Leukemie se mu čtyřikrát vrátila. Nad vodou ho drží chůze

Na začátku roku 2011 se Luděk chystal na svůj jubilejní 80. dárcovský odběr krve. Měl dostat ocenění od Českého červeného kříže, ale místo gratulací přišla špatná zpráva - výsledky nebyly v pořádku. "Nejprve to vypadalo jen na doznívající virózu, jenže ani opakovaný odběr nedopadl dobře. Následovala série vyšetření, ale lékařům se dlouho nedařilo zjistit, co mi vlastně je," vzpomíná.
Nešlo o virózu, ale o něco daleko vážnějšího. Pro Luďka naprosto nečekaného. Najednou musel začít bojovat o život. Rozuzlení přišlo až díky dalšímu krevnímu vyšetření ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.
"Už za pár dní po odběru jsem věděl, že mám chronickou lymfocytární leukemii (CLL). Na to se nezapomíná, přesto jsem od lékaře věděl, že se s tím dá něco dělat," vybavuje si moment konfrontace s vážnou diagnózou.
I když to byla šílená chvíle, nechtěl panikařit a vzdávat se tak lehce. O nemoci tehdy věděl jen minimum. Rozhodl se ale vynechat nekonečné vyhledávání informací na internetu a spolehnout se na lékaře.
"Google vás nevyléčí. Od začátku jsem si nastavil, že nemoc budu respektovat, ale zároveň s ní budu bojovat," dodává Luděk. Nechtěl se obklopovat negativními zprávami. Věděl, že psychika dělá hodně. Proto se snažil místo propukání panice a nejhorších scénářů zachovat klid a racionální pohled. Věřil, že psychická odolnost je stejně důležitá jako samotná léčba, a proto se snažil udržovat si vnitřní rovnováhu.
První dva roky po diagnóze nevyžadovaly léčbu, pouze pravidelné kontroly - jedná se o postup běžný u pacientů, jejichž CLL se neprojevuje příznaky, a je možné tedy po určitou dobu odložit terapii, která s sebou vždy nese určité riziko nežádoucích účinků.
To se změnilo na podzim 2013, kdy si Luděk při holení všiml zvětšených uzlin. Následovala biologická léčba v několika cyklech, kterou snášel dobře, a nemoc se podařilo dostat pod kontrolu. Právě tehdy se mu potvrdilo, že pozitivní nastavení a důvěra v odborníky mu pomáhají zvládat i neznámé situace bez zbytečné paniky.
Nemoc se vrátila
V roce 2015 se však leukemie opět přihlásila o slovo - začaly se zvětšovat lymfatické uzliny, přidala se výrazná únava a noční pocení.
"Cítil jsem, že se něco děje. Nebylo to tak nenápadné jako poprvé - tentokrát tělo dávalo jasně najevo, že je problém," popisuje období nástupu výrazných příznaků. Lékaři po sérii vyšetření potvrdili, že nemoc je znovu aktivní, a začali mluvit o transplantaci kostní dřeně. Před ní následovala další biologická léčba, která měla nemoc znovu dostat pod kontrolu a připravit organismus na náročný zákrok. V květnu 2017 pak Luděk transplantaci podstoupil.
"Po zákroku jsem sotva ušel pár set metrů. Ale věděl jsem, že pohyb mi pomáhá. Začal jsem chodit každý den, i když to bylo náročné," vzpomíná na velmi těžké období.
Nevzdává se
Bohužel ani to stále nebyl konec jeho utrpení. I když si myslel, že to nejhorší má za sebou, v roce 2019 se nemoc ozvala znovu a Luděk pokračuje v léčbě dodnes, včetně několika změn medikace. Vedlejší účinky - výrazné hubnutí, noční pocení a únava - jsou nepříjemné, ale nezastaví ho.
Rodina jako podpora
Velkou oporou je Luďkovi partnerka, dospělé děti a od roku 2022 i psí kamarád, kterého je třeba venčit za každého počasí. "Chodíme třikrát denně na hodinovou procházku. Někdy je to pohodové tempo po okolí, jindy delší výšlap. Pohyb je pro mě lék a zároveň jistota, že neustrnu," popisuje svůj přístup.
Po transplantaci si stanovil zásadu ujít alespoň 10 tisíc kroků denně - a drží se jí bez ohledu na roční období. Pravidelná chůze se pro něj stala nejen fyzickým cvičením, ale také způsobem, jak vyčistit hlavu. "Venku si srovnám myšlenky a často přijdu na řešení věcí, které bych doma u stolu jen dokola převaloval v hlavě," dodal.
Jeho největší sen je jít na pouť do Santiaga de Compostela. Myšlenka na cestu se zrodila kolem roku 2019 a je pro něj symbolem nového začátku. "Představa, že stojím před katedrálou v Santiagu, je pro mě obrovskou motivací." Camino plánuje absolvovat v květnu 2026, přesně na své narozeniny. Cíl je jasný - stát v ten den před katedrálou v Santiagu a poděkovat si, že šel, i když mohl zůstat stát.