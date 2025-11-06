Psychoterapie

Příběh malé hrdinky: Chtěl nahou fotku po osmileté školačce, policie ho odhalila

Lucie Šaléová Lucie Šaléová
před 1 hodinou
Vloudil se do whatsappové konverzace malých školaček a předstíral, že je jejich nový kámoš. Po osmiletých holčičkách ale vzápětí žádal nahé fotky. S pomocí rodičů jedna z dívek vše oznámila policii. Ukázalo se, že se mu jeden odhalený snímek získat podařilo. Malá hrdinka závažný případ sexuálního predátorství detailně popsala Aktuálně.cz.
Holčičce psal na WhatsAppu dospělý muž nevhodné věci.
Holčičce psal na WhatsAppu dospělý muž nevhodné věci. | Foto: Shutterstock

Osmiletá školačka z jedné školy ve středních Čechách má se svými kamarádkami společnou skupinu na komunikační aplikaci WhatsApp. I když je její používání ohraničeno až od 12 let, se souhlasem rodičů si dívenky založily virtuální partu, aby si holky mohly sdělovat své zážitky i mimo školu. Nikoho nenapadlo, že se do nevinné konverzace může vloudit cizí muž.

Cizí kluk Marek

"Jednoho dne se tam objevil cizí kluk, kterého tam přidala jedna ze spolužaček. Prý je to kamarád jiné její kamarádky. Říkal si Marek a měl být podobně starý jako holky," popisuje pro Aktuálně.cz maminka dívky.

Související

Odsouzený český pedofil léta unikal. Dopadli ho v Bangkoku, v USA dostal 15 let

soud, spravedlnost

Redakce jména matky i dcery zná, ale vzhledem k citlivosti případu, který se odehrál letos v květnu, se je rozhodla nezveřejnit.

Ale vraťme se k našemu vyprávění. Dívka byla zvědavá a údajného chlapce se zeptala, kdo to je. On místo toho poslal emotikon lilku, což je v konverzacích běžně používaný symbol pro penis. Místo odpovědi do skupiny jí začal psát soukromé zprávy. "Ptal se mě nejdřív na jméno a pak hned na to, jak vypadám," vysvětluje dívka.

Ta ale zareagovala jinak, než čekal. Místo vypisování si s neznámým klukem všechno šla říct svým rodičům. Maminka hned na číslo zavolala a ozval se mužský hlas. "Mamce říkal, že jí vysvětlí, proč píše její dceři. Ale pak to položil. A už se mu nedovolala," říká žákyně třetí třídy.

Rodiče dívky nebrali věc na lehkou váhu a vše oznámili policii. Během vyšetřování se ukázalo, že údajný Marek žádal obnažené fotografie i od dalších dívek z whatsappové skupiny. U jedné uspěl.

"Poslala mu nahou fotku od pasu nahoru. A on jí na to odpověděl, jestli mu pošle i pipinku," pokračuje matka dívky. Policii poskytli číslo údajného Marka i screenshoty zpráv, které psal. Ta během jediného dne sexuálního predátora našla, používal služební mobil, takže ho snadno odhalila. "Ale nevím, jak to dopadlo," uzavírá dívka.

Ona ani rodiče nepatří v případu mezi poškozené a o dalším vývoji nemají momentálně další informace. Přesto se ještě jednou údajný Marek ozval. "Poslal SMS, ve které tvrdil, že fotografie žádal jeho syn. A že si s ním důrazně promluví, že se tohle nedělá," uzavírá matka.

Související

Rakouský šok: zakladatel SOS dětských vesniček Gmeiner týral a zneužíval malé sirotky

Hermann Gmeiner

Vysvětlit, co se stalo

Příběh nicméně znovu ukazuje, jakým hrozbám mohou děti na sociálních sítích čelit. Průzkum UNICEF před časem ukázal, že až 50 procent dětí se na internetu velmi brzy setkává se sexuálním obsahem. Bez následků nemusí zůstat ani fakt, že jedna z dívek údajnému Markovi svou fotku poslala.

"Rodiče by si s ní měli promluvit o tom, co nahé tělo znamená. A možná se radši poradit s odborníkem, jak jí správně vysvětlit, co se stalo, aby se později necítila zneužitá. Vyhnou se tak budoucímu traumatu," radí psychiatrička Ivana Růžičková.

Advokát Pavel Zuska pro změnu radí rodičům, aby hlavně nebrali spravedlnost do vlastních rukou. "Tím by situaci moc nepomohli. Z lidského hlediska chápu, že to může být tíživé a chcete co nejdříve konat, ale nejlepší je obrátit se na policii. A zajistit co nejvíce důkazů, aby mohl být agresor obviněn. V tomto případě jednali rodiče správně, že šli hned všechno ohlásit," dodal právník z advokátní kanceláře Artes Legal.

 
Mohlo by vás zajímat

Z temnoty pervitinu k amazonským rituálům: pády a vzestupy pornoherečky Daisy Lee

Z temnoty pervitinu k amazonským rituálům: pády a vzestupy pornoherečky Daisy Lee
6 fotografií

Nový způsob, jak učit děti: panenka, která pomáhá asistentům otevírat emoce

Nový způsob, jak učit děti: panenka, která pomáhá asistentům otevírat emoce

Hřiště, bazén a hodně terapií: dětská psychiatrie v Dobřanech sází na lidskost

Hřiště, bazén a hodně terapií: dětská psychiatrie v Dobřanech sází na lidskost
36 fotografií

"Čelil jsem posměškům a hejtům," přiznává nejlepší český skateboardista Max Habanec

"Čelil jsem posměškům a hejtům," přiznává nejlepší český skateboardista Max Habanec
8 fotografií
Psychické problémy a civilizační choroby Magazín.Aktuálně.cz Obsah pedofil WhatsApp psychika Aktuálně predátor škola děti

Právě se děje

Aktualizováno před 11 minutami
Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina

ŽIVĚ
Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 12 minutami
Brusel by měl zasáhnout proti Sheinu, řekl francouzský ministr zahraničí

Brusel by měl zasáhnout proti Sheinu, řekl francouzský ministr zahraničí

Podle francouzského ministra zahraničí čínská společnost Shein porušuje evropská pravidla a Evropská komise by měla bez odkladu zasáhnout.
Aktualizováno před 17 minutami
Čtyřhra na Turnaji mistryň přišla o loňské vítězky, vypadly už ve skupině

Čtyřhra na Turnaji mistryň přišla o loňské vítězky, vypadly už ve skupině

Obhájkyně titulu Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová dohrály na Turnaji mistryň ve skupině. Dvojici Babosová, Stefaniová podlehly 6:2. 5:7, 5:10.
před 35 minutami
Ve Zlatých Horách leží v zemi nevytěžené zlato za 30 miliard korun

Ve Zlatých Horách leží v zemi nevytěžené zlato za 30 miliard korun

Současná hodnota naleziště je bezmála 30 miliard korun. Kvůli rentabilitě dobývání nyní připadá v úvahu těžba zhruba poloviny tohoto množství.
před 37 minutami
"Zpátečka" guvernéra ČNB. Na výroční bankovce Michlova podobizna nebude

"Zpátečka" guvernéra ČNB. Na výroční bankovce Michlova podobizna nebude

Nápad, který kritizovala řada expertů, podle něj vznikl v sekci peněžní a platebního styku centrální banky.
před 49 minutami
Jeden ze dvou omylem propuštěných z britské věznice se sám vrátil do vězení

Jeden ze dvou omylem propuštěných z britské věznice se sám vrátil do vězení

Jeden ze dvou vězňů, kteří byli před několika dny omylem předčasně propuštěni z londýnské věznice, se ve čtvrtek do vězení dobrovolně vrátil.
před 1 hodinou
Telefonát, při kterém ho studil pot. Rittich rozebral chytání pod absolutní legendou

Telefonát, při kterém ho studil pot. Rittich rozebral chytání pod absolutní legendou

Z čísel ho zajímají jen vítězství. Na střídačce mu šéfuje dětský idol Patrick Roy. David Rittich přesvědčuje, že do NHL patří.
Další zprávy