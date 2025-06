Kvůli rakovině přišel o ruku. "Radši bych amputaci obou nohou," říká student

Bylo mu teprve 16 let, když se přišlo na to, že trpí agresivní formou rakoviny. O pár měsíců později musel podstoupit amputaci pravé ruky. Celé rodině se změnil život o sto osmdesát stupňů a boj se zákeřnou nemocí stále neskončil. Přesto se nechtějí vzdávat. Velkou pomoc při léčbě ve Fakultní nemocnici v Motole našli v Domě Ronalda McDonalda.

Na benefiční koncert Hudbou spolu nedorazily jen známé osobnosti v čele s Veronikou Arichtevou a Markem Taclíkem, který celý večer moderoval, ale přišla i rodina Halabukova. Ta se potýká s agresivní formou rakoviny, kdy mladý hoch přišel kvůli chorobě i o ruku a rameno.

Ale nechtěli žehrat nad svým osudem. Přišli se bavit, ukázat, že se nemusí ztrácet životní optimismus ani v těch nejtěžších životních situacích. V klubu Doupě si užívali dobrého jídla a pití. Také si poslechli koncert Emmy Smetana a Jordana Haje či Davida Kollera. Vybíraly se peníze na dobrou věc - druhý dům Ronalda McDonalda, který se bude stavět ve Fakultní nemocnici v Olomouci.

S tím prvním ve Fakultní nemocnici v Motole má zkušenost právě i zmiňovaná rodina Halabukova, když tam během jedné z Tomášových operací a chemoterapií byli také ubytováni.

Tomáš byl studentem, který si přivydělával na letní brigádě prodejem zmrzliny. Už tam pociťoval, že s ním není něco v pořádku. Pořád ho bolela pravá ruka a bolest neustupovala ani po pár dnech, kdy zjistil, že není schopný s ní nic uzvednout. Zhoršovalo se to natolik, že se rozhodl vyhledat lékařskou pomoc.

"Mamce volali, abych se s ní dostavil, protože mi ještě nebylo osmnáct, na magnetickou rezonanci. Pak už to byl fičák. Doktorka nám oznámila, že mám nádor. Byl to osteosarkom (kostní nádor, pozn. red.)," začal vyprávění.

V Motole se zahájila první část chemoterapií, pak následovala nutná amputace. Přišel o tři čtvrtě pažní kosti a část lopatky. Pak následovala další pooperační chemoterapie. Vypadalo to, že to zabralo. Ale po dvou měsících už zase běhali po nemocnicích. Rány se mu nechtěly hojit a byly zanícené.

Rakovina se vrátila

"Pak se zjistilo, že se to synovi zase vrátilo. Místo endoprotézy, kterou tam měl, mu tam dali jinou výplň, která měla v sobě antibiotika. Na ten zánět to pomohlo, ale pak se zjistilo, že tam má ještě větší nádor o velikosti golfového míčku," řekla chlapcova maminka, která je mu největší oporou.

Pro mladého člověka to byl zásah nejen do jeho zdravotního stavu, ale i do soukromého života. Zatímco si užíval studentské pohody, zažíval první velkou lásku, měl hodně kamarádů, se najednou stáhl do sebe, protože jeho život byl jiný než jeho vrstevníků. Musel opustit obor kuchaře, který studoval, protože bez jedné ruky to prostě nešlo.

"Říká se, že je lepší přijít o ruku než o nohu, ale není to pravda. Radši bych byl bez obou nohou než bez jedné ruky. Do toho jsem přišel o svou dominantní ruku, protože jsem pravák. Přešel jsem ve škole na veřejnosprávní činnost. Jenže se mi to zase vrátilo a musel jsem kvůli léčbě přestat," přiznává.

Pomohlo jim být spolu

Během další léčby se rodina dostala do Domu Ronalda McDonalda, jelikož nejsou z Prahy a chtěli být svému synovi tou největší oporou. Když podali žádost o umístění do zařízení, kde můžou nejbližší spolu pobývat během náročné léčby s dítětem a mladým člověkem, nečekali ani týden. Mohli se tam ubytovat velmi brzy.

"Byli jsme rádi, že jsme byli spolu. Cítili jsme se tam jak doma. Je tam hodně rodinné zázemí. Po podání žádosti jsme se tam dostali," dodala maminka, která bude za svého syna bojovat, co to jen půjde.

Rakovina se totiž teď chlapci objevila v plicích a řeší se, jaká léčba bude dál následovat. Ale Tomáš nechce ztrácet optimismus. Miluje černý humor a rád si ze sebe dělá legraci. "Někdo sbírá Pokémony, já rakovinu," smál se.

Nechce se jen tak vzdát. Proto má i ve svém lékařském týmu psychiatra, který mu pomáhá zvládat náročné operace a neztratit v tom sám sebe. Psychika je při léčbě takto těžkého onemocnění velmi důležitá, proto je dobré mít k sobě odborníka.

Co je Dům Ronalda McDonalda?

První český Dům Ronalda McDonalda stojí přímo v areálu Fakultní nemocnice v Motole a slouží jako dočasný domov rodinám dětí, které se zde dlouhodobě léčí. Dům jsme slavnostně otevřeli a uvedli do provozu 24. listopadu 2022.

Motolská nemocnice nebyla vybrána náhodně - jde o nejrozsáhlejší zařízení pro péči o dětské pacienty s největším onkologickým a hematologickým centrem pro děti. Dům má kapacitu 21 pokojů, upravených podle skutečných potřeb rodičů, kteří již podobnou službu v zahraničí využili a jejichž zkušenosti jsme navnímali a zohlednili při návrhu.

Každá rodina má k dispozici jeden pokoj, kde se pohodlně vyspí až čtyři osoby. Pro setkávání a vzájemnou podporu rodin je v Domě velká společná kuchyně s jídelnou, obývací prostor a herna pro děti. Nechybí ani pracovna, prádelna a praktické úložné prostory. O chod celého Domu se starají dobrovolníci a zaměstnanci nadačního fondu.