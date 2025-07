Obezita brání početí, stojí v cestě i umělému oplodnění. Problém se netýká jen žen

Rodí se méně a méně dětí. Na vině není jen neochota mladých lidí zakládat rodiny, ať už z finančního nebo jiného hlediska, ale také kvůli přibývající obézní populaci. Propojenost mezi plodností a silnou nadváhou je vědecky potvrzená. Podle gynekologa Štěpána Budky je to problém, který ještě bude narůstat. Jak z toho začarovaného kruhu ven?

Mít silnou nadváhu neznamená jen zdravotní komplikace ve formě vysokého tlaku, cukrovky, potíží se srdcem, ale ovlivňuje to i plodnost. Pokud žena či pár touží po miminku, ale jejich hmotnost je na hranici či za hranicí obezity, může se jim cesta za dítětem značně zkomplikovat.

"Víme například, že až 39 procent žen s obezitou má problém otěhotnět, což je významně vyšší podíl než u žen s normálním BMI. Také z výzkumů reprodukčních klinik víme, že úspěšnost umělého oplodnění výrazně klesá s rostoucí hmotností," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz gynekolog Štěpán Budka.

Obezita negativně ovlivňuje hormonální rovnováhu, kvalitu vajíček a celkově zhoršuje průběh i výsledek asistované reprodukce. Ale kdo by si myslel, že je to jen problém žen, to by se mýlil. Těžká nadváha u mužů je spojena s poklesem testosteronu, poruchami tvory spermií a zhoršenou kvalitou i pohyblivostí spermií.

"Dnes víme, že muži s vyšším BMI mají vyšší riziko oligospermie až azoospermie, tedy výrazně sníženého nebo úplného chybění spermií v ejakulátu. V praxi to znamená, že u obézního páru je šance na přirozené početí významně nižší než u páru s normální hmotností," dodal odborník.

Jeho slova potvrzují i rozsáhlá data z více než dvou milionů případů. Obézní lidé podle Budky musí komplexně změnit přístup. To znamená změnit životní styl, úpravu stravy, zvýšené pohybové aktivity, psychologické podpory a v některých případech i farmakologické léčby obezity.

"U řady pacientů stačí ke zlepšení plodnosti už 5-10 procent redukce hmotnosti, která vede k obnově ovulace a zlepšení kvality spermií. Pokud to nestačí, přichází v úvahu další možnosti, včetně asistované reprodukce, ale vždy doporučujeme nejprve snížit zdravotní rizika spojená s obezitou," radí gynekolog.

Zhubnutí jako investice do rodiny

Radí, aby lidé s nadváhou neházeli flintu do žita. Nikdy není pozdě na změnu. Podle jeho slov je zhubnutí investicí do budoucnosti jejich rodiny. Pokud pár plánuje dítě a oba partneři mají nadváhu nebo obezitu, je dobré začít pracovat na úpravě životního stylu co nejdříve.

"Není nutné shodit desítky kilogramů, i menší úbytek může zásadně změnit hormonální i metabolické nastavení těla. Důležitá je trpělivost, podpora partnera a především spolupráce s odborníky. Ideálně s týmem složeným z gynekologa, endokrinologa, obezitologa a psychologa. Dnes už se dají využít moderní možnosti léčby, například injekční léčba má velmi dobré výsledky při snaze hubnout," apeluje lékař.

Zdravá hmotnost, vyvážená strava, dostatek pohybu a absence chronického stresu hrají zásadní roli v prevenci poruch plodnosti. U žen s podezřením na syndrom polycystických vaječníků (PCOS) doporučujeme pravidelnou gynekologickou péči a sledování cyklu. U mužů je klíčová prevence obezity, hormonálních poruch a škodlivých vlivů, jako je nadměrné pití alkoholu nebo kouření.