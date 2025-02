Rakovina prostaty je v Česku nejčastější zhoubné onemocnění u mužů. Každý rok si tuto diagnózu vyslechne kolem osmi tisíc mužů, což je téměř trojnásobný nárůst oproti stavu před 20 lety. Přibližně 1 400 pacientů ročně této nemoci podlehne. Klíčem k úspěšné léčbě a příznivé prognóze je včasné odhalení onemocnění.

Rakovina prostaty postihuje převážně muže po padesátce, což je i případ ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Ten koncem minulého roku během tiskové konference zaměřené na prevenci mužského zdraví oznámil, že mu byl diagnostikován karcinom prostaty a v nejbližších dnech zahájí léčbu. Zvýšené riziko onemocnění má v podstatě každý muž po padesátém roce života. Mužů v tomto věku je u nás kolem dvou milionů, ale zájem o nepovinné preventivní prohlídky se pohybuje pouze v řádu desítek tisíc.

Slabý proud moči a krev v ejakulátu mohou být varovné signály

V počátečních stadiích nemá rakovina prostaty žádné viditelné příznaky a lze ji odhalit pouze při preventivním vyšetření. Postupem času se však mohou objevit potíže, jako je časté močení, obtížné zahájení nebo ukončení močení, slabý či přerušovaný proud moči, bolest při močení nebo ejakulaci a přítomnost krve v moči či ejakulátu. Bohužel, pokud se tyto příznaky objeví, bývá onemocnění často v pokročilejším stadiu, kdy je léčba mnohem složitější.

Screening hraje u rakoviny prostaty klíčovou roli. Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo pilotní program zaměřený na časný záchyt nádorů prostaty. Cílem je pomocí nejnovějších diagnostických metod odhalit co nejvíce případů v raném stadiu a tím zvýšit šance pacientů na úspěšnou léčbu a uzdravení. Pokud je karcinom prostaty zachycen v lokalizovaném stadiu, snižuje se úmrtnost spojená s tímto onemocněním. Program časného záchytu karcinomu prostaty je určen pro muže ve věku 50 až 69 let, mohou se však zapojit i muži starší 70 let, pokud jsou v dobrém zdravotním stavu. Do programu může zájemce zařadit praktický lékař nebo ambulantní urolog. Pokud máte o screening zájem, doporučuje se promluvit si se svým lékařem o přínosech a rizicích, aby bylo jasné, zda je program pro vás vhodný. Preventivní vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění.

Jak probíhá vyšetření?

Screening se skládá z několika kroků - pohovoru s urologem, urologického vyšetření a odběru krve, při kterém se určuje hladina PSA (prostatický specifický antigen).

Hladina PSA nižší než 3 µg/l znamená, že muž bude pozván k dalšímu kontrolnímu odběru za 2 nebo 4 roky , podle výsledku.

znamená, že muž bude pozván k dalšímu kontrolnímu odběru za , podle výsledku. Vyšší hladina PSA než 3 µg/l vyžaduje odeslání pacienta na specializované pracoviště certifikované ambulantní urologie k dalšímu vyšetření.

Screeningový program zahrnuje vedle odběru krve také vyšetření prostaty konečníkem. Na základě výsledků těchto dvou vyšetření se stanoví další doporučený postup.