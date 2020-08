Řezbář postavil bar pro veverky. Hlodavci si u něj smlsnou na pistáciích i mandlích

Americký řezbář slaví úspěch s nevšedním krmítkem pro veverky. Jmenuje se Oříškový bar, připomíná výčepní pult v hospodě a hlodavci si u něj mohou smlsnout na arašídech, pistáciích i mandlích. Muž ho navíc brzy začne vyrábět na zakázku.

Michael Dutko z amerického státu Ohio se uměleckému řezbářství věnuje skoro celý život. Ze dřeva už vytvořil spoustu sošek i užitných nástrojů a o svém koníčku natáčí také videa, která pak umísťuje na YouTube kanál s názvem Duke Harmon Woodworking.

Skutečnou popularitu si ale získal až nedávno, když postavil originální krmítko pro veverky. Pojmenoval ho Oříškový bar, což není jen nadsázka. Budka pro hlodavce, kterou umístil k plotu na dvorku svého domu ve městě Hilliard, skutečně jako bar vypadá. Informoval o tom zpravodajský web stanice CNN.

Oříškový bar se skládá z několika přihrádek naplněných oříšky. Veverky si mohou vybrat mezi kešu, arašídy, mandlemi, pistáciemi, vlašskými či pekanovými ořechy. Jednotlivé otvory, z nichž ořechy vypadávají, jsou navíc opatřené vtipnými cedulkami s nápisy odkazujícími k druhům piva (například arašídové plzeňské).

K nápadu vyřezat nezvyklé krmítko 35letého muže přivedla jeho sousedka, která ráda pozoruje ptáky a lesní zvířata. "Chodí se na ně dívat se svou dcerou a jednou mi říkala, že do našeho sousedství v poslední době míří hodně veverek. Vůbec jsem jí neřekl, co se chystám vyrobit. Když jsem měl bar hotový, tak jsem ho postavil do zahrady, a když ho moje sousedka viděla, úplně ji to dojalo," popsal Dutko.

Řezbář postavil bar pro veverky | Video: Duke Harmon Woodworking, Youtube

Smysl pro humor řezbář prokázal nejen u cedulek s nabídkou. Nad bar totiž přidal také rozcestník na pánské a dámské toalety s nápisy "Nuts" a "No Nuts". Nuts totiž v překladu z angličtiny neznamená jen ořechy, ale je to zároveň slangový výraz pro samčí pohlavní žlázy. S krmítkem, které měří 63 centimetrů na šířku a 41 centimetrů na výšku, si Američan hrál osm hodin.

Poté, co na YouTube sdílel video, které celý výrobní proces dokumentovalo, dostal Dutko mnoho pozitivních ohlasů. Našly se mezi nimi i vzkazy od zájemců, kteří by si od něj Oříškový bar rádi nechali vyrobit taky. To řezbáře přimělo, aby si svůj výtvor patentoval, a nyní ho hodlá prodávat za cenu mezi 175 a 200 dolary (asi 3850 až 4400 korun).