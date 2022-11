Rodinný portrét s HUAWEI nova 10 rovnou zarámujete

Předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) a bývalý premiér Jaroslaw Kaczyński vyvolal pobouření vyjádřením, že za nízkou porodnost v Polsku částečně mohou mladé ženy, které nadměrně pijí alkohol. Opoziční strana Levice (Lewica) v pondělí oznámila, že na politika podala oficiální stížnost parlamentnímu etickému výboru, napsala agentura DPA.

"Pokud bude nadále přetrvávat situace, že mladé ženy do 25 let pijí stejně jako jejich mužští vrstevníci, žádné děti nebudou," prohlásil třiasedmdesátiletý Kaczyński. Řekl také, že muži mohou nadměrně pít 20 let, než se z nich stanou alkoholici, zatímco u žen jsou to jen dva roky.

Porodnost v Polsku byla v roce 2020 přibližně 1,4 dítěte na ženu. V Česku to bylo 1,7, v Německu 1,5 a ve Francii 1,8.

Slova předsedy PiS vyvolala kritiku nejen mezi veřejností, zejména ženami, ale i mezi politiky a odborníky na léčbu závislostí.