Rádio Expres FM má Hacsiko, s umělou inteligencí vytvořený hlas moderátorky

Jde o první testovací verzi hlasu moderátorky.

Jedná se o technologickou novinku. Rádio Expres FM se stalo první soukromou stanicí v České republice, která zařadila do svého živého vysílání syntetický, ve spolupráci s umělou inteligencí vytvořený hlas moderátorky. Hacsiko [Hačiko] ho propůjčila skutečná Bára Hacsi, kterou posluchači znají z moderování Ranního klubu rádia Expres FM.

Jde o první testovací verzi syntetického hlasu moderátorky. V nočním vysílání bude Hacsiko mluvit jako běžná moderátorka, komentovat dění ve světě i odehrané písně. Každé její vystoupení ovšem posluchači poznají díky jinglům a oznámení před a po konci vysílání, které upozorňují na fakt, že vstupy zpracovala umělá inteligence.

Jak Hacsiko technicky funguje

Dramaturgii vysílání syntetického hlasu lze nastavit plně automaticky, v rádiu Expres FM však příprava bloků probíhá pod dohledem člověka. Při prototypování možností hlasu Hacsiko testuje tým i automatické generování textů, v první fázi systém GPT-4 od společnosti Open AI. Moderátorské vstupy Hacsiko jsou definovány sadou příkazů, mezi které patří například cílová skupina, zájmy posluchačů, délka vstupu či jazykový styl. Technologie umožňuje rovněž definovat, jaké osobnostní rysy má projev syntetické moderátorky mít. Důvěryhodnost zdrojů zaručuje výběr obsahů výhradně z obsahových služeb Seznam.cz (Seznam Zprávy, Proženy.cz, Garáž.cz či Expresfm.cz). Vygenerované scénáře následně kontroluje dramaturg rádia, který finální vstupy zadá do generátoru syntetického hlasu. Vytvořený audio výstup opět zkontroluje, až poté smí moderátorka Hacsiko do vysílání. Celý vstup má ve vysílání svůj specifický zvukový podkres, Hacsiko mluví do intra hudebních skladeb tak, jako to dělají klasičtí moderátoři rádia Expres FM.

"Čeká nás samozřejmě dlouhá fáze učení a vylepšování, současný hlas je jen první skromnou verzí toho, co vše bude jednou možné. Ale již teď máme rozpracovaných několik dalších hlasových modelů pro další využití AI v obsahu," říká Jiří Špaček, zástupce ředitele pro rozvoj zpravodajství a rádií, který má projekt Hacsiko na starosti. Jeho kolega Pierre Beneš, manažer rozvoje rádií Seznam.cz, dodává: "AI technologie nám může pomoci v moderní personalizaci rádiových stanic v mobilních a online verzích, což je směr, na který se chceme hodně soustředit."

Na projektu syntetického hlasu začal tým rádia Expres FM a Seznam Zpráv pracovat letos v březnu, ostrou premiéru si Hacsiko odbyla 21. června. Při rozvoji technologií umělé inteligence v obsahu se řídí kodexem pro práci s nástroji AI, který redakce vytvořily.

Expres FM

Expres FM je metropolitní rádio se zaměřením na současnou a kvalitní hudbu. Rádio reflektuje aktuální dění na hudební světové scéně. Drží krok s respektovanými světovými stanicemi, čímž se odlišuje od hudební nabídky ostatních českých stanic. Expres FM je vždy napřed a nebojí se objevovat novou hudbu - od indie rocku přes elektro-pop až po house a drum and bass. V moderátorských vstupech se Expres FM zaměřuje kromě hudebních informací také na praktické zpravodajství z regionu.