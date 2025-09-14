Rok na „Marsu“. Čtyři dobrovolníci se nechají zavřít do 3D tištěného habitatu

Od 19. října se tak domovem posádky stane Mars Dune Alpha, což je speciální 3D tištěný komplex, tzv. habitat, v Johnsonově vesmírném středisku v Houstonu. Navržen je tak, aby co nejvěrněji napodobil život na skutečné misi. Nachází se v něm čtyři soukromé kajuty, kuchyň, pracovní stanice, lékařská jednotka, společenský prostor i malá zahrádka pro pěstování čerstvé zeleniny.
Na prostoru zhruba 158 metrů čtverečních budou vybraní dobrovolníci provádět vědecký výzkum, testovat technologie pro přežití na Marsu, zvládat selhání systémů i omezené zásoby, provádět simulované výstupy do "kosmu" a dokonce pěstovat potraviny pomocí řízeného zemědělství.
Během víc než roku budou nuceni čelit extrémní izolaci, omezeným zdrojům, komunikačním zpožděním i dalším stresorům - tedy přesně takovým podmínkám, které jednou čekají na budoucí astronauty na Rudé planetě.
"Simulace nám umožní shromažďovat data o kognitivních a fyzických výkonech, což nám poskytne lepší vhled do potenciálních dopadů omezení zdrojů a dlouhodobých misí na Mars na zdraví a výkon posádky," uvedla Grace Douglasová, hlavní výzkumnice CHAPEA. "Tyto informace nakonec pomohou NASA činit klíčová rozhodnutí o návrhu a plánování úspěšné lidské mise na Mars."
Marťanská posádka - pilot, lékařka i odborník na satelitní komunikaci
Marťanskou posádku tvoří čtyři profesionálové, kteří disponují potřebnými schopnostmi, znalostmi a navzájem se doplňují. Velitelem mise se stane Ross Elder, major amerického letectva a testovací pilot, který má nalétáno přes 1 800 hodin, z toho 200 při bojových misích. Práce v extrémně náročných podmínkách ho tak nevyvede z míry.
Jedinou ženou v posádce je Ellen Ellis, expertka na systémové inženýrství a plukovnice amerických vesmírných sil. Jde zároveň o lékařku se čtyřmi magisterskými tituly, která je zkušená v budování datových center a komunikačních sítí. Třetím členem je Matthew Montgomery, vědecký důstojník, specialista na robotiku a řízené zemědělství, posledním pak James Spicer, technický ředitel v leteckém a obranném průmyslu a odborník na satelitní komunikaci a architekturu kosmických lodí. V pohotovosti jsou také dvě náhradnice Emily Phillips a Laura Marie.
Mise na Mars: podruhé
Program CHAPEA je plánován jako série tří pozemních misí. První, která skončila v červenci 2024, měla za cíl studovat vliv dlouhodobé izolace a omezených zdrojů na psychickou i fyzickou kondici astronautů, zdraví i výkonnost posádky.
Ta nadcházející chce klást důraz na testování nových technologií, pěstování plodin a další experimenty a ta poslední, jejíž datum zatím není známo, má pokračovat ve sběru dat, ověřovat systémy a strategie, které poslouží k plánování skutečné mise na Marsu.