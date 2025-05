Kvůli internetu a sociálním sítím hloupneme, říká idol mladých dívek Simon Opp

Je považován za jeden z mladých talentů české hudební scény. Fanynky po něm šílí, ne nadarmo se o něm říká, že je to český James Dean. Zastřený hlas a nádech tajemna z něj dělá idol dívčích pokojíčků. Kdyby se dnes ještě vylepovaly plakáty, Simon Opp by nemohl chybět. Jaký je ale zpěvák uvnitř? Čím si čistí hlavu a proč používá tlačítkový telefon? Se svými pocity se svěřil v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Zpěvák Simon Opp, vlastním jménem Šimon, sice patří ke generaci Z, ale nepovažuje se za za "sněhovou vločku", jak se o ní často mluví. Snaží se nehroutit, ze špatných komentářů na sociálních sítích si nic nedělá a má na to svůj vlastní návod.

"Nenechávám na sebe ten tlak působit. Ale moc se nepotýkám s negativní zpětnou vazbou, spíš naopak. Za to jsem vděčný. Ale všichni víme, že internet dokáže být pěkně zlý a občas tam nějaký hejt padne. Já si to moc nepřipouštím," rozpovídal se v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Přesto velmi rád si čistí hlavu od sociálních sítích tak, že odjede na chalupu, vymění si dotykový telefon za tlačítkový, aby v něm neměl žádný přístup na internet, a jde třeba naštípat dříví. Manuální práce je pro něj i taková určitá terapie, jak zůstat v klidu a pohodě.

"Pomáhá mi i box. Strašně rád se vracím k manuální práci. Ať je to práce se dřevem, anebo mám starou motorku a auto, na kterých se snažím pracovat. Zaměstnávám hlavu něčím jiným. Pak mi pomáhá muzika. Nejen ta moje, ale i cizí. Pomáhá mi na psychiku i hezké prostředí. Mám chalupu u rybníka. Jsem polabský kluk, takže mi pomáhá jít třeba na čundr nebo jet na vodu," přiznal.

O svých pocitech dokáže mluvit

Když se potřebuje ze svých pocitů vypovídat, má kolem sebe pár kamarádů nebo rodinu, kterým se může svěřit. Nenechává si všechno v sobě, ví, že sdílení může být pro mysl osvěžující. Ale zase není typ člověka, který svá trápení, povídá každému na potkání.

O jeho generaci se říká, že je generací snowflakes. Nic prý nevydrží, ze všeho se hroutí a neví, co se životem. Jak Simon pohlíží na tyto mezigenerační škatulky?

"Od některých dnešních trendů se snažím distancovat. Ve spoustě věcí mi to není blízké. Ať už je to móda, muzika, kinematografie nebo cokoliv jiného. Přijde mi, že celkově lidstvo dost změklo s příchodem digitálu. Strašně si ulehčujeme život, jsme pomalejší, lenivější, méně odolní. Ale nemyslím si, že to zasahuje jen naši generaci," řekl v podcastu muzikant.

Generace Z je línější a měkčí

Myslí si, že použití příměří "sněhová vločka" je z části pravda. Když se podívá na lidi z generace Z, jako je on, přijdou mu měkčí. Ale nemyslí to špatně. Jen až moc prý využívají vymožeností moderní doby a méně spoléhají na sebe. Ale to není jen tato generace, dnes je to napříč všemi věkovými skupinami.

"Jak se vše zlehčuje, myslím, že nám tím ochabují i mozkové buňky," dodal Simon. Sám se snaží jezdit do přírody co nejvíc. Pořídil si motorku, se kterou hodně často vyráží na výlety. Bere s sebou i tátu s bráchou. Cítí se pak svobodněji a přijde na jiné myšlenky.

Hudba je pro něj taky pro něj duševní hygiena. Dost často se v ní vypisuje ze svých emocí. Dříve psal především texty v angličtině, teď přidává i češtinu. Do toho hraje v seriálu ZOO, kde taky vypouští páru.