Nechte děti nudit! Odborník vysvětluje, proč je to pro ně důležitější, než si myslíte

Nuda u dětí je u rodičů démonizovaná, ale přitom je důležitá pro jejich zdravý vývoj. Neznamená to, že by potomek neměl od rána do večera nic dělat, ale přetěžovat děti nejrůznějšími koníčky a aktivitami je rovněž nebezpečný extrém. Jakou zlatou střední cestu by doporučoval známý psychoterapeut Martin Zikmund?

Chvátá vaše dítě z kroužku na kroužek a nemá čas na to, aby si aspoň chvíli dělalo, co chtělo? Nebo nedělalo nic? Může to vypadat, že pro svou ratolest hledáte to nejlepší, aby každý den měla vyplněný něčím smysluplným. Ale psychoterapeut Martin Zikmund varuje, že přetěžování může vést u dětí až k vyhoření. Zkrátka by se mělo naučit i nudit se. "Je důležité, aby dítě mělo nějaký čas na nudění se, což je jiné označení pro dostatečnou aktivitu Default Mode Network. To je síť neuronů, která je aktivní v době, kdy se na nic konkrétního nesoustředíme, a je zodpovědná za integraci aktuálních zážitků a znalostí do toho, co už víme, řekl Aktuálně.cz psychoterapeut Martin Zikmund. Související Výchova dětí bez traumat. Rodiče by nejdřív měli vyřešit své problémy, říká terapeut Jinými slovy neaktivita je klíčová pro to, abychom se v životě posouvali. Pokud dítě bude pořád v jednom kole, všechny ty koníčky, kurzy a škola budou výrazně méně efektivní. Do dalšího života si nejspíš neodnese všechny důležité poznatky. "Míra je ale značně individuální a závislá na tom, jak moc často třeba dítě u daných aktivit zažívá pocity flow, jak moc je při nich šťastné a podobně. Je každopádně důležité, aby dítě mimoškolní aktivity dělalo ze sebe a pro sebe, ne kvůli někomu z rodičů či prarodičů - jen, aby získalo jejich pozornost nebo lásku," dodal. Nudit by se měli naučit i rodiče Nebojte se nechat dítko se jen tak chvíli poflakovat. Ať si najde zábavu samo. Nemusíte být ani o prázdninách animátor na plný úvazek, který se svými dětmi chodí z návštěvy na návštěvy, je neustále v zábavních parcích a posílá potomky na několik táborů, aby měli vyžití. Občas se nudit je důležité jak pro děti, tak i pro rodiče. Na druhou stranu by měli máma s tátou nastavit určité hranice. Nikoliv přísnými zákazy a tresty, ale s respektem a láskou. Ale nejde to zobecňovat, nejsou manuály na výchovu. Dokonce i každý rodič v páru vychovává jinak, natož kdybychom se pokusili hodit miliony současných rodičů do stejného pytle. Psycholog Martin Zikmund radí, jak přistupovat k rodičovství. | Foto: se souhlasem Martina Zikmunda "Podstatné jsou v životě dítěte ale i hranice. A s těmi má v zemi, která desítky let dominuje světovým žebříčkům v konzumaci alkoholu, opravdu velké množství lidí vážný problém u sebe, natož pak pokud by je měli nastavovat a držet pro své děti," uzavřel vyprávění Zikmund. Jak sám rád říká, nejdřív si musíme zamést před svým vlastním prahem, než začneme klást neúnosné nároky na své děti.