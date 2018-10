Škola v Kanadě vyškrtla z osnov román Jako zabít ptáčka. Je rasistický a násilný

Podle školské rady kniha nevhodně využívá rasistických výrazů a také příliš živě zobrazuje násilí prováděné na obyvatelích tmavé pleti.

Školská rada v kanadském regionu Peel v Ontariu doporučila učitelům anglické literatury, aby z učebních osnov a povinné literatury vypustili román spisovatelky Harper Leeové Jako zabít ptáčka považovaný od roku 1960 za klasické dílo americké literatury.

Kniha, za niž autorka získala prestižní Pulitzerovu cenu, je podle členů školské rady rasistická. Posiluje stereotyp bílého muže jakožto zachránce a tím pádem znevýhodňuje černou rasu. Na případ upozornil server kanadského deníku National Post.

"Využívání podobně laděných textů pro otevření diskuse o rasismu pro černošské studenty, kteří toto bezpráví zažívají na vlastní kůži, by bylo sotva prospěšné," argumentoval rozhodnutí rady její předseda.

Podle školské rady kniha nevhodně využívá rasistických výrazů a také příliš živě zobrazuje násilí prováděné na obyvatelích tmavé pleti. Žádost o stažení knihy z osnov vzešla podle předsedy školské rady přímo od rodičů černošských studentů.

Nová směrnice rovněž vyvolává otázku o tom, zda je, nebo není za hranou porušení svobody projevu. "V tomto případě nemůžeme mluvit o cenzuře ani o tom, že zákaz této knihy bude omezením svobody projevu. Ponechat knihu v učebních osnovách není správné, protože by mohla nepřímo motivovat k utlačování afroamerických studentů," reaguje na kritiku vedoucí učebních osnov s tím, že nejde o zákaz, ale o doporučení.

Učitelé vnímají celou situaci jinak. Směrnice podle nich není pouhým doporučením, ale opravdovým zákazem knihu do hodin anglické literatury zařadit. Předpis vešel v platnost na konci června, od té doby jsou všichni učitelé povinni svoje studijní plány konzultovat přímo s ředitelem.

Pedagogové zpochybňují i to, že kniha podporuje rasismus a agresi. "Mluvení o historii rasismu pro mě není rasismem. Četbou této knihy nic nepropagujeme, jen mluvíme o tom, co se děje," dodal jeden z učitelů. Nepřál si být jmenován kvůli obavám z možného postihu. Podobný osud předpovídá i dalším knihám, a to románu Pán much a novele Johna Steinbecka O myších a lidech.

Kvůli propagaci rasismu byla zakázána školskou radu ve státu Minnesota a Mississippi kniha Dobrodružství Huckleberryho Finna.