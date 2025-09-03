Magazín

Roswellský UFO incident 1947: armáda bleskově otočila. Co říkají skutečné záznamy?

Dan Poláček Tereza Šolcová
před 1 hodinou
Co skutečně spadlo u Roswellu v roce 1947? Armáda bleskově změnila zprávu o "létajícím disku" na obyčejný balon. Svědci však popsali nezničitelnou fólii a nosníky se záhadnými symboly. Ponořili jsme se do odtajněných spisů i slepých uliček vyšetřování, včetně sporného vzkazu v ruce generála Rameyho, a oddělujeme ověřená fakta od největších mýtů v nejslavnější záhadě 20. století.
Titulní strana novin Roswell Daily Record z 8. července 1947. Hlavní titulek oznamuje, že letectvo (RAAF) zajistilo létající talíř na ranči.
Titulní strana novin Roswell Daily Record z 8. července 1947. Hlavní titulek oznamuje, že letectvo (RAAF) zajistilo létající talíř na ranči. | Foto: Aktuálně.cz / Roswell Daily Record / Wikipedia / Public domain

Roswell 1947: Noc, kdy se zrodil moderní mýtus

Na snímku: Historická titulní strana deníku Roswell Daily Record z 8. 7. 1947, která odstartovala mýtus o Roswellu. Ačkoliv článek hlásá, že armáda zajistila "létající talíř", velitelství ještě týž den zprávu opravilo s tím, že šlo o trosky meteorologického balonu s radarovým odražečem.

Na počátku července 1947 našel rančer William "Mac" Brazel na pozemcích Fosterova ranče u Corony rozlehlé pole lehkých trosek - stříbřité fólie, papíru, dřevěných lišt a gumy. Trosky nedokázal ztotožnit a nahlásil je šerifovi v Roswellu. Zpráva se dostala také na Roswell Army Air Field, domov elitní 509. bombardovací skupiny. Dne 8. července 1947 vydal public affairs důstojník Walter Haut tiskové prohlášení, že základna získala "létající disk", což okamžitě obletělo svět.

Ještě téhož dne převzal vzorky velitel 8. letectva ve Fort Worth a generál Roger Ramey svolal tisk, na němž meteorologové identifikovali předložené zbytky jako běžný balon s radarovým odražečem. Zpráva o "disku" tak byla během hodin přehlušena prozaickým vysvětlením a incident upadl na desetiletí v zapomnění. Právě v této rychlé, mediálně chaotické otočce se však zrodilo dlouhotrvající podezření a otázky: co přesně Brazel našel a proč armáda tak spěšně opravila svoje sdělení?

