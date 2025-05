Legenda Skype končí. Jaké další kdysi populární služby odnesl čas?

Za co utrácejí poslanci? V Japonsku spustili databázi výdajů zákonodárců

Japonský think-tank spustil online databázi, v níž může veřejnost vyhledávat, za co v roce 2023 utráceli členové japonského parlamentu. Napsal to web deníku Asahi šimbun. Databáze, do níž je přístup…

Přečíst zprávu