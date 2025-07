Zapomeňte na kondomy. První mužská antikoncepční pilulka je na dosah

Antikoncepce už možná brzy nebude jen ženskou záležitostí. Inovativní mužská antikoncepční pilulka bez hormonů úspěšně prošla prvními bezpečnostními testy. YCT-529 by tak mohla způsobit revoluci v oblasti kontroly plodnosti a změnit současný pohled na rovnost v partnerském životě.

"Naším cílem je nabídnout mužům bezpečnou, spolehlivou a reverzibilní antikoncepci bez hormonů," říká Nadja Mannowetzová, vědecká ředitelka společnosti YourChoice Therapeutics, která pilulku vyvíjí.

Lék vznikl na půdě Univerzity v Minnesotě, pod vedením profesora Gundy Gerofa. Momentálně probíhá další, větší testování na padesáti mužích. Do poloviny roku 2026 budou výzkumníci sledovat nejen bezpečnost pilulky, ale i její schopnost tlumit tvorbu spermií.

Účinek je dočasný

Na rozdíl od běžné antikoncepce pilulka YCT-529 neovlivňuje hormony ani testosteron, nepoškozuje tak libido, náladu ani zdraví. Pouze dočasně zastavuje tvorbu spermií blokováním receptoru alfa kyseliny retinové, který sehrává klíčovou úlohu při tvorbě a vývoji spermií. Účinek je přitom časově omezený, plodnost se po deseti až patnácti týdnech od vysazení tabletky vrací zpátky.

Preklinické testy nejdříve proběhly na myších a primátech a dosáhly účinnosti až 99 procent. Počet spermií dramaticky klesl už do dvou týdnů po začátku užívání. Nyní se tak přistoupilo k první fázi klinických testů na mužích ve věku 32 až 59 let, kteří dříve podstoupili vasektomii, aby se předešlo jakémukoli riziku trvalého ovlivnění plodnosti. Výsledky ukázaly, že pilulka je dobře snášena, nevyvolává významně vedlejší účinky, nemá vliv na srdeční frekvenci, hormony, zánětlivé markery ani sexuální touhu.

Dva tábory

Většina dostupných antikoncepčních metod dnes cílí na ženy. Muži mají na výběr jen mezi dvěma možnostmi: kondomem a vasektomií. Nová pilulka by se tak mohla stát praktickou alternativou a přispět k větší rovnoprávnosti mezi partnery. Umožnila by totiž mužům sdílet zodpovědnost.

V diskusích na sociálních sítích budí pilulka rozporuplné reakce. Zatímco ženy si ji pochvalují a ptají se, proč pilulka bez vedlejších účinků neexistuje také pro ně, pánové se rozdělili na dva tábory. Jedni se na ni příliš netváří, druzí naopak tvrdí, že podobná antikoncepce měla být vymyšlená už dávno a neměli by problém si ji vzít. Uvidíme, jak to ale dopadne, až se tabletka objeví na trhu. Pokud vše dobře půjde, mělo by se tak stát v průběhu několika let.