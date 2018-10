Rodiče mají pouze 32 minut volného času denně. Většina nestíhá ani uvařit

Většina amerických rodičů trpí zásadním nedostatkem volného času, což se projevuje především na kvalitě jejich stravování a rodinném rozpočtu.

Průměrný americký rodič má pro sebe denně pouze 32 minut, tvrdí nový průzkum, na který upozornil server televizní stanice Fox News. Mnozí z nich se pak proto snaží alespoň párkrát za týden ukrást si volný čas pro sebe.

Výzkum provedený firmou na rozvoz jídel, jehož se účastnily dva tisíce matek a otců, potvrdil, že volný čas je pro většinu rodičů nedosažitelnou metou. Z dotazníků vyplynulo, že každý rodič tráví péčí o děti minimálně 18 hodin týdně a až 24 procent se jim věnuje i 30 hodin.

Do těchto povinností zahrnuli respondenti například dopravu dětí do školy nebo na kroužky. Až pětkrát do týdne se rodiče naopak musí vypořádat s tím, že během doby, kdy například vyrazí nakoupit potraviny, se jejich potomek dostatečně nevěnuje svým povinnostem.

Nedostatek volného času si řada matek snaží minimálně čtyřikrát do týdne vynahradit únikem od mateřských povinností.

Hektický denní harmonogram se pak odráží například na stravovacích zlozvycích. Až 88 procent respondentů připustilo, že nestíhá vařit, a často se proto uchyluje k nezdravým polotovarům.

Ve skutečnosti jsou rodiče natolik zaneprázdněni, že každý rok vynechají až 227 kvalitních jídel, které nahrazují pokrmy z rychlého občerstvení. Kromě svého zažívání tak nadměrně zatěžují i rodinný rozpočet. Za jídlo, které si neuvaří doma, vydají navíc v přepočtu až 100 tisíc korun za rok.

