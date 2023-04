Sektorové kuchyně jako nejlepší volba pro většinu Čechů

Lidé s penzí by mohli při vysoké inflaci dostávat dočasně příspěvek na náklady. Nahradit by mohl mimořádné valorizace. Běžný růst důchodů by se mohl zpomalit. Přidávalo by se znovu o třetinu růstu reálných mezd místo o polovinu. Do důchodu by mělo být v budoucnu možné jít předčasně o tři roky místo o pět. Podle Deníku N se na tom dohodla koalice. Server píše, že to vyplývá z krátkého písemného záznamu, který má k dispozici. Zmiňuje také prodloužení povinné doby placení odvodů ze 35 na 40 let.

"Valorizace v mimořádném termínu bude nahrazena výplatou mimořádného dočasného příspěvku na pokrytí zvýšených nákladů, trvalá kompenzace na růst cen bude realizována vždy jednou ročně valorizací v řádném termínu," stojí podle Deníku N v materiálu. Server píše, že na příspěvek by měli nárok senioři, pokud by růst cen přesáhl pět procent od poslední řádné valorizace. Ta je v lednu. Lidé by o dávku nemuseli žádat, dostávali by ji pak automaticky každý měsíc do konce roku. Na začátku dalšího roku by pak následovalo běžné řádné navýšení důchodů.

Příspěvek by se vyplácel nejspíš v období od července do prosince. Nejdřív by se začal poskytovat od čtvrtého měsíce po měsíci, kdy růst cen přesáhl pět procent. Dávka se má vypočítat jako "60 procent z násobku indexu životních nákladů důchodců a průměrného důchodu", píše Deník N. "Část příspěvku bude fixní, ve výši 50 procent příspěvku odpovídajícího průměrnému starobnímu důchodu, zbývající část bude stanovena procentem procentní výměry důchodu odvozením od průměrného důchodu," uvedlo podle serveru ministerstvo práce.