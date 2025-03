Strašák přijímaček. Hlavní je zůstat v klidu, radí psycholožka rodičům

Blížící se termíny přijímacích zkoušek na střední školy v půlce dubna dostávají děti i rodiče pod stále větší tlak. Psycholožka Šárka Miková vysvětluje, jak si se složitou situací poradit. Stres před přijímačkami prožívají děti různě - podle své osobnosti, vnitřních potřeb i podpory okolí. Co tedy dělat, aby zkoušky zvládly co nejlépe?

Co mají dělat rodiče, aby dítěti pomohli s přípravou na přijímačky?

Rodiče nejvíc pomohou, když budou sami v klidu, když nebudou přenášet svůj stres na dítě. Neměli by ventilovat své obavy "co s dítětem bude, když se nikam nedostane", a samozřejmě už vůbec mu vyhrožovat, že skončí na učňáku, bude muset celý život dřít nebo nebude mít práci.

Jaká je jejich role?

Měli by dítě ujišťovat, že přijímací zkoušky nejsou měřením inteligence, že tedy selhání v nich nebude znamenat, že je dítě hloupé a neschopné, protože to tak opravdu není. Dítě může být chytré a spoustu toho znát, a přece v testu neuspěje. Záleží nejen na tom, jak moc na testy trénovalo (a bohužel i na tom, kolik si rodiče mohli do přípravy na testy dovolit investovat), ale i na tom, jak zvládne stres. Stejně tak to, že se dítě dostane na vysněnou prestižní školu, nezajistí, že bude v životě úspěšné a spokojené. Nikdo nemůže vědět, jaká škola je pro budoucnost dítěte nejlepší.

S přijímačkami přichází velký stres, jak ho přímo na zkoušce eliminovat?

Je dobré, aby dítě vědělo, co se děje ve stresu s jeho tělem. Že se mu zrychlí tep i dech, stáhne žaludek, začne se třást apod. A že je to naprosto normální reakce na situaci, kdy mu o něco jde, na které mu záleží. Není to nic špatného, že jsme ve stresu, je to přirozené. A taky by se mělo dítě dopředu naučit, jak své tělo v takové chvíli uklidnit.

Co pomáhá udržet chladnou hlavu?

Pomáhají dechová cvičení - hluboký nádech, při kterém počítám od jedné do šesti, a pomalý, dlouhý výdech - počítáme od sedmi do 15. Ideální by bylo si dát před samotným testem ještě krátkou procházku někde v zeleni, což ve městě pokaždé nejde. Tak se při zklidňování dechu alespoň dívat z okna na stromy. Super je s sebou mít také nějakou antistresovou pomůcku (třeba míček), a překvapivě může pomoct i sání - takže mít pití v lahvi s brčkem.

A jak by se mohlo samotné dítě pokusit uklidnit už třeba den před přijímačkami?

Třeba tím, že si bude vybírat playlist, který si pustí cestou na přijímačky. Mělo by si vybrat písničky, které ho příjemně nabudí. A už o něco dříve by se mělo naučit pracovat se svými negativními myšlenkami. Až ho začne napadat "bude to strašné, určitě to nezvládnu" nahrazovat představou o tom, jaké typové úlohy tam budou, jaké postupy má k nim natrénované apod.

Projevuje se stres před přijímačkami u všech dětí stejně, protože děti nejsou stejné? Narážím na vaši Teorii typů.

Stres z přijímacích zkoušek mohou různé typy dětí prožívat různě. Pro děti s vrozenými potřebami "stabilita a předvídatelnost" bude nejhorší to, že situace je nová a nepředvídatelná. O to víc se musí dopředu na vše připravovat a mít o testování co nejvíc informací i co nejvíc zažité osvědčené postupy řešení. Děti s vrozenými potřebami "svoboda a okamžitý dopad" bude velmi iritovat, pokud jim budou rodiče neustále opakovat musíš se víc učit, protože slovo musíš naprosto blokuje jejich vnitřní motivaci. Děti s vrozenými potřebami "hlubší smysl a jedinečnost" se mohou dopředu bát negativních emocí, které je čekají v průběhu testování a vyrábět si katastrofické scénáře, jak hrozně to s nimi dopadne, když se nedostanou na vysněnou školu a zklamou své rodiče. Děti s vrozenými potřebami "kompetentnost a zdokonalování" mohou trochu podcenit opakované řešení stejných typů úloh, protože mají pocit, že když jednou pochopily princip řešení, není třeba dál tyto úlohy trénovat. Zároveň je může paralyzovat strach ze selhání, které v jejich představě znamená nedostatek inteligence. Právě na tu jsou totiž u sebe nejvíc hákliví.

Vidíte nějaké chyby, které dělají rodiče před přijímačkami svých dětí?

Rodiče by měli dlouhodobě dávat dítěti jasně najevo, že učení a studium je jeho zodpovědnost. Mnozí si výsledky až příliš vztahují na sebe, mluví o nich dokonce v množném čísle: "My jsme dostali trojku z diktátu!" Nemohou se divit, že se pak jejich dítě na ně vymlouvá nebo že se u přijímacích zkoušek bojí především toho, aby nezklamalo rodiče.

Jak by měly rodiče reagovat na pocity dítěte po přijímačkách?

Bezprostředně po přijímačkách bude mít dítě nějaký pocit, jenže ten nemusí odpovídat jeho výsledkům. Ale to neznamená, že máme dítě odbýt. Rodiče by měli být připraveni dítěti naslouchat, když bude chtít sdílet své emoce, ale klidně i stížnosti na téma, co všechno bylo ten den špatně. I když to bude vypadat, že dítě obviňuje celý svět, včetně rodičů, měli bychom myslet na to, že je v emocích a nemá cenu ho přesvědčovat, že nemá pravdu. Místo toho je nutné, abychom zůstali v klidu, projevovali zájem o to, co dítě říká, doptávali se. A teprve až se dítě trochu uklidní, tak se ho můžeme zeptat, co by mu pomohlo.

Co když se přijímačky nepovedou?

A když přijímačky opravdu nedopadnou dobře, měli bychom dítěti dodat naději. Určitě se vystříhat poučování typu - já jsem ti to říkala, měl ses víc snažit. Možná ano, ale možná sehrály roli faktory, o kterých vůbec nevíme.