Revoluce v přebalování. Dítě musí s výměnou plenky souhlasit, poučují experti rodiče

Australská síť výchovných a vzdělávacích středisek pro děti v předškolním věku přišla s kuriózním doporučením. Kdykoli rodiče chtějí svým potomkům vyměnit špinavé plínky, měli by se jich podle organizace předem zeptat na souhlas. Odborníci jsou totiž přesvědčení, že je při celém procesu zapotřebí vzájemný respekt.

Výměna zaneřáděných plínek bývá natolik nepříjemná a špinavá práce, že ji většina matek a otců chce mít co nejrychleji z krku. Organizace Only About Children, která v Sydney, Melbourne a Brisbane spravuje více než 75 výchovných center pro děti v předškolním věku, chce ovšem zavedené pořádky změnit.

Rodiče by se podle ní měli zajímat o to, zda je způsob umývání a přebalování z pohledu jejich potomků v pořádku. "Nejde jen o to, nahradit staré plenky novými. Dítě by se během celého procesu mělo cítit dobře. Záleží na tom, jaký si ke svému rodiči vytvoří vztah," citoval oficiální vyjádření organizace zábavní web LADbible.

Australští výchovní poradci si kladou za cíl posílit práva dětí a vzájemný respekt mezi nimi a rodiči, který je z jejich pohledu při výměně plínek klíčový. Matky a otcové by své ratolesti v žádném případě neměli nutit, aby přestaly brečet, a pokud je chtějí opláchnout vodou, neměli by tak činit bez předchozího varování.

Organizace dále považuje za nepřípustné, pokud rodiče začnou dítěti plenku vyměňovat ve chvíli, kdy si hraje. Obzvlášť novorozeňata totiž nemají ráda, když je někdo při jejich činnosti vyrušuje. "Mluvte s dětmi o tom, co se chystáte provádět, a nebojte se je požádat o součinnost," píše se v seznamu rad, který odborníci zveřejnili.

"Ve chvíli, kdy batolata začínají chodit, může výměna plenek vypadat dost odlišně. Rodiče by měli chápat, pokud chce dítě při přebalování stát. Také by měli podporovat jeho nezávislost a navrhnout mu, jestli si plenku nechce sundat samo, nebo se samo utřít," uvádějí experti další tip, jak celý proces oběma stranám zpříjemnit.

Výchovná poradkyně Angela Ngavaineová, která se na edukačních materiálech pro rodiče podílela, upozornila, že by se každé dítě mělo v situaci cítit samo sebou. "Pokud se dítěte zeptáme, jestli je připravené na výměnu plenky, a ono zavrtí hlavou, měli bychom mu například říct, že nejprve přebalíme jeho sourozence a pak se k němu vrátíme," vysvětlila.

Mohlo by vás zajímat: Jak to mají mámy? Jsou pod tlakem. Kvůli kojení i kvůli výchově, říká výzkumnice