Škola je již za dveřmi. Co bude váš školák potřebovat?

Prázdniny se nemilosrdně chýlí ke svému konci, a pokud máte doma školáka, měli byste honem popřemýšlet o tom, jestli je na začátek nového školního roku dostatečně připraven. Máte pohromadě veškerou nezbytnou výbavu? A co k ní vlastně patří? Poradíme vám!

1. Školní aktovka či batoh

Školní taška hraje v životě vašeho potomka důležitou roli - je to zavazadlo, které nosí téměř denně, a proto byste si měli dát na výběru záležet. Je velmi důležité, aby byla aktovka kvalitní, lehká, pevná, ergonomická a bezpečná. Ideální je taková, která je vyztužená, má ergonomicky tvarovaná záda, posuvný zádový systém umožňující optimální nastavení polohy popruhů vzhledem k výšce dítěte, nastavitelné ramenní, prsní a boční popruhy, které se rovněž dají individuálně přizpůsobit postavě. Konstrukce by měla být lehká, ale stabilní a aktovka či batoh by měly být vyrobeny z pevného, nejlépe voděodolného materiálu. Samozřejmostí je dostatek reflexních prvků pro dobrou viditelnost dítěte.

2. Penál

Školáci na prvním stupni potřebují poměrně velké množství psacích potřeb a doplňků k nim, čemuž by měla odpovídat i velikost pouzdra. Penál, který je přehledně členěný a má dostatek přihrádek, takže se v něm snadno orientuje, posiluje v dítěti smysl pro pořádek. Na vyšších stupních se pak dostávají více do popředí menší penály a etue, které jsou praktické, úsporné, a navíc bývají stylové!

3. Přezůvky a sáček na obuv

Přezůvky do školy by měly mít pevný opatek, tedy výztuž, která fixuje patu v botě a drží ji vzpřímenou. Kvalitní opatek poznáte podle toho, že se na botě nedá lehce promáčknout pata nad podrážkou. Vybírejte zásadně kvalitní přezůvky správné velikosti, tedy ne s tím, že "do nich dítě doroste". Dětská noha roste rychle, proto byste měli v pravidelných 2-3měsíčních intervalech kontrolovat, zda má školák v botě rezervu před špičkami prstů cca 10-15 mm.

Tvar přezůvky by měl kopírovat tvar nohy, špička boty by měla být ohebná a materiál prodyšný. Sáček na obuv je potom praktickou a hygienickou pomůckou, která slouží k tomu, aby vaše ratolest nenosila přezůvky mezi učebnicemi a svačinou.

Výše zmíněné nezbytnosti však zdaleka nejsou tím jediným, co děti do školy potřebují a co prakticky využijí. Základní školní sety lze zejména u žáků prvního stupně doplnit o další produkty, jako jsou třeba pevné desky na sešity, láhve na pití či boxy na svačinu. Zde dbejte hlavně na kvalitu - samozřejmostí je u nich zdravotně nezávadný materiál, který se snadno udržuje.

