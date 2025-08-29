Psychoterapie

Leukemie se mu čtyřikrát vrátila. Nad vodou ho drží chůze

Lucie Šaléová Lucie Šaléová
před 2 hodinami
Rekreačně běhal, plaval, jezdil na kole, v zimě lyžoval, k pohybu vedl i své děti. I přes aktivní způsob života si vyslechl drsný ortel - máte leukemii. Diagnóza se opakovala. Na čas ho upoutala na lůžko, nebyl schopný ujít ani pár metrů. Luděk Kopa, pracovník ve státní správě, se nechtěl ale vzdát. Stále bojuje a inspiruje další pacienty. Smysl našel v chůzi.
Luděk Kopa žije roky s chronickou lymfocytární leukemií.
Luděk Kopa žije roky s chronickou lymfocytární leukemií. | Foto: Luděk Kupa

Na začátku roku 2011 se Luděk chystal na svůj jubilejní 80. dárcovský odběr krve. Měl dostat ocenění od Českého červeného kříže, ale místo gratulací přišla špatná zpráva - výsledky nebyly v pořádku. "Nejprve to vypadalo jen na doznívající virózu, jenže ani opakovaný odběr nedopadl dobře. Následovala série vyšetření, ale lékařům se dlouho nedařilo zjistit, co mi vlastně je," vzpomíná.

Související

Madlenčin příběh zachránil už 11 lidí. Ale dalších sto čeká, říká patronka registru

Madlenka

Nešlo o virózu, ale o něco daleko vážnějšího. Pro Luďka naprosto nečekaného. Najednou musel začít bojovat o život. Rozuzlení přišlo až díky dalšímu krevnímu vyšetření ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

"Už za pár dní po odběru jsem věděl, že mám chronickou lymfocytární leukemii (CLL). Na to se nezapomíná, přesto jsem od lékaře věděl, že se s tím dá něco dělat," vybavuje si moment konfrontace s vážnou diagnózou.

I když to byla šílená chvíle, nechtěl panikařit a vzdávat se tak lehce. O nemoci tehdy věděl jen minimum. Rozhodl se ale vynechat nekonečné vyhledávání informací na internetu a spolehnout se na lékaře.

"Google vás nevyléčí. Od začátku jsem si nastavil, že nemoc budu respektovat, ale zároveň s ní budu bojovat," dodává Luděk. Nechtěl se obklopovat negativními zprávami. Věděl, že psychika dělá hodně. Proto se snažil místo propukání panice a nejhorších scénářů zachovat klid a racionální pohled. Věřil, že psychická odolnost je stejně důležitá jako samotná léčba, a proto se snažil udržovat si vnitřní rovnováhu.

Pacientovi s chronickou leukémií pomohla na psychiku především chůze.
Pacientovi s chronickou leukémií pomohla na psychiku především chůze. | Foto: Luděk Kupa

První dva roky po diagnóze nevyžadovaly léčbu, pouze pravidelné kontroly - jedná se o postup běžný u pacientů, jejichž CLL se neprojevuje příznaky, a je možné tedy po určitou dobu odložit terapii, která s sebou vždy nese určité riziko nežádoucích účinků.

To se změnilo na podzim 2013, kdy si Luděk při holení všiml zvětšených uzlin. Následovala biologická léčba v několika cyklech, kterou snášel dobře, a nemoc se podařilo dostat pod kontrolu. Právě tehdy se mu potvrdilo, že pozitivní nastavení a důvěra v odborníky mu pomáhají zvládat i neznámé situace bez zbytečné paniky.

Nemoc se vrátila

V roce 2015 se však leukemie opět přihlásila o slovo - začaly se zvětšovat lymfatické uzliny, přidala se výrazná únava a noční pocení.

"Cítil jsem, že se něco děje. Nebylo to tak nenápadné jako poprvé - tentokrát tělo dávalo jasně najevo, že je problém," popisuje období nástupu výrazných příznaků. Lékaři po sérii vyšetření potvrdili, že nemoc je znovu aktivní, a začali mluvit o transplantaci kostní dřeně. Před ní následovala další biologická léčba, která měla nemoc znovu dostat pod kontrolu a připravit organismus na náročný zákrok. V květnu 2017 pak Luděk transplantaci podstoupil.

Související

Po vyléčení mu spolužáci přezdívali Rakovino. Šikaně Honzy šlo včas zabránit

rakovina, pacient, zena

"Po zákroku jsem sotva ušel pár set metrů. Ale věděl jsem, že pohyb mi pomáhá. Začal jsem chodit každý den, i když to bylo náročné," vzpomíná na velmi těžké období. 

Nevzdává se

Bohužel ani to stále nebyl konec jeho utrpení. I když si myslel, že to nejhorší má za sebou, v roce 2019 se nemoc ozvala znovu a Luděk pokračuje v léčbě dodnes, včetně několika změn medikace. Vedlejší účinky - výrazné hubnutí, noční pocení a únava - jsou nepříjemné, ale nezastaví ho.

Rodina jako podpora

Velkou oporou je Luďkovi partnerka, dospělé děti a od roku 2022 i psí kamarád, kterého je třeba venčit za každého počasí. "Chodíme třikrát denně na hodinovou procházku. Někdy je to pohodové tempo po okolí, jindy delší výšlap. Pohyb je pro mě lék a zároveň jistota, že neustrnu," popisuje svůj přístup.

Pacientovi s chronickou leukémií pomohla na psychiku především chůze.
Pacientovi s chronickou leukémií pomohla na psychiku především chůze. | Foto: Luděk Kupa

Po transplantaci si stanovil zásadu ujít alespoň 10 tisíc kroků denně - a drží se jí bez ohledu na roční období. Pravidelná chůze se pro něj stala nejen fyzickým cvičením, ale také způsobem, jak vyčistit hlavu. "Venku si srovnám myšlenky a často přijdu na řešení věcí, které bych doma u stolu jen dokola převaloval v hlavě," dodal. 

Jeho největší sen je jít na pouť do Santiaga de Compostela. Myšlenka na cestu se zrodila kolem roku 2019 a je pro něj symbolem nového začátku. "Představa, že stojím před katedrálou v Santiagu, je pro mě obrovskou motivací." Camino plánuje absolvovat v květnu 2026, přesně na své narozeniny. Cíl je jasný - stát v ten den před katedrálou v Santiagu a poděkovat si, že šel, i když mohl zůstat stát.

 
Mohlo by vás zajímat

Můj syn albín. Maminka promluvila o špatném zraku, spáleninách a obavách z jinakosti

Můj syn albín. Maminka promluvila o špatném zraku, spáleninách a obavách z jinakosti
0 fotografii

Šikana ve škole přitvrzuje. "Důležité je nebát se o tom mluvit," radí ředitelka

Šikana ve škole přitvrzuje. "Důležité je nebát se o tom mluvit," radí ředitelka

Život s Hirschsprungovou chorobou. Jedenáctiletý kluk potřebuje denně čípky

Život s Hirschsprungovou chorobou. Jedenáctiletý kluk potřebuje denně čípky

Z odtučňovacích táborů a anorexie až k obezitě. Herec Malínek vážil 224 kilo

Z odtučňovacích táborů a anorexie až k obezitě. Herec Malínek vážil 224 kilo
7 fotografií
Psychické problémy a civilizační choroby Magazín.Aktuálně.cz Obsah leukémie zdravotnictví léky medicína psychika Přehled zpráv

Právě se děje

za okamžik

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz
Prohlédnout si 20 fotografií
Model X7 má oslovit zákazníky zpracováním a výbavou.
Automobilka se chlubí tím, že se inspirovala u Mercedesu, s nímž 20 let spolupracuje.
Aktualizováno teď
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 17 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 29 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 55 minutami
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
Další zprávy