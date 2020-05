Slevové kupóny vám pomohou ušetřit při nákupech přes internet

Co je typické pro nakupování přes internet? Rozhodně jsou to nákupy zboží ve slevách. Na slevové akce jsme si už dávno zvykli a naučili se je využívat. Znáte ale všechny triky, jak dosáhnout na co nejlepší cenu? V našem článku se podíváme na stále oblíbenější možnost, jak lze ze slevových akcí vytěžit ještě více než dosud. Hovoříme o slevový kupónech.

Naučte se kupóny vyhledávat

Jistě to znáte, nakoupíte na svém oblíbeném internetovém obchodu a buď už přímo v balíčku se zásilkou nebo později do e-mailové schránky dostanete kupón, který vám nabízí slevu na další nákup. Je to pochopitelně krok e-shopu, jak vás nalákat na další utrácení. Na druhou stranu, slevové kupóny vám dokáží v mnoha ohledech opravdu ušetřit a udělat z vysoké ceny mnohem přijatelnějších částku. Kromě situací, kdy dostanete slevový kupón za nákup, se můžete naučit tyto kupóny aktivně vyhledávat. K tomuto účelu vám poslouží některé portály, které nabízejí všechny slevy na jednom místě. Máte tak:

Okamžitých přehled o aktuální nabídce slev

Možnost třídit slevy podle zaměření e-shopu

Je zbytečné, abyste procházeli všechny slevy, když vás zajímá konkrétní druh zboží. Pokud hledáte internetové obchody s módou, mohou vás zaujmou třeba about you slevové kupóny . Na tomto populárním internetovém obchodu s trendy módou nejdete zajímavé kousky, kterými můžete obohatit svůj šatník. A díky kupónům je nyní můžete získat ve slevě!

Jak e-shopy odměňují své zákazníky kupóny?

Internetové obchody nabízejí kupóny různým způsobem. Jeden z nich už jsme zmínili, a sice se jedná o slevu na další nákup. Jde v podstatě o věrnostní slevu pro stálé zákazníky. Kromě toho jsou tady ale ještě některé specifické kupóny, které vám umožní získat například poštovné zdarma. Řada obchodů láká také na kupón:

Pro nové zákazníky

Za registraci do newsletteru

Při nákupu nad určitou částku

Sleva pro nové zákazníky je jasná. Tady získáte kupón už za samotnou registraci do e-shopu. Zpravidla se jedná o kupón nižší částky, který vás však může namotivovat k prvnímu nákupu. Ostatně i malá sleva je slevou a někdy se vám může opravdu vyplatit. Kromě toho často můžete získat kupóny za registraci k odběru novinek. Touto cestou mnoho internetových obchodů také rozdává kupóny průběžně, takže určitě se vyplatí do newsletteru registrovat, pokud plánujete v obchodě nakupovat častěji.

Tak jako můžete získat při nákupu nad určitou částku třeba dopravu zdarma, stejně tak můžete získat kupón na další nákup při určité výši útraty. Některé e-shopy mají toto odměňování zákazníků odstupňované. Za čím větší částku nakoupíte, tím výhodnější kupón získáte na příští nákup.

Mějte přehled o cenách

Abyste byli skutečně schopni využít relevantních slev, je vhodné znát cenu určitého zboží. Pokud si například chcete koupit nové značkové tenisky, je dobré vědět, v jaké cenové relaci se pohybují v nové kolekci a kolik stojí ve výprodeji. Budete tak vědět, zda nabízená cena na konkrétním e-shopu je skutečně zajímavá. Kupóny nám potom nákupy přes internet mohou už jedině zpříjemnit. Najdete-li zajímavou cenu, tak s kupónem se rázem stane ještě mnohem atraktivnější. Rozhodně se tedy kupónům nevyhýbejte, je to způsob, díky kterému se vám nakupování na internetu vyplatí ještě více.

Uplatnění kupónu v e-shopu

Našli jste si slevový kód a nevíte co s ním? Uplatnit kupón je velice jednoduché. Prostě na svém oblíbeném internetovém obchodě vložíte požadované zboží do košíku jako obvykle a přejdete k platbě. V některém z kroků potom je možnost vložit kód vašeho kupónu. Tímto způsobem by se měla automaticky načíst sleva. Dejte si pozor pouze na to, že sleva se nemusí vždy vztahovat na všechny výrobky, například na akční zboží.