Mocktaily se pijí po doušcích. Trend nealkoholických drinků nabírá na obrátkách

Koktejly bez kapky alkoholu jsou čím dál populárnější. Barmanům nezbývá než se sílícímu trendu přizpůsobit. Teď se do něj propisuje i suchý únor, kdy tisíce Čechů dobrovolně nepijí alkohol. V čem tkví kouzlo i vysoká cena takzvaných mocktailů a jak se barová scéna adaptovala na nové podmínky?

"V barech vnímáme větší nárůst zájmu o mocktaily. Co vím, tak se to týká především řidičů, těhotných žen a osob, které nemohou pít kvůli zdravotním důvodům. Myslím si, že obecný pokles zájmu o alkohol přišel s covidem-19. Lidé přestali častěji chodit do barů, začali jíst zdravě, cvičit a podobně," říká pro Aktuálně.cz Kateřina Kubátová, barmanka, která působila například v renomovaném baru Hemingway.

"Obecný zájem o nealkoholické drinky opravdu zaznamenáváme. V životě jsem nenamíchal tolik nealko koktejlů jako tady v Liqiud Office, což však přisuzuji lokalitě Karlína, kde je hodně kanceláří. Lidé, kteří jezdí autem, sem zajdou po práci. Je vidět, že trend nealko drinků bude jenom sílit," tvrdí spolumajitel baru Liqiud Office a Hemingway bar David Andrle.

Návštěvnost snižuje i suchý únor

"Já i kolegové zaznamenáváme celkový pokles návštěvnosti barů, kaváren i restaurací, za což může zdražování. S tím tedy může souviset i nižší spotřeba alkoholu," dodává.

"Suchý únor zájem o nealko možná lehce podpoří, ale jinak si myslím, že je zájem celoročně stejný," říká Kubátová s tím, že si myslí, že suchý únor spíše zapříčiňuje obecně nižší návštěvnost barů a naopak vyšší zájem lidí o abstinenci. Nižší návštěvnost potvrzuje i Andrle a naráží na to, že zaznamenal, že několik zákazníků dodržovalo spíše "suchý leden" v souvislosti s novoročními předsevzetími.

Trendy, ale finančně náročnější zážitek

Ačkoli pokles zájmu o alkohol u mladé generace potvrzují mnohé průzkumy, Kubátová nezaznamenává, že by právě mladí měli největší zájem o tyto alternativy. Podle ní jde o záležitost spíše movitějších osob. "Nealko drinky jsou poměrně cenově náročné, takže studenti si je asi dovolit nemohou. Řekla bych, že jde teda spíše o dobře situované lidi, mezi kterými samozřejmě také jsou zástupci mladší generace," říká.

Podle Andrleho za vyšší cenu mohou použité produkty, ale i náročné techniky výroby jako karbonizace a kryoinfuze. "Zákazník má tu představu, že platí čistě jen za tu tekutinu, kterou dostane ve sklenici, ale zapomíná na různě daně, nájem, personál a další," říká barman a podnikatel s tím, že velkou roli v cenotvorbě sehrálo zvýšení DPH na nealkoholické nápoje na 21 procent. V nealkoholických drincích jsou využívány suroviny, které jsou někdy o dost nákladnější než alkohol. Například nealko šumivé víno v nákladech stojí mnohem více než jeho alkoholická varianta.

"Nealkoholické složky smícháme dohromady například s okurkou nebo mátou. Je nutné, aby se zachovala čerstvost, takže to nelze louhovat v pokojové teplotě. Vybranou tekutinu společně s ostatními složkami zavakuujeme a takto zpracované to necháme v mrazáku. Po 24 hodinách to vyndáme, necháme to samovolně rozpustit a poté to přecedíme. Přidáme k tomu další složky a celé to nakarbonizujeme," popisuje složitou přípravu jednoho z mocktailů Andrle.

Dodavatelé a nealko párování

"Dřív než přišla poptávka od zákazníků, přišla nabídka," říká barmanka. První impulz dle obou respondentů začal v době, kdy nealko spirity barům a restauracím začali nabízet obchodní zástupci. Ti do podniků přišli z firem, se kterými majitelé již měli uzavřenou dodavatelskou spolupráci na alkohol.

Dodavatelé alkoholických drinků přišli s nabídkou nealkoholických alternativ už před pandemií. "V momentě, kdy se tyto produkty objevily, si majitelé renomovaných barů okamžitě řekli, že tyto spirity vyzkouší, a začali vymýšlet alternativy k běžným alkoholickým nápojům," sdělila Kubátová s tím, že bary s kvalitními produkty a špičkově vyškoleným servisem se k nealkoholickým drinkům staví stoprocentně pozitivně. "Chtějí jít vstříc všemožným zákazníkům," dodává.

Mocktaily nejsou jen záležitostí barů, na změny ve spotřebě alkoholu reagují například finediningové restaurace, které se specializují na párování jídla a pití. "Pracují s nealkoholickým vínem, ať už šumivým, nebo třeba tichým, a propracovanými mocktaily. Tyto nápoje jsou přesně vytvořené tak, aby podtrhovaly chuť jídel," říká Kubátová.

Vychutnávání po doušcích a rázná stopka

"Nealko drink by měl být, stejně jako alkoholický drink, sladkokyselý nebo hořkosladký. Barmani by drinku měli dodat říz, ať už v podobě zázvoru, pepře nebo bublinek. U mocktailů je tedy znát mírná snaha napodobit alkoholické koktejly, avšak nealko opravdu nikdy nebude zcela chutnat jako alkohol. Mocktaily mají být osvěžující, lehce pitelné, elegantní, krásně naservírované a voňavé," tvrdí barmanka s tím, že poslední dobou patří mezi favority nealko gin & tonic.

"Oblibu si získal díky tomu, že s ním lze vytvářet mnoho kombinací," dodává. Dále vyzdvihuje nealko negroni, tedy nogroni, kde lze nahradit všechny tři alkoholické složky. "O to je ten drink zajímavější a lépe se prodává," míní.

Andrle za jeden z nejoblíbenějších drinků považuje sober botanist, kde je využita již popsaná kryoinfuze. Drink je vytvořen z alternativy jalovcového destilátu a ze zázvorové limonády.

"Alkohol je vlastně stopkou, která lidi nutí pití nevypít "na ex". Drinky jako třeba negroni by se oproti limonádě měly vychutnávat po doušcích. Nealkoholické koktejly mohou působit jako limonáda, protože si vnitřně uvědomujeme, že v sobě ten alkohol nemají. Tudíž u nich tu stopku nemáme. Mocktaily tak lze vypít "na ex", ale takto budou působit opravdu jen jako limonáda. Proto se i mocktaily mají popíjet po doušcích. Tím si zákazník lépe vytvoří imitaci alkoholu. I proto jsme u čtyř z pěti nealko drinků použili karbonizaci. Díky tomu jim nechybí bublinky, tedy říz," vypráví zkušený barman a spolumajitel věhlasných podniků.

Nátlak společnosti

Kvůli vzhledu i spojení s limonádami mohou tyto drinky vzbuzovat podezření a obavy, že v nich bude vysoký obsah cukru či jiných společností démonizovaných látek. Kubátová však tyto možné obavy vyvrací. "Moderní podniky, které vytvářejí moderní produkty, jsou zastánci toho, že kam se nemusí přidat cukr, tam se nepřidá. V obyčejnějších podnicích jsou často používány džusy, kde je velký obsah cukru i "éček", ale v lepších barech se tyto produkty nepoužívají. Převážně by mělo jít o kvalitní a čisté složky a jednoduché kombinace. Kvůli chuti jsou hojně používané bylinky, které mají dodat intenzitu," říká s tím, že chuť nealko drinků je většinou postavená na kořenitosti.

Andrle zároveň zmiňuje, že zájem o mocktaily pozoruje u lidí, kteří nechtějí pít alkohol a zároveň v baru nechtějí čelit nepříjemným otázkám společnosti. "Lidé nechtějí být dotazováni, proč pijí jenom vodu nebo třeba Coca-Colu. Chtějí se cítit více začlenění do společnosti. Právě proto je nealkoholický drink vytvořen tak, aby vypadal jako drink alkoholický," popisuje pocity zákazníků, které měl šanci zaznamenat.

Sociální sítě, kroužky a zdravější životní styl

Přístup mladých osob k pití se v posledních letech výrazně mění. Zatímco starší generace považují pravidelné pití alkoholu za přijatelné, mladší generace se ke konzumaci alkoholu staví skeptičtěji.

Změny chování mladých se podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) nejspíš pojí s využíváním informačních technologií, rozvojem masových médií a hojným užíváním sociálních sítí. Mladší generace se stále více zaměřují na zdravý životní styl.

Výzkumník Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) Ladislav Kážmér uvedl, že mladí v porovnání s předchozími generacemi tráví mnohem více času strukturovaně, například v zájmových kroužcích či na sportovištích, čímž výrazně klesá riziko užívání alkoholu.

Pokles užívání alkoholu u mladších generací zaznamenala i Světová zdravotnická organizace (WHO). Tento trend bude podle výzkumů s největší pravděpodobností pokračovat i další roky. Stále více mladých se rozhoduje pro střídmější konzumaci alkoholu nebo úplnou abstinenci. Poklesy zasáhly zejména generaci Z a některé mileniály. Pití alkoholu u populace kleslo za dvě desetiletí na 62 procent v letech 2021-2023 ze 72 procent z let 2001-2003.