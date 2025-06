Náruč mámy je v nemocničním prostředí zásadní pro zdraví dítěte, říká senátor Kantor

Pamatujete si na dobu, kdy i malé děti musely trávit dny, týdny, někdy i měsíce samotné na nemocničním lůžku? Ty časy jsou naštěstí už pryč a nemocnice podporují blízkost rodičů u jejich potomků. Kvituje to i bývalý primář novorozeneckého oddělení a nynější senátor Lumír Kantor (KDU-ČSL). Ten dorazil na benefiční koncert Hudbou spolu od Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.

O tom, jak zdraví a psychiku ovlivňuje prostředí, ve kterém se děti léčí, se poslední dobou mluví víc a víc. Proto je bývalý primář a nyní lidovecký senátor Lumír Kantor rád, že se v jeho bývalém pracovišti Fakultní nemocnice v Olomouci postaví druhý Dům Ronalda McDonalda, kde mohou být rodiny (převážně onkologických pacientů) pospolu během léčby. Na jeho výstavu se vybírali peníze na zmiňovaném benefičním koncertu v Klubu Doupě.

Vystoupili tam třeba Emma Smetana s partnerem Jordanem Hajem či David Koller s kapelou a uváděl to herec Tomáš Taclík. Tančilo se, zpívalo, jedlo, ale především se konalo dobro.

1:28 Spotlight moment: Dům Ronalda McDonalda pomáhá rodinám zůstat pohromadě, říká výkonná ředitelka | Video: Tým Spotlight

Pane senátore, co říkáte na to, že se ve Fakultní nemocnici v Olomouci bude stavět nový Dům Ronalda McDonalda?

Pro mě je to svým způsobem zázrak. Působil jsem tam jako primář novorozeneckého oddělení dlouhých třicet let. Pokud to srovnám s 90. lety a teď, je to zázrak, který se podařilo prosadit ve vztahu s maminkami a dětmi. Není to jen o novorozeneckém oddělení, ale i o celé dětské klinice. Ta myšlenka mě napadla v roce 2014, kdy jsem měl možnost navštívit Dům Ronalda McDonalda v Holandsku. Jelikož máme v Olomouci nedostatek míst pro rodiče s dětmi, proto se mi ta myšlenka líbila.

Je důležité, aby maminka byla dohromady s dítětem v nemocnici?

Vazba mezi maminkou a dítětem je jedna z nejzásadnějších emocionálních vazeb. Potřeba dítěte po lásce maminky je stejná jako hlad.

Jak myslíte, že působí prostředí na zdraví dítěte?

Zásadně. Hovořím za novorozenecké oddělení. Tam je vidět, že každé miminko je individualita, jak to maminku potřebuje. Matka má mít vždy přístup k dítěti, má být u různých úkonů. Je prokázáno, že dítě lépe snáší i nepříjemné zákroky v náručí matky.

Co jste říkal na případy maminek, které bojovaly s nemocnicemi, aby mohly být se svými dětmi?

Má to vývoj. Je to třicet let, kdy to bylo úplné tabu, do doby, kdy je to běžnější. Berme to v kontextu té doby. Stejně jako předpisy, které nám to neumožňovali. Museli jsme dodržovat pravidla, která v té době byla. Ale myslím si, že teď je zásadních posledních deset let, kdy maminky konečně mohou být u svých dětí.

Dům Ronalda McDonalda

První český Dům Ronalda McDonalda stojí přímo v areálu Fakultní nemocnice v Motole a slouží jako dočasný domov rodinám dětí, které se zde dlouhodobě léčí. Dům jsme slavnostně otevřeli a uvedli do provozu 24. listopadu 2022.

Motolská nemocnice nebyla vybrána náhodně - jde o nejrozsáhlejší zařízení pro péči o dětské pacienty s největším onkologickým a hematologickým centrem pro děti. Dům má kapacitu 21 pokojů, upravených podle skutečných potřeb rodičů, kteří již podobnou službu v zahraničí využili a jejichž zkušenosti jsme navnímali a zohlednili při návrhu.

Každá rodina má k dispozici jeden pokoj, kde se pohodlně vyspí až 4 osoby. Pro setkávání a vzájemnou podporu rodin je v Domě velká společná kuchyně s jídelnou, obývací prostor a herna pro děti. Nechybí ani pracovna, prádelna a praktické úložné prostory. O chod celého Domu se starají dobrovolníci a zaměstnanci nadačního fondu.