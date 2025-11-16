Saúdský megasen The Line se hroutí. Pod zákony fyziky i z nedostatku financí

The Line měla nabídnout bydlení až pro devět milionů lidí - to je víc než čtvrtina populace Saúdské Arábie. Uvnitř prosklené gigantické stěny by se pohybovali pěší, nad nimi by jezdily autonomní kapsle a pod nimi se měla prohánět vysokorychlostní železnice. Město mělo fungovat čistě na obnovitelnou energii a a ponechat 95 procent okolní krajiny přírodě.
Nereálné představy korunního prince
The Line měla být takovým srdcem megaprojektu NEOM, nově vznikajícího regionu budoucnosti v severozápadní části Saúdské Arábie. Je součástí Vize2030, se kterým přišel korunní princ Mohammed bin Salmán. Chtěl tak přeorientovat ekonomiku od těžby ropy na digitální ekonomiku. "Říká se, že v mnoha projektech, které se v Saúdské Arábii odehrávají, je to neproveditelné, je to velmi ambiciózní," řekl princ Mohammed v dokumentu Discovery Channel v červenci 2023. "Mohou to říkat dál. A my jim můžeme dokazovat, že se mýlí."
Ambice prince neznaly mezí. Součástí The Line měl být skrytý přístav pro největší lodě světa, nad kterým by se tyčila třicetipatrová budova zavěšená hlavou dolů jako lustr. Jenže projekt však začal brzy narážet na zákony, které zatím ani Saúdská Arábie neumí prolomit - zákony fyziky. Tento design totiž podle expertů představuje extrémní konstrukční riziko.
Neúprosné zákony fyziky
Při větru nebo menším pohybu by konstrukce mohla začít pohybovat jako kyvadlo, nabrat rychlost a dokonce se odlomit. Architekti upozorňovali i na to, že půlkilometrová výška a extrémní délka jediného komplexu představují konstrukční problém, na který neexistují prověřená řešení. Náklady rostly, termíny se hroutily a investoři zůstávali opatrní.
Projekt už pohltil minimálně 50 miliard dolarů - a v poušti zatím nevzniklo nic, co by se dalo nazvat městem. Najdete tu jen krátery, příkopy a piloty, na kterých by budoucí stavba měla vyrůst. "Utratili jsme příliš mnoho. Hnali jsme se rychlostí 160 kilometrů za hodinu. Nyní máme deficity. Musíme přehodnotit priority," přiznal nedávno problémy jeden ze saúdských úředníků na investičním fóru.
Vládci v Rijádu tak začali tiše, ale radikálně projekt seškrtávat: z plánovaných 170 kilometrů, zůstane pouhých několik kilometrů a z devíti milionů lidí má The Line ubytovat jen asi 300 tisíc. Práce na některých součástech Neomu se prakticky zatavily. Jedinou výjimku představuje lyžařské středisko Trojena, kde se mají v roce 2029 konat Asijské zimní hry.
Nedostatek financí a změna strategie
Tvrdou ránu zasadily projektu také finance. Když Saúdská Arábie v roce plánovala Vizi 2030, pohybovala se cena ropy kolem 100 dolarů za barel. Od roku 2022 se ale k trojciferným hodnotám nepřiblížila. Ekonomika země je přitom stále z poloviny závislá právě na ropě. Království tak nezbývá než změnit strategii. Proto omezuje megaprojekty a investice přesouvá do umělé inteligence, datových center a infrastruktury.
Splnit musí také závazky plynoucí z mistrovství světa ve fotbale, které se tady má konat v roce 2034 a postavit jedenáct stadionů. Saúdské vedení veřejně tvrdí, že projekt pokračuje. Princ Mohammed ho dokonce dál označuje za strategickou prioritu. Samotní zaměstnanci NEOM to ale vidí jinak. Podle nich není otázkou, jestli bude projekt zrušen ale kdy a v jakém rozsahu.