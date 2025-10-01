Magazín

Věda, umění, sport. Student Metoděj Svoboda je fascinovaný mozkem a hormony štěstí

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 5 hodinami
Ještě před pár lety se kolektivu spíš stranil. „Jako dítě jsem byl takový sociálně neohrabaný,“ popisuje s úsměvem sedmnáctiletý student Metoděj Svoboda. Dnes stojí na pódiích, školí komunikační dovednosti, přednáší na univerzitních konferencích, vede stovky mladých ve studentské iniciativě. A k tomu se stíhá věnovat vědě, dobrovolnictví, sportu, hudbě i poezii.
Matěj Svoboda byl v dětství spíš asociál, který se stranil lidí. Dnes přednáší na univerzitních konferencích a školí komunikační dovednosti. | Foto: Archiv ProStředoškoláky

Metoděj je příkladem toho, co by se dalo nazvat moderním "renesančním studentem" - všestranný, zvídavý, odvážný. Fascinovaly ho přírodní vědy, věnoval se programování, grafice, vyhrával olympiády v matematice i fyzice, pak k tomu přidal skládání hudby, psaní poezie, běhání, kalisteniku i dobrovolnictví. "Necítím se dobře, když nedělám něco smysluplného," krčí rameny.

Z laboratoře do stavu beztíže

Výčet jeho aktivit tím proto zdaleka nekončí. V Ústavu organické chemie a biochemie absolvoval vědeckou stáž a v současnosti tam pracuje na své středoškolské odborné činnosti. "Zkoumám látku podobnou inzulínu, o které se toho zatím příliš neví, ale má docela velký potenciál. Zjišťuju, jak souvisí s hormony štěstí v mozku," vysvětluje.

Metoděj Svoboda od loňského roku vede organizaci ProStředoškoláky, která mimo jiné organizuje soutěž Středoškolák roku. | Foto: Archiv ProStředoškoláky

Svou zvídavost ale netestuje jen v laboratoři. Letos v březnu se stal účastníkem mise Zero-G a zajistil si tak místo na palubě speciálně upraveného letadla Airbusu A310. Na zážitek, během kterého si vyzkoušel stav beztíže, vzpomíná s nadšením. "Bylo to transcendentální, jeden z nejepičtějších momentů mého života," říká s tím, že probojovat se mezi 26 studentů mu velkou měrou pomohly jeho prezentační dovednosti.

Od introverta k mistrovi prezentace

Ještě před pár lety by jimi přitom rozhodně neoslnil. "Jako dítě jsem byl takový sociálně neohrabaný. Neuměl jsem se bavit s lidmi," přiznává opatrně Metoděj. "Prezentování ale bylo jiné, takové intuitivní," dodává. Hra se slovy a pozornost publika ho nakonec začaly bavit natolik, že se s bratrem přihlásili do Prezentiády, soutěže v prezentačních dovednostech. A dvakrát po sobě vyhráli její národní kolo, což se nikomu jinému zatím nepovedlo.

Soutěž se stala odrazovým můstkem k dalším projektům. Dnes přednáší pro mladé lidi na Akademii Díky, že můžem nebo v Kampusu Hybernská pod Karlovou univerzitou. A svoje publikum si pochvaluje: "Tím, že jsme jim věkově blízcí, na nás hezky slyší."

Komunita místo samoty, podpora místo soutěžení

Nejvíc času mu ale momentálně zabírá studentská iniciativa ProStředoškoláky, kterou od letošního roku vede. "Tady se mi hodí ten široký rozptyl dovedností," říká s úsměvem o své pozici v projektovém managementu, kde se mimo jiné věnuje i organizování soutěže Středoškolák roku, největší soutěže v mimoškolních aktivitách v Česku.

"Aktivní studenti to často mají těžké, nejen že dělají projekty navíc, ale školy po nich taky chtějí nadprůměrné výsledky. Snadno se pak dostaví pocit přehlcení," popisuje Metoděj s tím, že často zažívají také pocit osamocení a nepochopení. "To se snažíme změnit, proto Středoškolák roku nejen oceňuje talenty, ale taky pomáhá budovat podporující komunitu lidí."

A právě tady se ukazuje Metodějova největší síla - schopnost propojovat různé světy a lidi. Všestrannost tak i v dnešní době úzkých specializací a "škatulek" může být výhodou. Pro svoje vrstevníky, kteří by chtěli začít s mimoškolní aktivitou, má Metoděj jasný vzkaz. "Mluvte o tom, co chcete. Najděte učitele, kteří vám pomůžou, založte kroužek. Nebo se přihlaste do jakékoli soutěže, tam narazíte na lidi, se kterými vás bude spojovat stejný zájem," radí závěrem.

VIDEO: Devatenáctiletý student Matyáš Boháček pomocí umělé inteligence vytvořil deepfake moderátora (1. 4. 2024)

Devatenáctiletý student Matyáš Boháček pomocí umělé inteligence vytvořil deepfake moderátora | Video: Michaela Lišková
 
