V roli zrůdy. Žila jsem s někým jiným, popsala manželka Uhlíkovu přeměnu v kanibala

Lněnička musel do role přibrat 10 kilo, Uhlík naopak výrazně zhubnout. Mladý herec uvedl, že hubnutí bylo drastické a narychlo. "Měl jsem docela svaly a ty jsem musel hubnout. Šlo o ketodietu, bylo to hodně omezující," řekl pro Extra.cz.
Novou vizáž vnímala jinak i jeho manželka. "Bylo to těžké období. Petr se měnil fyzicky i pachově. Najednou úplně jinak voněl. Když jsem přišla domů, jako kdyby na mě ani nečekal můj partner. Několik měsíců jsem žila s někým jiným," popsala Andrea Uhlík Berecková pro iDnes.cz.
Role vraha se na Uhlíkovi podepsala i psychicky. Herec uvedl, že to bylo nejtěžší období jeho života a šlo o doposud největší hereckou výzvu. "Myslím, že jsem do toho dával o hodně víc, než bylo potřeba. Byl jsem pak vnitřně roztěkaný a v mlze," vysvětlil pro ČT art.