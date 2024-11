Silné řeči: Největší stand-up show střední Evropy rozšiřuje své působení v Česku!

Legendární Silné řeči, fenomén na Slovensku, se chystají na velkolepé turné po České republice.

Vynikající komici, kteří na Slovensku vyprodávají sály a stali se celebritami, přicházejí rozesmát nejen Prahu a Brno, ale i další města. Připravte se na 15 vystoupení, která vás obohatí o autentický humor. Turné začíná 9. prosince v pražské Lucerně, kde se můžete těšit na pořádnou show. Lístky na ni se rychle blíží k vyprodání, což jasně ukazuje, že české publikum prahne po pořádné dávce smíchu! Možná si odnesete i pár vtipů, které ohromí vaši rodinu na příští oslavě!

Silné řeči, které vznikly na Slovensku v roce 2009, si rychle vybudovaly silnou reputaci díky své unikátní kombinaci inteligentního humoru a schopnosti reagovat na aktuální témata. Po letech úspěšného vystupování v Praze a Brně se rozhodly, že je čas na expanzi do dalších měst. "Silné řeči vystupují na Slovensku už 15 let, a nastal čas posunout se dál. Naše země jsou si velmi blízké, a proto přinášíme náš humor také do Česka. Věříme, že stejně jako velká jména, jako jsou No Name, Richard Müller, Emma Drobná či Zuzana Smatanová, si čeští fanoušci oblíbí i slovenské komiky pod značkou Silné řeči," říkají organizátoři.

Jedinečný zážitek pro české publikum

Každé vystoupení přináší zcela nový zážitek, který vás dostane do kolen - inteligentní humor, břitké myšlenky a odvaha dotknout se i kontroverzních témat. Silné řeči dokazují, že stand-up není jen o tradičních jménech, jako jsou Miloš Knor nebo Lukáš Pavlásek. Připravte se na smích až k slzám, který vám nejen zlepší náladu, ale také přispěje k vašemu zdraví! Studie ukázaly, že terapie smíchem může zlepšit funkční kapacitu kardiovaskulárního systému, který zahrnuje srdce, plíce, tepny a žíly. Takže pokud chcete udělat něco pro své zdraví a zároveň se skvěle pobavit, doražte na jednu ze zastávek slovenské stand-up comedy show Silné řeči!

Na zahajovací show v Lucerně se můžete těšit na excelentní lineup! Renomovaní komici jako Michael Szatmary, Tomáš Hudák, Jakub Zitron Ťapák a Šoko vás zaručeně nenechají vydechnout. Moderování se ujme charismatický Jano Gordulič, jehož schopnost vtáhnout vás do každého vtipu vytváří skvělou atmosféru. A co na závěr? VIP afterparty! Můžete se setkat s komiky, zazpívá vám Emma Drobná a zahraje DJ Tony S. Možná se vám podaří ulovit selfie s komikem, který vás rozesmál k slzám!

Vánoční kampaň: Darujte pod stromeček smích!

V rámci vánoční kampaně máte nyní jedinečnou příležitost pořídit vstupenky na vystoupení Silných řečí jako originální dárek. A pokud se vám nepodaří dostat na show v Lucerně, která se rychle blíží k vyprodání, nezoufejte! Můžete vybírat z dalších termínů po celé ČR. Všechny informace a termíny najdete na www.silnereci.cz.

Nepropásněte tuto úžasnou příležitost! Obdarujte sebe nebo své blízké. Smích je přece ten nejlepší dárek, který dokáže rozzářit každý okamžik - a navíc, bez vedlejších účinků!