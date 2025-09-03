Roswellský UFO incident 1947: armáda bleskově otočila. Co říkají skutečné záznamy?

Na snímku: Historická titulní strana deníku Roswell Daily Record z 8. 7. 1947, která odstartovala mýtus o Roswellu. Ačkoliv článek hlásá, že armáda zajistila "létající talíř", velitelství ještě týž den zprávu opravilo s tím, že šlo o trosky meteorologického balonu s radarovým odražečem.
Na počátku července 1947 našel rančer William "Mac" Brazel na pozemcích Fosterova ranče u Corony rozlehlé pole lehkých trosek - stříbřité fólie, papíru, dřevěných lišt a gumy. Trosky nedokázal ztotožnit a nahlásil je šerifovi v Roswellu. Zpráva se dostala také na Roswell Army Air Field, domov elitní 509. bombardovací skupiny. Dne 8. července 1947 vydal public affairs důstojník Walter Haut tiskové prohlášení, že základna získala "létající disk", což okamžitě obletělo svět.
Ještě téhož dne převzal vzorky velitel 8. letectva ve Fort Worth a generál Roger Ramey svolal tisk, na němž meteorologové identifikovali předložené zbytky jako běžný balon s radarovým odražečem. Zpráva o "disku" tak byla během hodin přehlušena prozaickým vysvětlením a incident upadl na desetiletí v zapomnění. Právě v této rychlé, mediálně chaotické otočce se však zrodilo dlouhotrvající podezření a otázky: co přesně Brazel našel a proč armáda tak spěšně opravila svoje sdělení?