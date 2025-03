Osmnáct let v kutnohorské sektě. Příběh Lucie odhaluje, co se dělo

Lucii bylo teprve osm, když se poprvé setkala s guru Richardem. Trápil ji bolestivý ekzém na rukou, který se lékařům nedařilo vyléčit. Richard Šiffer tehdy vystupoval jako léčitel, až později se ukázalo, co je guru z kutnohorské sekty zač: své stoupence týral psychicky i fyzicky. Příběh Lucie je dalším svědectvím, co se za zavřenými dveřmi sekty ve skutečnosti dělo.

"Kdyby Richard nezemřel, bojím se, že bych od něj nikdy neodešla," začala své vyprávění Lucie. Její identitu Aktuálně.cz zná. Vysokoškolsky vzdělaná mladá žena, které je nyní 28 let, připouští, že bezprostředně po jeho vraždě v roce 2022 se jí zhroutil svět. Až teď po delším čase si začíná uvědomovat, že to nebyl žádný život, ale jen plnění nesmyslných úkolů, ponižování, despotického chování až agrese směrem k ní a dalším stoupencům. Proto se rozhodla vyprávět svůj příběh, aby lidé pochopili, proč ona a její rodina podlehla svodům sekty.

Jen pro připomenutí: samozvaný léčitel Richard Šiffer kolem sebe dokázal vytvořit okruh věrných následovníků, kterým namluvil, že zná každou jejich myšlenku, že ovládá jejich orgány, vymýval jim mozek. Kutnohorské společenství vešlo ve známost až poté, co zubařka Magdalena a učitelka v důchodu Irena podle obžaloby usmrtily vůdce sekty Richarda Šiffera v noci na 4. října 2022 v bytě na pražských Hájích. Obě ženy stojí před Městským soudem v Praze obžalované z vraždy. Tři měsíce před úmrtím Šiffera ve společenství zemřeli jiní dva muži, případy se nadále zabývá policie.

Ale vraťme se k příběhu Lucie. Jako malá dívka trpěla na bolestivé ekzémy na ruce, léky a masti nezabíraly, proto její rodiče vyhledali Richarda. Měli na něj skvělé recenze jako na šamana, který pomáhá lidem, již se spálili s klasickým zdravotnictvím.

"Táta ho vyhledal jako léčitele přes jednoho známého. Jinak nebylo možné se k Richardovi dostat. Jen přes známé. Hlídal si, aby se o něm nikdo veřejně nic nedozvěděl. Jeli jsme na první léčení, když mi bylo osm. Od té doby k němu moje rodina jezdila každý týden. Nabalovalo se to. Přidala se i širší rodina, strejdové, tety. Bylo nás hodně," rozpovídala se v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Nejdřív to nevypadalo, že se ženou do neštěstí. Na začátku se léčiteli podařilo opravdu ekzém zahojit. Celá rodina z toho byla v šoku a chtěla další a další procedury.

"Zprvu to byl ekzém, který měla i máma, postupně přicházely další nemoci a neduhy. Babička s dědou k němu taky chodili, ti měli větší problémy kvůli věku. Pak už to jen přibývalo. Jednalo se někdy i o vizuální stránku. Někdo chtěl být třeba hubenější," vyprávěla Lucie dál s tím, že "léčení" zprvu probíhalo v jeho bytě. Na každého měl půl hodiny.

Tvrdil, že ovládá orgány

Dokonce svým stoupencům dělal i dietní plány. Cítil se mocný nad lidským tělem, že prý zvládne poručit vnitřnostem, aby fungovaly jinak.

"Měl říkat orgánům, co mají dělat. Později jste pili proteinové nápoje, syrová vajíčka, ale zvláštní dieta nebyla. Říkal, že prý to všechno zvládne sám," přiznala Lucie.

Problémy v pubertě

Ze začátku nikdo neměl ani tušení, že by se jednalo o nějakou sektu. Mysleli si, že má nadpřirozené schopnosti v léčení, nebáli se mu za to platit. Nebylo lehké rozpoznat, jak manipulativní a nebezpečný člověk to vlastně je.

"Ze začátku byl opravdu jen léčitel. Nejdřív neměl ten sektářský přístup, ale pak se začal měnit. Po nějakých dvou letech jsem od něj byla propuštěna, že jsem zdravá, tudíž jsem s ním do styku přišla už jen jednou za měsíc. Kolem mých šestnáctin se do mě začal hodně navážet. Tam už mu rodina bezmezně věřila. Dokonce i v tom, jaká jsem a nejsem. Když mi nadával, tak se mě nikdo nezastal. Měl už větší sílu než rodinné vazby," skoro se rozplakala.

V pubertě se totiž na chvíli její pohled na guru změnil. Začala se vzpouzet, chtěla zpět svůj život, nechtěla poslouchat rady léčitele. Místo zastání v rodině přišel ohromný šok. Vlastní máma řekla Lucce, že se jí budou muset vzdát, protože s nimi nepůjde do ráje, až nastane ta apokalypsa, o které Richard neustále mluvil.

"Bylo to pro mě hodně těžké slyšet. Když si vzpomenu na tuhle situaci, uvědomila jsem si, že je to ještě horší, než jsem si myslela. Nerozuměla jsem, proč mu pořád platíme. Vzpomněla jsem si na Ježíše, kterému taky nikdo nikdy neplatil. Nechápala jsem, proč mi mluví do toho, co mám studovat, jak mám pracovat, i když mi je teprve 16. Mluvil mi i do toho, jestli mám pít alkohol v osmnácti, jak se mám chovat. Začalo mi připadat, že ztrácím svobodu. To mi v tom věku přišlo hodně důležité. Hodně jsme se dohadovali, nechtěla jsem za ním jezdit, ale neměla jsem moc na výběr, protože to pro rodiče bylo moc důležité," dodala smutně.

Nedala na svou intuici

Bohužel neměla v nikom oporu a zastání. Většina členů rodiny podlehla svodům a řečem šéfa sekty. Báli se, že když jí pomohou, nedostanou se do slibované Pandory. V té době Lucka bojovala hodně sama se sebou. Nakonec opět vlivu Richarda kvůli rodině podlehla znovu.

"Bylo mi to líto vůči mně samotné, že jsem neměla možnost poslechnout samu sebe. Ve finále jsem byla přesvědčena tím okolím, že se mýlím. Přesvědčila jsem i samu sebe. Pak jsem mu vlastně na ten špek skočila sama. Hodně mě mrzelo, že jsem nedala na svou intuici. Ve finále to byl začarovaný kruh," přiznala.

"V posledních letech se utahovala smyčka ohledně potravin a životního stylu. Doporučoval nám, co máme jíst. Různé značky džusů i jídla, proteinové nápoje. Vyšlo vás to hodně draho. Nutil nás do disciplíny. Holky klikovaly stejně jako muži. To byl jeden z důkazů, abychom mu dokázaly, jak ho bereme vážně. Ženám určoval, s kým mají žít. Kdybych já v té sektě ještě byla a on nezemřel, myslím si, že do půl roku by mi do toho taky začal mluvit," přiznala upřímně. S tím, že už byly různé náznaky jeho náklonnosti k ní.

Richarda zavraždili

Jenže do toho přišla zpráva, že je Richard mrtvý. Zabily ho dvě stoupenkyně sekty, které jsou teď za to souzeny. Napovídal jim, že se jeho tělo rozplyne, ale tak se nestalo, proto se zubařka a učitelka šly udat na policii.

To byl pro Lucii obrovský šok. Najednou neměla na koho se obrátit pro rady. Cítila se sama a opuštěná. Jako by se jí zhroutil svět. Sama by prý ze sekty neodešla.

"Všechno jsem se dozvěděla z novin. I to, že v jeho sektě došlo k podivným úmrtím. Vůbec jsem o tom neměla ponětí. Taky jsme dlouhou dobu po jeho smrti věřili, že stále někde žije, že se jen skrývá před policií. Několik měsíců jsem v těchto pocitech žila. Pak mi to potvrdil táta. Sesypal se mi svět. Věřila jsem, že bez jeho podpory nic nezvládnu, že tady nemám co dělat," řekla učitelka smutně.

Nakonec se ale díky intenzivním terapiím a novému vztahu mimo sektu začala dávat dohromady. Stále v ní jsou pochybnosti o tom, že není v ničem dobrá bez pomoci guru, ale pracuje na tom. I sdílení příběhu v jejím podcastu Zmagořená pomáhá Lucce se dostávat do bolavých míst, která tím léčí. Jen přiznává, že vztahy v rodině to hodně poškodilo, a neví, jestli se to dá ještě někdy úplně napravit.