Šifra mistra Leonarda. Vědci rozplétají genetickou hádanku renesančního génia

Průlomový projekt DNA Leonarda da Vinciho propojuje vědu, historii i pořádnou dávku detektivní práce. Tým italských vědců vedený Alessandrem Vezzosim a Agnese Sabato sestavuje už víc než třicet let podrobný rodokmen vynálezce, umělce a vědce Leonarda da Vinciho. A vypadá to, že jsou blíž než kdy dřív k odhalení biologického odkazu renesančního génia.
Pomocí archivních dokumentů, církevních záznamů i testů DNA se jim podařilo vystopovat rodinnou linii sahající až do roku 1331. Zmapovali 21 generací a víc než 400 jednotlivců. Přestože "mistr" zemřel bezdětný, výzkumníci našli jeho žijící mužské příbuzné, kteří jsou potomky jeho otce Ser Piera a nevlastního bratra Domenica Benedetta. U šesti z nich navíc potvrdili nepřerušenou mužskou linii. Právě jejich DNA by mohla poskytnout základ pro rekonstrukci Leonardova genetického profilu.
"Naším cílem při rekonstrukci rodokmenu rodiny Da Vinci až do současnosti a zároveň při zachování a oceňování míst spojených s Leonardem je umožnit vědecký výzkum jeho DNA," říká Vezzosi.
Leonardo da Vinci zemřel v květnu 1519 a podle svého přání měl spočinout v kostele svatého Florentina v Amboise. Během Velké francouzské revoluce však došlo k těžkému poškození budovy. Kosti se našly až o tři století později, v roce 1863, a skončily v malé kapli v údolí Loiry. Aby vědci mohli potvrdit, že jde skutečně o Leonarda, potřebují příbuzného, se kterým by je mohli porovnat.
Tým už potvrdil existenci rodinné hrobky v kostele Santa Croce ve florentské vesnici Vinci, kde se Leonardo narodil a kde odpočívají další členové rodu, včetně jeho dědečka Antonia nebo nevlastních bratrů Giovanniho a Pandolfa. Právě odtud by mohli vědci získat genetický materiál potřebný pro porovnání s ostatky z Amboise.
Rozluštění kreativity i smrti renesančního génia
Pokud se podaří extrahovat dostatečně zachovalou DNA, výzkumníci by mohli zrekonstruovat Leonardův genom, tedy kompletní mapu jeho genetické výbavy. Ta by mohla přinést odpovědi na otázky, které fascinují historiky i lékaře po celá staletí. "Doufáme, že získáním Leonardovy DNA pochopíme biologické kořeny jeho mimořádné zrakové ostrosti, kreativity a možná i aspekty jeho zdraví a příčiny smrti," přeje si Vezzosi.
Díky rekonstrukci bychom se mohli dočkat také 3D podoby Leonarda da Vinciho. Moderní technologie by totiž umožnily "oživit" tvář člověka, který dalece přesáhl svou dobu a viděl svět jinak než kdokoli před ním.