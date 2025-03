Lahve jsem schovávala v šuplíku se spodním prádlem, přiznala Cibulková

Alkohol milovala více než sebe. V životě se musela poprat i se ztrátou dítěte. Její dcera Šimona kvůli drogám skončila jako bezdomovec. Ze životního příběhu herečky Vilmy Cibulkové mrazí, ale krásná umělkyně se vždy dokázala zvednout ze dna. O tom, jak schovávala alkohol, léčila se a bojovala o dítě, se rozpovídala v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Život se s Vilmou Cibulkovou nemazlil, ale nikdy nechtěla být ta, která by na něj žehrala a propadala sebelítosti. Jako mladá holka z Ostrova přišla do Prahy za herectvím. Bytí v hlavním městě ji natolik pohltil, že šla z mejdanu na mejdan. Bohémský život po boku kolegů jí bavil, ale to ještě netušila, že propařené noci s litry alkoholu se na ní podepíšou na celý život.

I když už jako mladá toužila po rodině, měla partnera, nedokázala svou lásku k pití ukočírovat. Dokonce ve společné domácnosti musela schovávat lahve, aby neměl přítel podezření. Měla své tajné skrýše.

"Partner neměl šanci něco poznat. Dostávala jsem se do stresu kvůli tomu, abych se stihla napít, než přijde ze záchodu. Vyklopila jsem do sebe aspoň dvě deci, abych mohla dál fungovat. Alkoholici jsou velmi dobří lháři. Já jsem pití schovávala mezi spodním prádlem. Když jsem chodila na léčení, lidé se svěřovali s dost bizarními místy. Třeba lahev vyprali omylem v pračce, nebo to měli na šňůrce ve světlíku," kroutí dnes Vilma hlavou.

Když se sama chtěla ze závislosti léčit, narazila na nečekaný problém.Místo pochopení a přijetí se jí dostalo odmítnutí s vysvětlením, že léčení ještě nepotřebuje… "Že s pitím musím skončit, jsem byla rozhodnutá už pár let. Za komunismu jsem vyhledala odborníka, ale ten mi řekl, že na tom nejsem špatně, že problém nemám. To už jsem pila lahev vína denně jak nic. Prý to není taková dávka, abych měla problém s alkoholem. Tak jsem se rozhodla sama, že s tím chci něco dělat," přiznala v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Porodila mrtvé dítě

Prošla bohnickou léčebnou a těšila se na nové zítřky. Byla přesvědčena, že život už bude jen lepší. Bohužel si opět sáhla na dno, když přišla o nenarozené miminko. Dítě musela v šestém měsíci porodit mrtvé. Dlouho se z toho nedokázala vzpamatovat, ale nenapila se. Udržela se i v té bolesti daleko od lahve.

"Když jsem se probrala na sále, plakala jsem a nedokázala pochopit, že po tak dlouhém těhotenství, kdy jsem cítila i kopání a pohyby, to miminko není. Vnímala jsem to jako prohru," odhalila Cibulková největší bolesti. Druhé dítě, dcera Šimonka, bylo tudíž vymodlené.

Dcera propadla drogám

Bohužel právě její jediný potomek připravil mamince hodně krušné chvíle. V pubertě, kdy Vilma byla vdaná za Mirka Etzlera, dcera propadla drogám.

"Bála jsem se o ní, že se předávkuje. Byla podvyživená, jen kost a kůže. Můj bývalý muž Mireček Etzler ji miloval jako vlastní, vlastně to naše manželství velmi ovlivnilo. Dcera si prošla několika léčebnami. Já jí chtěla nechat sáhnout na dno, Mireček nebyl tak radikální," přiznala herečka.

Její dcera nakonec skončila na ulici mezi bezdomovci. Vilma to nesla velmi těžce, neustále dceru hledala, nosila jí teplé jídlo a vždy jí vyslechla. Ale nemohla nic jiného dělat, protože Šimona mezitím dospěla.

"Ona se potřebovala dotknout absolutního dna. Pro rodiče to může být kruté. Já jsem věřila, že to zvládne. Chodila jsem za ní, nosila jí jídlo. I když jsem na ní čekala několik hodin, vždy nakonec přišla. Sice dorazila s nějakými igelitkami, aspoň jsem jí do toho dala něco teplého k snědku," vzpomíná na těžké chvíle.

Nakonec se po roce vrátila Šimona domů. Herečka dceru přijala s otevřenou náručí, ale jednou velkou podmínkou: půjde se léčit. Což nakonec dodržela a odjela do jedné komunity do Podlesí. Teď abstinuje 12 let a od drog se drží dál. Dokonce se jí během léčby podařilo vystudovat školu.

Vilma se znovu napila

Mrazivý příběh přední české herečky má dohru. Byť o alkoholismu se nebojí mluvit, pomáhá s osvětou, loni na Slovensku porušila svou zásadu být čistá. V areálu nemocnice řídila auto. Když u ní policie provedla dechovou zkoušku, naměřili dvě promile.

U sousedů dostala zákaz řízení a pokutu. Nicméně Cibulková vysvětlovala, že to byl jen ojedinělý exces kvůli velké psychické zátěži.