru společně s kousky jablek každý den. Ošetření je součástí specializované geriatrické péče zahrady o stárnoucí zvířata, která nemohou být navrácena do volné přírody.

"Poslat je zpátky do přírody by byla chyba," říká vedoucí oddělení péče o savce v barcelonské zoo Pilar Padillaová. "Je velmi pravděpodobné, že by nepřežili," dodává. Zoologické zahrady prošly v posledních desetiletích změnou s důrazem na ochranu druhů a na vzdělávání. Odvracejí se od vzorce minulých let, kdy byla exotická zvířata často vystavována jako atrakce.

Nový přístup zahrnuje znalost toho, jak se přizpůsobit potřebám stárnoucích zvířat. Zoologické zahrady tak stavějí větší výběhy podobnější volné přírodě. Areál Sahel-Savana v zoo v Barceloně není výjimkou.

Společně s chovatelskými programy, které pomáhají vracet zvířata v dobré kondici zpět do přírody, chtějí dnešní zoo zajistit, aby zvířata, která díky pokroku ve veterinární péči žijí déle, mohla stárnout s grácií. "Specializovaná geriatrická péče je stále více nepostradatelná," říká šéf Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) Martín Zordan. Stejně jako starší lidé vyžadují podle něj i starší zvířata více péče: pravidelné zdravotní kontroly, léčbu artritidy, měkčí potraviny či doplňky stravy, přizpůsobené životní prostory a sledování duševního zdraví a chování.

Vedle páru stárnoucích slonů žijí v barcelonské zoo také patnáctiletý vlk, leopard a tygr, kterým je oběma 17 let, stejně jako někteří starší ptáci - včetně hejna plameňáků-seniorů. Barcelonská zoologická zahrada není zdaleka jediná - na ošetřování starších zvířat klade důraz například několik zoo ve Spojených státech, třeba v Baltimoru či v Baton Rouge.

Ošetřovatelé v barcelonské zoo pečlivě sledují dvě stárnoucí samice tlustokožců, Susi a Bully, které se vyrovnávají s nedávnou smrtí slonice Yoyo, jejich bývalé kamarádky ve výběhu a dlouholeté společnice. Yoyo uhynula v prosinci ve věku 54 let. Susi ve svých 52 letech nyní patří mezi nejstarší známé slony africké držené v lidské péči, i když podle WAZA je věk zvířat narozených ve volné přírodě jen přibližný. Bully, které je 40 let, je mezi slony africkými také považována za starou. Všechny tři byly odchyceny v divočině a před příchodem do Barcelony trávily čas v cirkusech a zoologických zahradách.

Pohodlné a důstojné dožití

Zoo v Barceloně teď spolupracuje s Barcelonskou univerzitou na studii vlivu smrti Yoyo na Susi a Bully. Je to první studie svého druhu, která se zaměřuje na nepříbuzné slony po smrti jejich dlouholetého společníka, upozornila Padillaová. Susi a Bully kvůli šoku zpočátku nejedly, ale nyní se přizpůsobují a obracejí se jedna na druhou. Dokonce sdílejí i potravu, popsala Padillaová s tím, že Susi převzala po Yoyo dominantní roli.

Pro slony jsou skutečným testem věku jejich zuby. "Slábnutí zvířete značí opotřebení zubů," říká ošetřovatel v barcelonské zoo José María Santamaría. "Za život mají šest sad stoliček, a když je jim kolem 40, přijdou o poslední," vysvětluje. Susi a Bully vyžadují každodenní prohlídky, potravu vhodnou pro jejich ústa bez stoliček a zvláštní pozornost věnovanou jejich nohám - proto každodenní pedikúra a měkká písečná podestýlka ve výběhu, která zmírňuje bolest chodidel. "Přijali jsme tato opatření, protože nám záleží na tom, aby zvířata žila pohodlně a důstojně," uzavírá Zordan.