"Nevím, co by to udělalo s mladou holkou." Reportérka pronikla do sekty gurua Járy

Představte si, že celý rok žijete pod falešnou identitou. Každý den se modlíte, učíte nazpaměť bizarní texty a platíte tisíce za "spirituální kurzy", zatímco tajně sbíráte důkazy o manipulativní sektě. Přesně tohle zažila osmadvacetiletá Valerie Fišrová, reportérka CNN Prima News, když se na dvanáct měsíců infiltrovala do kontroverzního náboženského hnutí vedeného guruem Járou.

Nápad pustit se zrovna do zkoumání sekty vedené guruem Járou, který nyní vystupuje jako mistr Jahra, přišel náhodou. Valerie Fišrová se novým náboženským hnutím věnuje dlouhodobě a na Instagramu narazila na profil, který vykazoval znaky související se samozvaným guruem, občanským jménem Jaroslavem Dobešem.

Rozhodla se, že to dokáže.

Ještě ten večer si vytvořila na sociální síti falešný profil, přidala fotky z vysoké školy, kde byla jako blondýnka - na ně si totiž guru Jára potrpí, obvolala kamarádky, aby jí je okomentovaly, a bylo hotovo. Pak už stačilo jen napsat zprávu a čekat na odpověď.

Guru Jára Guru Jára alias mistr Jahra, civilním jménem Jaroslav Dobeš, dříve v Česku provozoval ezoterickou školu Poetrie. Proslul svou metodou "odháčkování", kterou policie v šesti případech definovala jako znásilnění. V nepřítomnosti byl odsouzen i se svou pobočnicí Barbarou Pláškovou na 5,5, respektive pět let. Od roku 2012 byli na útěku, v roce 2015 je zatkli příslušníci filipínské imigrační policie. Skončili v tamní vazbě a v srpnu 2023 byli převezeni do české věznice. Ještě téhož roku byli ale propuštěni na svobodu, tuzemské soudy jim totiž uznaly čas, který strávili ve filipínské detenční vazbě. V činnosti tak pokračují dál. Guru Jára hodně cestuje po světě a setkání s ním je zahaleno tajemstvím.

Jak vstoupit do sekty

Trvalo sotva pár dní, než jí dorazil text: "Jsme schopni vrátit šťávu do tvého života." Od té doby se z Valerie Fišrové stala Valka Fischerová. Svoje vlnité vlasy si rovnala, přestříkávala je na světlou barvu, nakoupila si batikované oblečení, nasadila dioptrické brýle a přichystala svůj příběh. "Nechtěla jsem si vymýšlet, abych se do toho nezamotávala, tak jsem si vzpomněla na svou první velkou lásku na vysoké a nečekaný rozchod, který jsem hodně špatně snášela," říká.

Omezila vystupování ve veřejném prostoru, v reportážích, které dál připravovala, neuváděla své jméno, minimalizovala kontakt s kamarády a svůj čas přizpůsobovala harmonogramu sekty. "Skoro každý den probíhaly večerní hodinové telefonáty s členkami sekty," vysvětluje. Asi po týdnu jí dorazila pozvánka k osobnímu víkendovému spirituálnímu kurzu v Mladé Boleslavi.

K němu dostala i brožurku, která ji definitivně utvrdila v tom, že vstoupila do sekty. Nacházela se na ní totiž ochranná známka Guru Jára 2024. "Brožurka se hodně týkala jídla, guru Jára totiž byl známý tím, že ženy nechával vyhladovět. Její součást ale tvořily i nějaké hry, které jsem měla dělat. Třeba si dávat kostku na hlavu a přemýšlet nad číslem, které padlo, když kostka skončila na zemi. A ještě u toho odříkávat nějaké mantry," popisuje s tím, že se musela učit až osmdesátistránkové texty, ze kterých ji pak lektorky zkoušely.

Víkendových setkání nakonec absolvovala hned několik, k tomu i nejrůznější online semináře, za které zaplatila tisícové částky. Pomalu se tak začala "namotávat" do sekty a po půl roce se dostala do popředí zájmu samotného gurua. Byla pozvána na Filipíny do ašrámu nirvány a lásky. Dle lektorek se tam - pokud bude mít štěstí - může s Dobešem potkat. Vzala si čas na rozmyšlenou a dokonce přemýšlela, že tam opravdu odletí.

"Když jsem to ale řešila s policií a redakcí, tak všichni tvrdili, že je to extrémně nebezpečné. Navíc Česko nemá s Filipínami žádnou smlouvou o vydávání lidí. Kdyby mě tam zavřeli, tak by bylo těžké dostat mě zpátky," vysvětluje, proč nakonec pozvání odmítla.

Poznali mě, lekla se novinářka

Čelila kvůli tomu extrémnímu nátlaku ze strany sekty. "Když jsem řekla, že nemám peníze na letenku a rodiče mi nepůjčí, začali mě tlačit k tomu, abych se od nich odstřihla a vzala si půjčku. Volali mi každý večer, přišla mi hromada zpráv. Musela jsem si na pár dnů vypnout telefon a odjet pryč. Nevím, co by to udělalo s mladou, třeba dvacetiletou holkou. Já bych v tom věku asi podlehla," zamýšlí se.

Ani potom ale ze sekty neodešla. "Cítila jsem, že jsem pro ně zklamáním. Ale tím, že jsem platila další semináře, tak jsem to v jejich očích asi odčinila," říká s úsměvem.

Konec přišel až s odvysíláním její reportáže. "Poznali mě hned v upoutávce, přestože jsem měla rozrastrovaný obličej," říká a připouští, že tehdy se začala bát. "Uzavřela jsem všechny svoje sociální sítě. Nakonec mě ale jen vyhodili ze všech skupin." Větší reakce přišla až teď. "Začali psát různé články pro svoje členy a točit veřejná videa. První verze byla, že za všechno mohl můj partner, vedoucí publicistiky Prima CNN, který mě donutil vykonstruovat tuto kauzu. Nebo mě spojují s religionistou Zdeňkem Vojtíškem a tvrdí, že jsem jeho špeh."

Právě religionista Vojtíšek vysvětluje, proč guru Jára nepochybuje o své nevině. "On si nepřipouští, že by se dopustil trestného činu. Bezpochyby je přesvědčen, že zachraňoval lidstvo a že ty dámy, které ho žalovaly, ho prostě zradily," dodává Vojtíšek. Ze stejné logiky proto guru Jára znovu otevřel svoji "živnost".

Nicméně i přes všechno, co jí kauza vzala, Valerie by do ní šla znovu. "Myslím, že mě to hodně posunulo. Dokážu pochopit, jak probíhá manipulace ze strany toho zbožštěného člověka. I já jsem byla krok od toho, abych podlehla manipulaci. A to jsem věděla, co dělat, a měla jsem u sebe odposlouchávací zařízení a vedle sebe partnera, který mě vracel zpátky do reality." Aktuálně se Valerie věnuje nejen sektě gurua Járy, ale rozpracované má také další věci. "Od infiltrování si ale teď dám chvilku pauzu," směje se.