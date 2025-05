Autem se psy k Baltu. Itinerář na cestu za opuštěnými plážemi, levným medem a křižáky

Přiznejme si, že když se řekne 'dovolená u moře', většina Čechů pomyslí na Chorvatsko, maximálně Itálii. Co když však existuje cesta, jak se vyhnout zácpám u Splitu, nenechat se finančně zruinovat a ještě si odskočit do středověku? Vítejte v Polsku – zemi křižáckých hradů, nekonečných pláží vhodných pro vstup se psy a překvapivě dobrého jídla. Vzali jsme obytnou dodávku a vyrazili na sever.

"Natankujem až v Polsku, tam to bude levnější!" Omyl. Při cestování obytňákem do Polska (a vlastně kamkoliv jinam) je vždycky dobré porovnat aktuální ceny pohonných hmot. My jsme zjistili, že v době našeho výjezdu byla česká nafta o pár korun na litr levnější než v Polsku - tedy se vyplatilo natankovat plnou ještě před hranicemi. Rozdíl nebyl zásadní, ale pár desítek korun ušetřených na každé nádrži se počítá. Zato když jsme o pár hodin později kupovali med od místních včelařů - kilo a půl za zhruba 180 korun - bylo jasné, že se to hezky vyrovná.

Kromě srovnávání cen jsme před cestou řešili i veškeré náležitosti pro cestování se psy. O Polsku a jeho plážích se říká, že je to ráj pejskařů - a skutečnost není daleko od pravdy. Aby to tak mohlo zůstat, je dobré znát pravidla: pes potřebuje platný petpas (modrou knížku se záznamy o očkování, kterou vám vystaví veterinář za cca 400 Kč), čip a očkování proti vzteklině. Zvíře musí být starší 12 týdnů. Zkontrolujte si také, že Polsko neomezuje vstup pro vaše konkrétní plemeno - některé státy mají seznamy "rizikových" psů, což se týká hlavně plemen typu bull, pasteveckých obrů nebo kříženců s vlky.

Toruň, takové polské Pardubice

Po zhruba sedmi hodinách jízdy po překvapivě pohodlných polských dálnicích (mnohé úseky jsou zdarma) jsme dorazili do Toruně - univerzitního města, které připomíná perníkovou bonboniéru. Narodil se tu Mikuláš Koperník, městem voní skořice, cihlová gotika a protíná jej řeka Visla. Je to ideální místo na první zastavení - zvlášť pokud máte po sedmihodinové cestě chuť se jen tak projít.

Historické centrum je kompaktní, půvabné a přístupné i pro psy, kteří se mohou proběhnout podél řeky nebo s vámi posedět na zahrádce místní kavárny. Parkování zvládnete bez stresu - s pomocí aplikace Park4Night je hledání klidné zóny u centra hračka. A pokud si myslíte, že nejlepší perník mají v Pardubicích… zkuste ten toruňský. Třeba přehodnotíte.

Někdo má rytíře z Blaníku, někdo křižáky

Další den jsme měli dva cíle: hrad Malbork a přístavní Gdaňsk. Pokud jste ve škole nedávali pozor, možná vás překvapí, jak moc je sever Polska svázán s historií Řádu německých rytířů. Právě oni zde ve 13. století vystavěli největší cihlový hrad na světě - Malbork - coby své hlavní sídlo.

Řád sem přišel šířit křesťanství, výsledkem však byla staletí mocenských bojů a kolosální pevnost, která budí respekt i dnes. Stavba je zapsána na seznamu UNESCO a působí, jako by každou chvíli mohla ožít. Se psy se kolem ní krásně projdete (interiéry jsou samozřejmě nepřístupné), ale pokud chcete vstup dovnitř, doporučujeme rezervaci předem - vstup je regulovaný a kapacita omezená.

Zbořené město

Z Malborku je to do Gdaňsku kousek - a zároveň jako byste přeskočili pár století. Historický Gdaňsk byl na konci druhé světové války téměř vymazán z mapy - zničený z více než 90 procent. Zkázu způsobilo především bombardování Rudé armády v březnu 1945 během bojů s ustupujícími německými jednotkami. Město tehdy neslo německý název Danzig a bylo považováno za symbol nacistické dominance.

Gdaňsk - jehož název zřejmě pochází ze staropolského "gdanisko", označujícího místo u vody - byl po válce kompletně zrekonstruován. A to tak věrně, že dnes působí jako časová kapsle. Historické jádro, rekonstruované podle starých rytin a plánů, je až pohádkově krásné. Zajímavostí je, že některé stavby nejsou historickými replikami, ale zcela nové domy, postavené na historických základech ve starém stylu. Gdaňsk je dnes moderním městem se silnou námořní tradicí.

Autem až na pláž

A nakonec k moři nad městečkem Kopalino. Polské pobřeží Baltského moře možná nenabízí palmy, ale nabízí svobodu. Obytnou dodávku můžete zaparkovat prakticky na pláži, a to bez absurdních zákazů a šílených cen. Kilometry písku, borovicové háje a klid, který ve Středomoří často nenajdete. Pláže kolem Łeby, Helu nebo Ustky jsou vyhlášené mezi windsurfery - vítr tu fouká stabilně, příboj je měkký a zlatavý písek ideální pro večerní pikniky. A pak jsou tu duny - pohyblivé písečné masivy jako z Arrakisu, které se tiše přesouvají s větrem.

A to nejdůležitější pro pejskaře? Na rozdíl od většiny jižních destinací sem se psy opravdu můžete. Pokud se vyhnete národním parkům a rezervacím, žádné zákazy vás nečekají. A protože Baltské moře je chladné a prosté nebezpečných tvorů, nehrozí tu ani mořští ježci, ani medúzy. Voda je čistá, mělká a přístupná - ideální na koupání pro psy, děti i dospělé. Balt nepředstírá, že je tropickým rájem. Když se ale rozhlédnete po opuštěné pláži, ucítíte sůl ve vzduchu a pes se s nadšením rozběhne po mokrém písku, zjistíte, že je to úplně dostačující druh štěstí.