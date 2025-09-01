"Jsem optimista." Komik Pavlásek ale přiznal, že to s ním pokaždé není jednoduché

"Nevím, jaký jsem. To je otázka na mou ženu, jaké je to se mnou být a žít. Asi to tak jednoduché nebude, jsem v něčem komplikovaný. Ale sám sebe moc nepozoruji. Mám v životě štěstí, že dělám to, co mě baví, co jsem chtěl dělat. Byla k tomu dlouhá cesta před mnoha lety," rozpovídal se v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ s tím, že teď ho v životě vše naplňuje.
Podle Lukášových slov se jeho psychika podvědomě přepíná mezi činnostmi. Moderuje, píše knížky, básničky, dělá stand upy. Všechno ho baví. Nepřipouští, že by jeho profese byla po psychické stránce náročná. Nepotřebuje z role "vystupovat" jako jeho jiní kolegové.
"Z toho představení je člověk občas nabitý, jindy unavený, ale beru to jako přirozený stav. Moc po tom nebádám. Introvertní polohu přepnu doma u psaní," dodal Lukáš Pavlásek.
Humor bere i jako prostředek, aby se nezbláznil z dnešní přeinformované doby, kdy se na nás chrlí tragédie, války a napětí ve světě, ale i u nás doma. Snaží se to brát s vtipem, protože podle Pavláska je možné na vše udělat fór. Negativní emoce bere jako součást života. Nechce být "sluníčkář", který by potlačoval špatné pocity a snaží se je brát tak, jak přijdou. S tím, že zase odejdou.
"Je to prostě život, takové pocity nemůžete eliminovat. Ale štěstí je životní cesta, i když samozřejmě překonáváte překážky. Důležité, jak se na život díváte. Já se na něj nedívám tragicky, jsem optimista. Vidím na lidech to lepší," povídal dál komik.
Věčný optimista
Nerad si stěžuje, nemá to rád ani u ostatních. Říká si, že když je něco špatně, jde a opraví to. Pracuje na tom. Má rád zdravý přístup k životu. "Podle mě žijeme v nejlepší době, která kdy na světě byla. Lidé si namlouvají, že se mají blbě. Lidé rádi ve všem vidí to negativní. To vám řekne spousta psychologů, to je lidská povaha," myslí si.
Říká o sobě, že umí negativní zprávy třídit a filtrovat. Ostatním by poradil, aby stále nebyli na sociálních sítích a raději žili reálný život. Sám se na nich pochopitelně rovněž pohybuje, ale pracovní profily odděluje od soukromí.
"Kdybych nedělal práci, kterou dělám, sociální sítě bych neměl. Když mi někdo napíše něco ošklivého, moje sebevědomí to nepodlomí. Většinou za těmi lidmi, když si je rozkliknu a je to pravý profil, stojí smutný lidský příběh. Je mi jich spíš líto," řekl Pavlásek.