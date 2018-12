Totální propadák? Sestřih letošních hitů na YouTube je nejneoblíbenějším videem roku

Letošní sestřih nejoblíbenějších videí na YouTube se stal totálním propadákem. YouTube Rewind 2018 se po necelém týdnu od zveřejnění stal druhým nejhůře hodnoceným videem v historii celého webu. Nejhorším zůstává osm let starý videoklip Baby od kanadského zpěváka Justina Biebera.

Video s názvem YouTube Rewind 2018 označilo palcem dolů přes osm milionů lidí. Líbilo se pouhým dvěma milionům. Klip Justina Biebera Baby se nelíbí téměř deseti milionům uživatelů.

Kanadskému zpěvákovi se podařilo zprotivit lidem videoklip během uplynulých osmi let. Naopak sestřih roku 2018 odsoudili diváci během tří dnů, upozorňuje britská BBC

Lidem především vadí to, že se v něm zapomnělo na některé hvězdy youtubové scény, jako je Logan Paul, Shane Dawson a PewDiePie. A to přesto, že například přestřelka mezi švédským komentátorem her PewDiePiem (Felixem Kjellbergem) a indickým kanálem T-Series patřila k nejdiskutovanějším tématem roku.

"Rewind bylo něco jako pocta tvůrcům za uplynulý rok. Bylo skvělé být jeho součástí. Teď jsem rád, že v něm nejsem," sdělil PewDiePie.

Vadí mu také, že v sestřihu chybí vzpomínka na zemřelé youtubery, jako byl islandský herec Stefan Karl Stefansson.