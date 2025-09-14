Magazín

Rok na „Marsu“. Čtyři dobrovolníci se nechají zavřít do 3D tištěného habitatu

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 2 hodinami
Představte si, že na 378 dní opustíte rodinu, přátele i čerstvý vzduch a necháte se dobrovolně zavřít do prostoru o velikosti zhruba 158 metrů čtverečních. Přesně to už v říjnu čeká čtyři dobrovolníky NASA v rámci mise CHAPEA, která mí simulovat život na Marsu.
Foto: Profimedia.cz

Od 19. října se tak domovem posádky stane Mars Dune Alpha, což je speciální 3D tištěný komplex, tzv. habitat, v Johnsonově vesmírném středisku v Houstonu. Navržen je tak, aby co nejvěrněji napodobil život na skutečné misi. Nachází se v něm čtyři soukromé kajuty, kuchyň, pracovní stanice, lékařská jednotka, společenský prostor i malá zahrádka pro pěstování čerstvé zeleniny.

Na prostoru zhruba 158 metrů čtverečních budou vybraní dobrovolníci provádět vědecký výzkum, testovat technologie pro přežití na Marsu, zvládat selhání systémů i omezené zásoby, provádět simulované výstupy do "kosmu" a dokonce pěstovat potraviny pomocí řízeného zemědělství.

NASA ukázala habitat, ve kterém čtveřice dobrovolníků stráví 378 dní v rámci simulace mise na Mars. | Video: Reuters

Během víc než roku budou nuceni čelit extrémní izolaci, omezeným zdrojům, komunikačním zpožděním i dalším stresorům - tedy přesně takovým podmínkám, které jednou čekají na budoucí astronauty na Rudé planetě.

"Simulace nám umožní shromažďovat data o kognitivních a fyzických výkonech, což nám poskytne lepší vhled do potenciálních dopadů omezení zdrojů a dlouhodobých misí na Mars na zdraví a výkon posádky," uvedla Grace Douglasová, hlavní výzkumnice CHAPEA. "Tyto informace nakonec pomohou NASA činit klíčová rozhodnutí o návrhu a plánování úspěšné lidské mise na Mars."

Marťanská posádka  - pilot, lékařka i odborník na satelitní komunikaci

Marťanskou posádku tvoří čtyři profesionálové, kteří disponují potřebnými schopnostmi, znalostmi a navzájem se doplňují. Velitelem mise se stane Ross Elder, major amerického letectva a testovací pilot, který má nalétáno přes 1 800 hodin, z toho 200 při bojových misích. Práce v extrémně náročných podmínkách ho tak nevyvede z míry.

Do prostoru o velikosti zhruba 158 metrů čtverečních se už 19. října na 378 dní nechají zavřít čtyři dobrovolníci.
Do prostoru o velikosti zhruba 158 metrů čtverečních se už 19. října na 378 dní nechají zavřít čtyři dobrovolníci. | Foto: Profimedia.cz

Jedinou ženou v posádce je Ellen Ellis, expertka na systémové inženýrství a plukovnice amerických vesmírných sil. Jde zároveň o lékařku se čtyřmi magisterskými tituly, která je zkušená v budování datových center a komunikačních sítí. Třetím členem je Matthew Montgomery, vědecký důstojník, specialista na robotiku a řízené zemědělství, posledním pak James Spicer, technický ředitel v leteckém a obranném průmyslu a odborník na satelitní komunikaci a architekturu kosmických lodí. V pohotovosti jsou také dvě náhradnice Emily Phillips a Laura Marie.

Mise na Mars: podruhé

Program CHAPEA je plánován jako série tří pozemních misí. První, která skončila v červenci 2024, měla za cíl studovat vliv dlouhodobé izolace a omezených zdrojů na psychickou i fyzickou kondici astronautů, zdraví i výkonnost posádky.

Ta nadcházející chce klást důraz na testování nových technologií, pěstování plodin a další experimenty a ta poslední, jejíž datum zatím není známo, má pokračovat ve sběru dat, ověřovat systémy a strategie, které poslouží k plánování skutečné mise na Marsu.  

 
Mohlo by vás zajímat

Šnečí král v nesnázích. Vzácnému Nedovi hledá protějšek celý Nový Zéland

Šnečí král v nesnázích. Vzácnému Nedovi hledá protějšek celý Nový Zéland

“Co je v tý krabici?” Film Sedm jako mistrovská výpověď o chorobné brutalitě světa

“Co je v tý krabici?” Film Sedm jako mistrovská výpověď o chorobné brutalitě světa

Vesmír může být plný lovců, rozhodně bych na nás neupozorňoval, říká známý ufolog

Vesmír může být plný lovců, rozhodně bych na nás neupozorňoval, říká známý ufolog
7 fotografií

Z gauče na barovou stoličku. Kocour putoval 50 kilometrů a stal se hvězdou

Z gauče na barovou stoličku. Kocour putoval 50 kilometrů a stal se hvězdou
Magazín.Aktuálně.cz Obsah NASA Mars mise vesmír lifestyle

Právě se děje

Aktualizováno před 26 minutami
Přestaňte hledat výmluvy, proč neuvalit sankce na Rusko, vyzývá Zelenskyj spojence

ŽIVĚ
Přestaňte hledat výmluvy, proč neuvalit sankce na Rusko, vyzývá Zelenskyj spojence

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 41 minutami
Berdycha dostalo to, jak Češi dřeli. Zato Američany jsme tady stěží zahlédli, říká

Berdycha dostalo to, jak Češi dřeli. Zato Američany jsme tady stěží zahlédli, říká

Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych po postupu do finálové fáze Davis Cupu řekl, že chce úspěch dlouho vstřebávat.
před 45 minutami
Za Boha, Babiše i Okamuru. Na Zlínsku slábne Fiala i tradičně silná strana
5:54

Za Boha, Babiše i Okamuru. Na Zlínsku slábne Fiala i tradičně silná strana

Aktuálně.cz přináší předvolební reportáž o lidech, kteří považují za nejdůležitější rodinu a jsou spokojení, ale i o těch, kteří nadávají na vládu.
před 1 hodinou
Po Pornhubu další na řadě. Platební giganti cenzurují erotiku i tvorbu s LGBT tématy
2:57

Po Pornhubu další na řadě. Platební giganti cenzurují erotiku i tvorbu s LGBT tématy

Visa a Mastercard nutí videoherní platformy mazat erotické a LGBT hry. Tvůrci mluví o finanční cenzuře.
před 1 hodinou
Šnečí král v nesnázích. Vzácnému Nedovi hledá protějšek celý Nový Zéland

Šnečí král v nesnázích. Vzácnému Nedovi hledá protějšek celý Nový Zéland

Šnek Ned z Nového Zélandu hledá lásku – a pomáhá mu s tím celý Nový Zéland, kterého se jim zželelo kvůli jeho anatomickému problému.
před 2 hodinami
Rok na „Marsu“. Čtyři dobrovolníci se nechají zavřít do 3D tištěného habitatu

Rok na „Marsu“. Čtyři dobrovolníci se nechají zavřít do 3D tištěného habitatu

Už 19. října se čtyři pečlivě vybraní dobrovolníci nechají v rámci simulace života na Marsu zavřít na 378 dní do prostoru o 158 metrech čtverečních.
před 2 hodinami
Už mě ten chlap nebaví, strefil se Lehečka do Fritze. Tiafoe se omlouval fanouškům

Už mě ten chlap nebaví, strefil se Lehečka do Fritze. Tiafoe se omlouval fanouškům

Zatímco z českého týmu povstal hrdina v podobě Jiřího Lehečky, Američanům souboj polepil Frances Tiafoe.
Další zprávy