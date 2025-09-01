Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Siemens v Brně představí řešení a inovace pro vyšší konkurenceschopnost

Siemens v Brně představí řešení a inovace pro vyšší konkurenceschopnost
Zobrazit 5 fotografií
Foto: Komerční sdělení
před 10 hodinami
Expozice společnosti Siemens se na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2025 zaměří na produkty, řešení a inovace, které průmyslovým firmám pomáhají dosáhnout vyšší produktivity a konkurenceschopnosti.
Prohlédnout si 5 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Nechoďte spát a dívejte se k severu. V Česku se v noci může objevit polární záře

Nechoďte spát a dívejte se k severu. V Česku se v noci může objevit polární záře

Megazemětřesení. Matky prchaly s dětmi v náručí, aniž by věděly kam, říká pamětnice

Megazemětřesení. Matky prchaly s dětmi v náručí, aniž by věděly kam, říká pamětnice
8 fotografií

Kolumbijští vědci objevili dosud neznámou linii lidského rodu

Kolumbijští vědci objevili dosud neznámou linii lidského rodu

Krokodýl se zuby jako T-Rex lovil dinosaury, vědci v Argentině objevili jeho fosílii

Krokodýl se zuby jako T-Rex lovil dinosaury, vědci v Argentině objevili jeho fosílii
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem Komerční článek

Právě se děje

Aktualizováno před 31 minutami
Česká paráda. Ve čtvrtfinále US Open je i Muchová, šokoval také debl

Česká paráda. Ve čtvrtfinále US Open je i Muchová, šokoval také debl

Karolína Muchová i přes zdravotní potíže porazila Ukrajinku Martu Kosťukovou 6:3, 6:7, 6:3.
Aktualizováno před 1 hodinou
Muchová - Kosťuková 2:1. Česká tenistka je potřetí v řadě ve čtvrtfinále US Open

Přenos skončil
Muchová - Kosťuková 2:1. Česká tenistka je potřetí v řadě ve čtvrtfinále US Open

Sledovali jsme online osmifinále tenisového US Open mezi Karolínou Muchovou a Martou Kosťukovou z Ukrajiny.
před 1 hodinou
"Budu doufám v pořádku," řekl Babiš po útoku holí. Ruším program, má mít klid

"Budu doufám v pořádku," řekl Babiš po útoku holí. Ruším program, má mít klid

Andrej Babiš po útoku na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku, kde ho jeden z účastníků udeřil berlí do hlavy, zrušil program v Olomouci.
před 2 hodinami
Německo poprvé od ustavení Merzovy vlády přijalo let s afghánskými migranty

Německo poprvé od ustavení Merzovy vlády přijalo let s afghánskými migranty

Německo v pondělí poprvé od ustavení vlády kancléře Friedricha Merze přijalo let s afghánskými migranty, kteří budou moci ve spolkové republice zůstat
před 2 hodinami
Venezuela čelí největší hrozbě na kontinentu za sto let, prohlásil Maduro

Venezuela čelí největší hrozbě na kontinentu za sto let, prohlásil Maduro

Venezuela čelí největší hrozbě, jaká se objevila v Jižní Americe za posledních sto let. Prohlásil to v pondělí na tiskové konferenci prezident Maduro.
před 2 hodinami
"Noční můra bodyguardů." Expert o útoku berlí na Babiše, zmínil klíčový problém

"Noční můra bodyguardů." Expert o útoku berlí na Babiše, zmínil klíčový problém

Šéf opozičního hnutí ANO skončil po napadení v nemocnici na vyšetření. Bývalý elitní policista Lumír Němec upřesnil, kde mohla nastat chyba v ochraně.
Aktualizováno před 2 hodinami
Babiše na mítinku udeřil muž berlí do hlavy. Policie vyřkla právní kvalifikaci

Babiše na mítinku udeřil muž berlí do hlavy. Policie vyřkla právní kvalifikaci

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš byl v pondělí při předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku fyzicky napaden.
Další zprávy