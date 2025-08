Začal jsem chodit na terapie, přiznal herec Dalecký. Psychologa navštěvuje i rodina

Do rolí svých postav se noří tak hluboko, až je to zničující. Není pak snadné se z těch emocí dostat zpět do reality. Herec Tomáš Dalecký přiznává, že nedávno vyhledal odbornou pomoc. Cítil, že terapie jsou tou správnou cestou dostat se sám k sobě. O tom, co ho vedlo k psychologovi, se rozpovídal v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

"Jsem spíš introvert, ale v malých skupinkách, kde jsem si jistý, se proměním v extroverta. Ale jinak hodně trpím tím, že jsem introvert," přiznává herec Tomáš Dalecký, který je nejen úspěšným filmovým a seriálovým hercem, ale také divadelním. Jeho ztvárnění kontroverzního zpěváka Curta Cobaina je pro něj výzvou, ale zároveň i troškou utrpení po psychické stránce.

Jelikož je hodně citlivý, dokáže se do depresivní duše frontmana skupiny Nirvana ponořit natolik, že se z ní pak někdy obtížně dostává zpět.

"Odehrává se to na půdě, kde se zastřelil. Je to pro Curta velmi depresivní chvíle. Nejlépe se mi to hraje, když jsem unavený nebo mám špatnou náladu, to je pak očistné. Ale dává mi zabrat, aby to na mně nezanechalo rýhy," připustil v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Bohužel ani u divadla či filmu neexistují koordinátoři duševní pohody, kteří by byli součástí práce herců. Zatím jsou jim třeba k ruce koordinátoři intimních scén, ale o psychiku herců ztvárňujících vypjaté role se nikdo nestará.

Terapie jako záchrana

Tomáš přiznává, že sám vyhledal pomoc odborníka. Před několika měsíci poprvé navštívil psychologa a terapie si nemůže vynachválit.

"Před dvěma měsíci jsem navštívil psycholožku kvůli duševní hygieně a hodně mi to pomohlo. Po prvním sezení jsem měl hezký pocit, že jsem zjistil, že nejsem blázen. Nesetkal jsem se s nepochopením, ale vnějším racionálním pohledem, který jsem si sám nemohl dát," přiznal Dalecký.

Sám ze své zkušenosti by terapie doporučil všem. Bylo to pro něj velmi očistné a rozhodně s docházením za terapeutkou neskončil. Ví, že mu to pomáhá, a věří, že i pro jiné lidi by taková pomoc byla vysvobozením z nějakých předsudků a vnitřních pocitů.

"Chodil jsem teď častěji, abychom to vše mohli rozebrat a uzavřít nějaké věci. A od září bych chtěl chodit aspoň jednou za měsíc," dodal sympatický Tomáš, který si zahrál v dlouho očekávané minisérii Monyová.

I jeho okolí vzalo zprávu o jeho návštěvách psychologa velmi pozitivně. Především mezi mladými lidmi. "Přijde mi, že to dnes už nikdo neřeší. Moje rodina taky navštěvuje psychology, proto jsem nikdy neměl pocit, že je na tom něco divného či nemocného," uzavřel vyprávění herec.

O Tomášovi ještě hodně uslyšíme. Jeho hvězda je stále na vzestupu a jde z role do role. A jeho pohled na svět je velmi osvěžující.