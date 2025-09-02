Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Škola VIA spouští provoz nového kampusu v centru Berouna

před 12 minutami
VIA Beroun dnes otevřela rozsáhlý vzdělávací kampus. Bilingvní a s důrazem na kritické myšlení.
Foto: Komerční sdělení

Areál, který vznikl s investicí víc než 1 miliardy korun, pojme až 640 žáků mateřské školy, základní školy a čtyřletého gymnázia, a výrazně tak posiluje nedostatkové kapacity v regionu. Ve VIA se učí současně česky a anglicky - s českými pedagogy a rodilými mluvčími.

"Silná, sebevědomá a svobodná země stojí na vzdělanosti. VIA proto vychovává zvědavé a odolné mladé lidi, kteří se umějí ptát a ověřovat si zdroje při hledání odpovědí. Občany, kteří budou aktivně spoluvytvářet společnost, v níž žijeme," říká Vratislav Randa, zřizovatel kampusu a předseda školské právnické osoby ZŠ VIA Beroun.

Foto: Komerční sdělení

Co se otevírá

  • Ucelený vzdělávací systém 3-19 let: mateřská škola, ZŠ (1.-9. ročník) a nové bilingvní čtyřleté gymnázium.
  • Kapacita kampusu: 640 žáků. Nejmodernější areál zahrnuje kromě učeben a otevřených výukových prostor i veškeré potřebné zázemí - multifunkční sál, jídelnu, laboratoře, venkovní i vnitřní sportoviště, zahrady či parkovací dům.
  • Gymnázium letos otevírá dvě třídy 1. ročníku. Studium míří k české i mezinárodní maturitě.
  • Bilingvní výuka: výuka probíhá česky a anglicky.
  • Sociální a akademická stipendia: pomoc cílí na to, aby se do školy dostal talent bez ohledu na rodinné zázemí. Stipendium získá zhruba každé páté dítě.

Slavnostního otevření se kromě studentů, rodičů a pedagogů účastní i zástupci města a kraje, Senátu, zřizovatele (Nadace Tipsport) a další představitelé.

Foto: Komerční sdělení

Jak VIA učí

VIA kombinuje dvojjazyčnou výuku se systémem pastoral care - praktickým závazkem pečovat o akademický i osobní rozvoj každého žáka a budovat bezpečné, náročné a laskavé prostředí. Důraz je kladen na kritické myšlenídemokratické hodnoty a občanskou zodpovědnost.

"Na gymnáziu začínáme dvěma třídami. Výuka probíhá česky i anglicky, laboratoře a otevřené učebny nám dovolí učit víc do hloubky a častěji projektově. Cíl je jednoduchý: méně biflování, víc porozumění a praxe - a u maturantů možnost volit mezi českou a mezinárodní maturitou," vysvětluje ředitel školy VIA Beroun Petr Hopfinger.

Foto: Komerční sdělení

Kontext a čísla

  • VIA funguje v Berouně od roku 2020. Nový kampus rozšiřuje školu o MŠ a čtyřleté gymnázium a výrazně posiluje nedostatkové kapacity v regionu.
  • Kampus bude mít po naplnění všech ročníků víc než 90 zaměstnanců.
  • Projekt z dílny architektů OVA je zároveň architektonicky výjimečný. Představuje jeden z nejmodernějších vzdělávacích projektů v zemi a průběžně vede v soutěži Stavba roku.
  • Celková investice včetně položek přímo nesouvisejících se vzdělávacím kampusem (jako je např. parkovací dům) dosahuje 1,5 miliardy.

Kontakt pro média:
Václav Sochor, vedoucí komunikace skupiny Tipsport, předseda správní rady Nadace Tipsport, +420 724 849 438, [email protected].

 
Mohlo by vás zajímat

Muž, který nikdy nebyl sám sebou. Herec Peter Sellers by oslavil sto let

Muž, který nikdy nebyl sám sebou. Herec Peter Sellers by oslavil sto let

Krádež, kterou viděl celý svět, má nečekanou dohru. Muž z videa bojuje o důvěru

Krádež, kterou viděl celý svět, má nečekanou dohru. Muž z videa bojuje o důvěru

"Usadit se nehodlám," hlásá cestovatelka. Z mizerné staré panny si dělá legraci

"Usadit se nehodlám," hlásá cestovatelka. Z mizerné staré panny si dělá legraci

Nechoďte spát a dívejte se k severu. V Česku se v noci může objevit polární záře

Nechoďte spát a dívejte se k severu. V Česku se v noci může objevit polární záře
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Komerční článek

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Šlachta neuspěl. Krajský soud v Ústí zamítl návrh na zrušení kandidátky Pirátů

Šlachta neuspěl. Krajský soud v Ústí zamítl návrh na zrušení kandidátky Pirátů

Soud zamítl i návrh uskupení Česká republika na 1. místě! na zrušení registrace kandidátní listiny politického hnutí SD.
před 48 minutami
Muž, který nikdy nebyl sám sebou. Herec Peter Sellers by oslavil sto let

Muž, který nikdy nebyl sám sebou. Herec Peter Sellers by oslavil sto let

Dr. Divnovláska i inspektor Clouseau. Komplikovaný Brit, který změnil tvář filmové komedie a trpěl depresemi.
před 48 minutami

Dopadová studie ke Green Dealu existuje. Je to strašně nebezpečné, varuje poslanec

Dopadová studie ke Green Dealu existuje. Je to strašně nebezpečné, varuje poslanec
31:23
před 1 hodinou
Stárnutí kolem padesátky zrychluje. Víme, jak jej alespoň trochu přibrzdit

Stárnutí kolem padesátky zrychluje. Víme, jak jej alespoň trochu přibrzdit

Podle studie čínských vědců dochází mezi 45 a 55 lety věku ke zvýšení hladin zhruba padesátky proteinů, které jsou spojeny s mnoha nemocemi.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

ŽIVĚ
Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Lev XIV. hodlá navázat ohledně LGBT+ lidí v církvi na svého předchůdce

Lev XIV. hodlá navázat ohledně LGBT+ lidí v církvi na svého předchůdce

Papež Lev XIV. se setkal s jedním z nejvýznamnějších zastánců větší inkluze LGBT+ lidí v katolické církvi a podpořil ho.
před 2 hodinami
Krádež, kterou viděl celý svět, má nečekanou dohru. Muž z videa bojuje o důvěru

Krádež, kterou viděl celý svět, má nečekanou dohru. Muž z videa bojuje o důvěru

Muž, který na US Open vzal dítěti kšiltovku, poprvé promluvil. Tvrdí, že šlo o omyl. Omluva ale nepřesvědčila všechny.
Další zprávy