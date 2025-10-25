Psychoterapie

Nový způsob, jak učit děti: panenka, která pomáhá asistentům otevírat emoce

Lucie Šaléová Lucie Šaléová
před 46 minutami
Asistenti pedagogů často stojí v první linii dětských nálad, konfliktů a nesmělých proseb o pomoc. Materiální pomůcky, které jsou běžně dostupné, většinou nepočítají s tím, že dítě potřebuje hlavně vztah. Teď se začíná ve školách najíždět na nový způsob, jak pomáhat dětem, které jsou ve stresu či jsou emočně nestabilní. Polidštěná panenka Person Dolly jim dodá pocit důvěry i odvahy.
Panenka má pomáhat otevírat dětské emoce.
Panenka má pomáhat otevírat dětské emoce. | Foto: Člověk v tísni

Na první pohled vypadá jako obyčejná panenka. Jenže Person Dolly není jen hračka. Přináší do škol svět, kde se emoce, vztahy a porozumění učí stejně samozřejmě jako abeceda. Většinou je velkým pomocníkem asistentům, kteří jsou v první linii a tuší, že se s jejich žákem něco děje. Proto jim může být tato polidštěná hračka velkou pomocí při řešení duševního stavu dítěte. 

Související

Méně odkladů, umění jinak i digitál. Nový Rámcový vzdělávací plán má velké ambice

Základní škola Partizánská Česká Lípa, Chytré Česko, výuka, žáci, studenti, učitelé, vzdělávání

Dolly má jméno, svůj příběh a vlastní maličké starosti. Někdy pláče, protože se jí stýská po babičce. Jindy je nadšená z nového trička. A občas se zdráhá zapojit do her, protože se bojí odmítnutí. Právě v těch chvílích se učitelé i asistenti pedagogů ujímají role průvodců a společně s dětmi hledají řešení.

Dolly se stává zrcadlem dětských emocí. Děti díky ní dokážou snadněji popsat, co cítí samy. Strach, žárlivost, radost i hrdost přestávají být záhadou. Emoční gramotnost se rodí v bezpečném prostoru hry.

"Je hezké sledovat i to, jak se vyvíjí fyzický kontakt dětí s panenkou. Poprvé jsou zdrženlivé, na konci nebo po několika setkáních se s ní objímají, někdy i několik sekund. Berou ji mnohdy jako svého vrstevníka a zajímá je o ní spousta věcí. Ptaly se na její mámu, na další setkání jsem přinesla její fotky. Zkoumali jsme se zrcátkem, kdo má jakou barvu očí, vlasů, a snažili se vzpomenout, jakou barvu očí a vlasů mají jejich maminky," popisuje asistentka Pavla, která prošla kurzem organizace Člověk v tísni

Stačí jediný měsíc a panenka se stane rovnocenným členem třídy. Děti se dělí o svačiny i o tajemství, hádají se, kdo ji ponese na procházku, a společně s ní zažívají malá vítězství: Dolly se dnes poprvé přihlásila! Dolly překonala strach z výtvarné činnosti! Dolly se omluvila… Každá z těchto drobných událostí je zároveň cvičením sociálních dovedností dětí, které se odehrává v přirozeném, hravém prostředí.

Může být klíčovým spojencem učitelů a asistentů. V každé třídě je místo pro přátele. A Dolly je přesně tím druhem přítele, který pomáhá růst nejen dětem, ale i těm, kdo je každý den provází.

Mohlo by vás zajímat

VIDEO: Školy budou muset hledat svou novou roli, říká o vlivu umělé inteligence Kartous (7. 7. 2025)

Spotlight moment: Školy budou muset hledat svou novou roli, říká o vlivu umělé inteligence Kartous | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

Hřiště, bazén a hodně terapií: dětská psychiatrie v Dobřanech sází na lidskost

Hřiště, bazén a hodně terapií: dětská psychiatrie v Dobřanech sází na lidskost
36 fotografií

"Čelil jsem posměškům a hejtům," přiznává nejlepší český skateboardista Max Habanec

"Čelil jsem posměškům a hejtům," přiznává nejlepší český skateboardista Max Habanec
8 fotografií

"Necítila jsem lásku, jen úzkost." Spisovatelka syrově odhaluje těžkosti šestinedělí

"Necítila jsem lásku, jen úzkost." Spisovatelka syrově odhaluje těžkosti šestinedělí

Za zdmi dětské psychiatrie v Bohnicích. Žádné mříže, kamery na pokojích a zahrada

Za zdmi dětské psychiatrie v Bohnicích. Žádné mříže, kamery na pokojích a zahrada
23 fotografií
Psychické problémy a civilizační choroby Magazín.Aktuálně.cz Obsah asistent škola duše psychika gramotnost Člověk v tísni

Právě se děje

před 17 minutami
Známý sparťan znovu v průšvihu. Babicu po zápase v Rijece zadržela policie

Známý sparťan znovu v průšvihu. Babicu po zápase v Rijece zadržela policie

Známý kuchař a sparťanský fanoušek Jiří Babica zažil v Rijece dramatický den, po zápase ho zadržela chorvatská policie.
před 23 minutami

Japonský turista zemřel po pádu z římského Pantheonu, možná kvůli selfie

V Římě v pátek večer zemřel japonský turista poté, co spadl z Pantheonu, jednoho z nejstarších římských chrámů. Informovala o tom agentura ANSA. Podle ní muž, kterému bylo asi 70 let, spadl z výšky…
Přečíst zprávu
před 24 minutami
"Narazí na masivní odpor." Rakousko ve varu kvůli hraničním kontrolám

"Narazí na masivní odpor." Rakousko ve varu kvůli hraničním kontrolám

Strany rakouské vládní koalice diskutují o hraničních kontrolách, které by v příštím roce alpská republika možná už nemusela prodloužit.
Aktualizováno před 43 minutami
Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde udeří a kde bude sněžit

Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde udeří a kde bude sněžit

Chladnější, větrné a na srážky bohaté počasí přetrvá i na začátku příštího týdne. Na horách silný vítr bude doprovázen i sněhovými srážkami.
před 45 minutami

Šumava má za sebou první výraznější sněžení letošního podzimu

Na Šumavě do sobotního rána sněžilo, na některých místech zůstala ležet dvoucentimetrová vrstva sněhu. Je to první výraznější sněžení letošního podzimu na Šumavě, řekl Tadeáš Gregor z…
Přečíst zprávu
před 46 minutami
Nový způsob, jak učit děti: panenka, která pomáhá asistentům otevírat emoce

Nový způsob, jak učit děti: panenka, která pomáhá asistentům otevírat emoce

Asistenti pedagogů často stojí v první linii dětských nálad, konfliktů a nesmělých proseb o pomoc. Polidštěná panenka Person Dolly jim dodá důvěru.
Aktualizováno před 1 hodinou

Neštěstí v Českých Budějovicích. Vlak srazil člověka, který nejspíš spáchal sebevraždu

V Českých Budějovicích v sobotu ráno srazil vlak člověka, který zemřel. Nehoda se stala na železničním přejezdu, informovala mluvčí policie Štěpánka Schwarzová. České dráhy kvůli nehodě na víc než…
Přečíst zprávu
Další zprávy