Šéf vyhodil dva zaměstnance a brečel. Za slzy na LinkedInu schytal kritiku

Výkonný ředitel americké marketingové agentury musel propustit dva zaměstnance. Až potud zpráva, která nezrychlí tep. Manažer Braden Wallake k sobě ale vzápětí připoutal nežádoucí pozornost, protože na síti LinkedIn sdílel svoji uplakanou fotografii se srdcervoucím komentářem. Veřejnost na sociálních sítích jeho čin pochopila jako nevkusnou pózu a zasypala ho kritikou a posměšky.

Marketinogvá firma HyperSocial přišla o dva zaměstnance. Na patnáct jejich počet snížil výkonný ředitel Braden Wallake. Když bylo po všem, nechal dvaatřicetiletý manažer průchod svým emocím na profesní sociální síti LinkedIn a sdílel na ní selfie své tváře, po níž kanou slzy. A přidal pohnutý komentář.

"Nic srdceryvnějšího už nikdy nezveřejním," napsal. "Ve dnech, jako je tento, si přeji, abych byl podnikatelem, jemuž záleží jen na penězích bez ohledu na to, komu přitom ublíží. Ale takový nejsem. Chci, aby lidé věděli, že ne každý výkonný ředitel je jen kusem ledu a je mu jedno, koho bude muset vyhodit."

Když svou zprávu zveřejnil, dočkal se mnoha lajků, negativní reakce je ale převyšovaly. Diskutující dospěli ke shodě, že se mladý ředitel neprezentuje coby soucitný člověk, ale spíše jako narcis. Fotografie s prohlášením se začala po internetu šířit jako požár a stala se memem. Na sociálních sítích jen kvetly příspěvky lidí s uplakaným výrazem a posměšnými komentáři.

Chrám trapnosti

O trendu informoval Washington Post, New York Post a také komentář deníku The Guardinan. Sloupkařka Arwa Mahdawiová píše, že možnost znemožnit se na internetu každodenně nepropásne řada lidí. Podle komentátorky ale manažerův čin vyčnívá kvůli něčemu jinému. "Je to dokonalá ukázka všeho, co nás štve na síti LinkedIn, a v širším smyslu slova také všeho, co nám vadí na korporátním prostředí." LinkedIn se podle ní proměnil ze šikovné sítě v "žumpu jedovaté pozitivity" a "chrám trapnosti".

Na platformě se totiž lidé vedle profesních zkušeností stále častěji prezentují jako svého druhu duchovní vůdci a LinkedIn používají jako blog. Sloupkařka upozorňuje, že když "kluci pláčou", není na tom nic špatného, a zmiňuje několik známých osobností, které ve vypjaté chvíli podlehly emocím. Mezi jinými třeba bývalý guvernér státu New York Andrew Cuomo. Veřejnost ale reaguje citlivě, pokud slzy nejsou autentické.