Intimní život Čechů se mění. Méně sexu, více masturbace a potíže s nutkavým chováním

Doba, kdy se informace o sexu a pornografii objevovaly až v pozdní pubertě, je dávno pryč. Dnešní děti a mladí lidé se s těmito tématy setkávají mnohem dřív. Podle aktuálního českého průzkumu bylo přibližně 20 procent dětí vystaveno pornografii ještě před svými dvanáctými narozeninami. Průměrný věk prvního sledování porna se u chlapců pohybuje kolem 14,2 roku, u dívek kolem 14,5 roku - a sledování pornografie se už zdaleka netýká jen kluků.
Internet, sociální sítě a digitalizace proměnily sexuální život k nepoznání. Dnes máme k dispozici vše od online seznamek přes aplikace až po virtuální sexuální zážitky. Na jedné straně to otevírá nové možnosti, na druhé přináší otázky: Jak se s tímto množstvím podnětů vyrovnáváme? Místo očekávané radosti může přicházet přetlak, rutina nebo pocit prázdnoty.
Češi mají méně sexu než dřív
Frekvence sexuální aktivity v české populaci klesá. Průměrný dospělý muž měl za poslední měsíc sex přibližně 0,99krát, ženy 0,71krát. Mladší věkové skupiny jsou na tom lépe - mezi 18-25 lety se průměr u žen pohybuje kolem 1,7 a u mužů 1,3 za měsíc. Pokud lidé žijí v partnerském vztahu, čísla stoupají: zhruba 5,7krát měsíčně u mužů a 5,6krát u žen.
Zatímco počet sexuálních styků klesá, masturbace je na vzestupu. Muži masturbují v průměru 5,4krát za měsíc, u mladých mužů do 25 let je to až 8,8krát. Ženy masturbují v průměru téměř dvakrát měsíčně, přičemž u nejmladší kohorty (18-25) je to přes čtyřikrát měsíčně. S věkem frekvence klesá.
Když sexuální impulzy přebírají kontrolu
Každý čtvrtý muž (23,8 procent) přiznává, že někdy v životě měl po dobu alespoň několika měsíců potíže ovládnout sexuální impulzy. "Kompulzivní sexuální chování je v současnosti chápáno jako porucha regulace sexuálních impulzů, nikoli jako klasická závislost," vysvětluje Libor Zámečník, primář Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN.
"Lidé s touto poruchou například nadměrně konzumují pornografii, mají nutkání provádět často masturbaci, využívají sex jako únik od stresu či nemocí, udržují sexuální kontakty s více partnery," dodává primář. Problém nastává, když člověk ztrácí nad svým chováním kontrolu.
Podle Kateřiny Klapilové, vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence Národního ústavu duševního zdraví, není samotná vysoká sexuální touha či častá sexuální aktivita sama o sobě nemocí. Potíž nastává, když začne převažovat pocit ztráty kontroly a chování přináší více utrpení než uspokojení.
Pomoc existuje
Dobrou zprávou je vznik Centra psychosexuální pomoci v Praze. Nabízí bezpečný a diskrétní prostor pro každého, kdo řeší potíže v oblasti sexuality - včetně mladistvých, lidí s genderovou dysforií, osob s rizikovým chováním nebo těch, kteří mají potíže ve vztazích souvisejících se sexualitou. Kontakt je možný přes anonymní e-mail [email protected].
"Budeme tu i pro jejich partery a partnerky a blízké, kteří rovněž často potřebují odbornou pomoc," doplňuje primář Zámečník. Centrum nabízí i terapeutické skupiny, které pomáhají klientům porozumět vlastní sexualitě a lépe regulovat sexuální impulzy.