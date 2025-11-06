Příběh malé hrdinky: Chtěl nahou fotku po osmileté školačce, policie ho odhalila

Osmiletá školačka z jedné školy ve středních Čechách má se svými kamarádkami společnou skupinu na komunikační aplikaci WhatsApp. I když je její používání ohraničeno až od 12 let, se souhlasem rodičů si dívenky založily virtuální partu, aby si holky mohly sdělovat své zážitky i mimo školu. Nikoho nenapadlo, že se do nevinné konverzace může vloudit cizí muž.
Cizí kluk Marek
"Jednoho dne se tam objevil cizí kluk, kterého tam přidala jedna ze spolužaček. Prý je to kamarád jiné její kamarádky. Říkal si Marek a měl být podobně starý jako holky," popisuje pro Aktuálně.cz maminka dívky.
Redakce jména matky i dcery zná, ale vzhledem k citlivosti případu, který se odehrál letos v květnu, se je rozhodla nezveřejnit.
Ale vraťme se k našemu vyprávění. Dívka byla zvědavá a údajného chlapce se zeptala, kdo to je. On místo toho poslal emotikon lilku, což je v konverzacích běžně používaný symbol pro penis. Místo odpovědi do skupiny jí začal psát soukromé zprávy. "Ptal se mě nejdřív na jméno a pak hned na to, jak vypadám," vysvětluje dívka.
Ta ale zareagovala jinak, než čekal. Místo vypisování si s neznámým klukem všechno šla říct svým rodičům. Maminka hned na číslo zavolala a ozval se mužský hlas. "Mamce říkal, že jí vysvětlí, proč píše její dceři. Ale pak to položil. A už se mu nedovolala," říká žákyně třetí třídy.
Rodiče dívky nebrali věc na lehkou váhu a vše oznámili policii. Během vyšetřování se ukázalo, že údajný Marek žádal obnažené fotografie i od dalších dívek z whatsappové skupiny. U jedné uspěl.
"Poslala mu nahou fotku od pasu nahoru. A on jí na to odpověděl, jestli mu pošle i pipinku," pokračuje matka dívky. Policii poskytli číslo údajného Marka i screenshoty zpráv, které psal. Ta během jediného dne sexuálního predátora našla, používal služební mobil, takže ho snadno odhalila. "Ale nevím, jak to dopadlo," uzavírá dívka.
Ona ani rodiče nepatří v případu mezi poškozené a o dalším vývoji nemají momentálně další informace. Přesto se ještě jednou údajný Marek ozval. "Poslal SMS, ve které tvrdil, že fotografie žádal jeho syn. A že si s ním důrazně promluví, že se tohle nedělá," uzavírá matka.
Vysvětlit, co se stalo
Příběh nicméně znovu ukazuje, jakým hrozbám mohou děti na sociálních sítích čelit. Průzkum UNICEF před časem ukázal, že až 50 procent dětí se na internetu velmi brzy setkává se sexuálním obsahem. Bez následků nemusí zůstat ani fakt, že jedna z dívek údajnému Markovi svou fotku poslala.
"Rodiče by si s ní měli promluvit o tom, co nahé tělo znamená. A možná se radši poradit s odborníkem, jak jí správně vysvětlit, co se stalo, aby se později necítila zneužitá. Vyhnou se tak budoucímu traumatu," radí psychiatrička Ivana Růžičková.
Advokát Pavel Zuska pro změnu radí rodičům, aby hlavně nebrali spravedlnost do vlastních rukou. "Tím by situaci moc nepomohli. Z lidského hlediska chápu, že to může být tíživé a chcete co nejdříve konat, ale nejlepší je obrátit se na policii. A zajistit co nejvíce důkazů, aby mohl být agresor obviněn. V tomto případě jednali rodiče správně, že šli hned všechno ohlásit," dodal právník z advokátní kanceláře Artes Legal.