V roli zrůdy. Žila jsem s někým jiným, popsala manželka Uhlíkovu přeměnu v kanibala

před 1 hodinou
Natáčení seriálu Metoda Markovič: Hojer bylo náročné jak pro představitele detektiva Jiřího Markoviče Petra Lněničku, tak i pro Petra Uhlíka, který si zahrál sériového vraha Ladislava Hojera. Oba herci museli změnit svou tělesnou váhu a měli po natáčení problémy s psychikou. Podívejte se na nový díl pořadu Historky z placu.
Historky z placu - Metoda Markovič: Hojer | Video: Michaela Lišková

Lněnička musel do role přibrat 10 kilo, Uhlík naopak výrazně zhubnout. Mladý herec uvedl, že hubnutí bylo drastické a narychlo. "Měl jsem docela svaly a ty jsem musel hubnout. Šlo o ketodietu, bylo to hodně omezující," řekl pro Extra.cz.

Novou vizáž vnímala jinak i jeho manželka. "Bylo to těžké období. Petr se měnil fyzicky i pachově. Najednou úplně jinak voněl. Když jsem přišla domů, jako kdyby na mě ani nečekal můj partner. Několik měsíců jsem žila s někým jiným," popsala Andrea Uhlík Berecková pro iDnes.cz.

Role vraha se na Uhlíkovi podepsala i psychicky. Herec uvedl, že to bylo nejtěžší období jeho života a šlo o doposud největší hereckou výzvu. "Myslím, že jsem do toho dával o hodně víc, než bylo potřeba. Byl jsem pak vnitřně roztěkaný a v mlze," vysvětlil pro ČT art.

Vraždící zrůda Dana Stodolová. Část lidí mě za roli odsoudila, řekla Žáčková (celý článek s videem zde)

Historky z placu - Manželé Stodolovi | Video: Michaela Lišková
 
