První partii jsem hrál s tátou, trénuji i tři hodiny denně, říká nejmladší český šachový velmistr

17. 12. 2017

Šestnáctiletý Thai Dai Van Nguyen se stal nejmladším velmistrem v historii českého šachu. Překonal tak rekord Davida Navary, který se šachovým velmistrem stal necelý týden před svými 17. narozeninami. Šachista s vietnamskými kořeny hraje za tým ŠK JOLY Lysá nad Labem. Nguyen se šachovým velmistrem stal na turnaji First Saturday v Maďarsku, kde překonal hranici 2500 bodů Elo. Oficiálně se ale velmistrem stane až za pár týdnů v lednovém vydání žebříčku Elo. Mladý šachista trénuje až tři hodiny denně a jeho nynějším cílem je dosažení mety 2600 bodů Elo, řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak jste se k hraní šachů dostal?

Rodiče nás všechny naučili hrát šachy někdy v sedmi letech a hra mne bavila hned od prvních tahů. Spoustu partií jsem hrál na zahrádce s tatínkem v létě a pak jsem začal chodit do klubu a hrát turnaje.

Šachy příliš typický sport ve Vietnamu nejsou, proč jste se tedy rozhodl právě pro ně?

To nemá na mou šachovou kariéru vliv, protože jsem se narodil tady v Praze. Co se týká šachů ve Vietnamu, mohu říci, že i když nemají šachy tradici a silnou členskou základnu jako v Česku, v poslední době můžeme registrovat velmi rychlý rozvoj. To platí jak pro popularitu hry, tak pro výsledky top vietnamských hráčů. Šachům jsem se rozhodl věnovat vážně až po prvním větším úspěchu, zlaté medaili na mistrovství EU do deseti let v Rakousku, když mi bylo 9 let.

Od kolika let trénujete a jak často?

První profesionální tréninky jsem absolvoval někdy v 9 letech v rámci přípravy na zmíněné mistrovství EU. Denně trénuji cca 2-3 hodiny.

Thai Dai Van Nguyen Thai Dai Van Nguyen má 16 let a narodil se v Praze. Šachy hraje za tým ŠK JOLY Lysá nad Labem. Jeho dosavadní největší úspěchy jsou splnění podmínek pro udělení velmistrovského titulu, 6. místo na letošním mistrovství světa kategorie U16, třetí místo na mistrovství Evropy, kategorie U12 v roce 2013. Otcem nadějného šachisty je spolumajitel sportovního řetězce Sportisimo Thai Ngoc Nguyen.

Co je potřeba k tomu, stát se šachovým velmistrem?

V první řadě vás šachy musí bavit. K tomu je zapotřebí přidat píli, trénink a nadání a mít i potřebnou podporu svého okolí: rodiny, trenérů a šachového svazu. Příjemná je též podpora fanoušků.

Čím se odlišuje amatérský hráč šachů od velmistra?

Kromě toho, že velmistr ovládá lépe teoretické znalosti hry, a to od teorie zahájení přes střední hru a koncovky, má obvykle i lepší cit a intuici pro různé typy pozic.

Panuje na turnajích rivalita? Berou vás nyní (poté, co jste se stal velmistrem) protihráči jinak?

Bodování Elo Bodování Elo je statistické ohodnocení výkonnosti hráče či týmu na základě výsledků jeho her podle systému, jehož autorem byl Arpad Elo. České národní Elo se vydává na začátku ledna, května a září.

Ani ne. Jak se říká, šachy jsou královskou hrou. Všude se ale najde nějaká výjimka, která vybočuje z nepsaných pravidel.

Chcete v hraní šachů pokračovat?

Ano, v každém případě. Mým nejbližším cílem je dosažení mety 2600 bodů Elo, přestože jsem si vědom svých školních povinností před maturitou, kterým chci dát prioritu.