V korporátu narazil. Dobrý táta jen rodinu neživí, říká zakladatel portálu

Být dobrým tátou neznamená jen uživit rodinu, ale je důležité, aby mohl trávit čas i s dětmi, míní zakladatel portálu o otcovství David Škrobánek. O svých zkušenostech promluvil pro Aktuálně.cz.

Portál Dobrý táta se zabývá otázkou, jak se práce a otcovství dají skloubit dohromady. Česká společnost podle jeho zakladatele Davida Škrobánka není zvyklá na nastavení toho, že i mužský rodič by chtěl trávit víc času s dětmi, pomáhat s nimi i doma. Být prostě flexibilnější. Sám to na vlastní kůži zažil, když bydlel a pracoval ve Velké Británii. Tam nikdo neměl problém s tím, že si svou práci chtěl řídit sám. S návratem do rodných Čech přišlo vystřízlivění. Nejenže se rozváděl, bojoval o střídavou péči, což ale byla překážka při hledání práce.

"Brzy jsem narazil a rychle si sundal růžové brýle z očí. Jako táta, který se naplno stará o své děti, jsem nebyl pro žádného zaměstnavatele vhodným kandidátem. Když jsem se zmínil o svém požadavku na flexibilitu kvůli péči o děti, naznačili mi, že otcovství a práce v korporaci se nedají skloubit. Jedinou cestou je prý dělat kompromisy - buď doma, nebo v práci," začal své vyprávění David, který v Anglii pracoval v oblasti HR.

Po rozpadu vztahu se nechtěl vzdát možnosti být často se svými potomky. Střídavá péče pro něj bylo jediné vyústění. Při rozvodu, kdy málem přišel o milované děti, poznal, jak moc je důležité, aby měli tátu vedle sebe. Nejen jednou za dva týdny na víkend. Sám byl vychováván pevnou rukou, ale svým potomkům chtěl připravit lepší dětství.

"Musel jsem bojovat, abych o své děti rozhodnutím někoho jiného nepřišel. Tehdy jsem si naplno uvědomil, jak jsou pro mě důležité. A jak jsem já, jejich táta, důležitý pro ně. Považuji děti za své učitele, na oplátku se jim snažím být dobrým průvodcem. A taky oporou, na kterou se nikdy nebudou bát obrátit, ať už budou v životě řešit cokoliv," dodal.

Táta není jen stroj na peníze

Táta má neodmyslitelnou roli při výchově dětí. Možná to tak po jejich narození nevypadá, sem tam pomůže přebalit či povozit v kočárku, miminka potřebují především maminku, ale od šesti let se podle Škrobánka stávají velcí parťáci a děti víc inklinují k otcům.

"Stejně tak mají velkou roli při jejich odchodu z domova. Maminky své děti často považují za miminka v jakémkoliv věku, bojí se je pustit do samostatného života, táta tam má být od toho, aby jim ukázal cestu a poradil," míní kouč.

Proto by rád svými vzdělávacími kurzy a konferencemi pomohl tátům, kteří se cítí opomíjeni systémem. Bojuje za to, aby mohli být víc se svými dětmi a do toho si udržet i zaměstnání. Snaží se pomáhat i firmám pochopit otázku důležitosti otcovství a jejich role ve společnosti.

"Je velmi dobře, že tématu otcovství začíná být ve společnosti a ve firmách věnována větší pozornost a že je zahrnováno do tématu rodičovství. Mám tím pádem příležitost o tématech Dobrého táty hovořit na konferencích pořádaných zaměstnavateli, neziskovými organizacemi, ministerstvem práce a sociálních věcí nebo vládou České republiky," dodal táta čtyř dětí, který je momentálně na volné noze jako HR konzultant, kouč a trenér.

Odborníci se otců zastávají

Odborníci se shodují v tom, že otcovská role v rodině je nezastupitelná a velmi důležitá ve vývoji dětí. Proto by měl být brán zřetel i na jejich potřeby a pocity. Pro jednou se zbavit stigmatu, že kluci nepláčou a nic je nebolí.

"Jestli se cítíte odstaveni na druhou kolej, nebojte se o svých pocitech mluvit s rodinou, s partnerkou a dětmi. Nenechávejte si své pocity pro sebe, tím by se mohla prohloubit jen vaše frustrace. Dítě tátu potřebuje stejně jako mámu," uvedla psychiatrička Ivana Růžičková.