QualityLand – Nejzábavnější sci-fi román nejen v tomto vesmíru

Kousavá pohlednice z blízké budoucnosti řeší s ostrým humorem lidskou závislost na technologiích.

Člověk se zabudovanou anténou v hlavě. Skupina robotů užívajících si tanec na proslulou hitovku z šedesátých let. Algoritmy, které s vysokou přesností dokážou předvídat chování uživatelů na sociálních sítích. To, co bylo dříve jen bláznivým výplodem fantazie, se dnes stává realitou. Jak rychle bude vývoj technologií v následujících letech pokračovat? A nezačínají se hranice mezi člověkem a stroji stírat už nyní? Nejen nad těmito otázkami se zamýšlí německý spisovatel a stand-up komik Marc-Uwe Kling ve svém humoristickém sci-fi románu QualityLand, který dobývá celý svět.

(Ne)dokonalý svět na jedno kliknutí

Německý autor se svým zábavně dystopickým dílem záhy po vydání zaznamenal obrovský úspěch. Kniha se dlouhé měsíce držela na předních místech bestsellerových žebříčků a v současnosti se dočkala překladu do více než dvaceti jazyků. A aby toho nebylo málo, její adaptaci už chystá i televizní stanice HBO. Čím si QualityLand získal srdce tolika čtenářů?

Neříká se to lehko, ale zdá se, že to bude především věrným popisem absurdní budoucnosti, v níž je lidstvo závislé na několika gigantických korporacích. V QualityLandu, který se označuje za nejlepší zemi na Zemi, už není místo pro zbytečnosti jako svobodná vůle: Automatizovaná služba každému dohodí ideální práci i dokonalého partnera a spolehlivé algoritmy společnosti TheShop vědí, co kdo přesně chce, ještě předtím, než si to vybere.

Jenže ani tahle budoucnost není tak idealistická, jak se pokouší vypadat. Proč by jinak existovaly drony se strachem z létání nebo bojoví roboti trpící posttraumatickou stresovou poruchou? A právě ty všechny má šrotovník Peter Nezaměstnaný (příjmení zdědil po pracovní náplni svého otce) nechat zničit. Co když se ale rozhodne postavit se systému? Taková vzpoura by znamenala jediné: poukázat na jeho nedostatky a zaútočit na samotnou podstatu QualityLandu.

Budoucnost tak zábavná, až z toho tuhne úsměv

Mnozí recenzenti přirovnali nápaditost Klingova románu k nejlepším epizodám dystopického seriálu Black Mirror nebo ho označili za unikátní kombinaci Stopařova průvodce po Galaxii od Douglase Adamse a Orwellova proslulého románu 1984. Zábavné a událostmi napěchované vyprávění bere čtenáře na divokou jízdu, během které se bude sám sebe ptát, nakolik technologie mohou předurčovat naši budoucnost, kam až povede nezřízený konzumerismus a jak se to vlastně má s politikou a svobodou. Román sice vyvolává záchvaty smíchu, ale ten člověku často mrzne na rtech. V závislosti na svém rozpoložení v něm najdete spoustu originálního humoru i varování před nebezpečími budoucnosti, ale něčím si můžete být jisti: Až QualityLand dočtete, už nikdy se na svoji chytrou ledničku či robotický vysavač nebudete dívat stejnýma očima.

