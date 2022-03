Průmyslové parky směřují do měst. Blíže ke spotřebitelům

Nakupovat online a mít zboží do pár hodin za dveřmi lze jen díky skladům v dosahu města.

Rychlé životní tempo a neustálá potřeba růstu si žádají nové a dobře dostupné prostory pro podnikání, distribuci potravin nebo realizaci vývoje a výroby. Bez vhodného zázemí není úspěchu. Kvalitních skladových a průmyslových prostor je ale nedostatek, stejně jako pozemků vhodných pro výstavbu. Investičně-developerská společnost P3 Logistic Parks se snaží do dlouhodobé proměny městské krajiny vnášet udržitelnost a ohleduplnost, a proto dává nový smysl dlouho nevyužívaným lokalitám.

Řada měst s bohatou strojírenskou nebo průmyslovou tradicí má ve svém katastru specifické pozemky - tzv. brownfieldy -, kde před lety probíhala intenzivní průmyslová činnost. Developeři se snaží navázat na jejich historii a pokračovat v jejich průmyslovém využití.

Skládku železné rudy nahradí univerzální moderní haly

Právě tak se společnost P3 Logistic Parks rozhodla naložit s areálem někdejší surovinové skládky v ostravských Vítkovicích. Na průmyslovou tradici tam naváže výstavbou moderní obchodně-průmyslové čtvrti P3 Ostrava Central. Prolnou se v ní světy městské logistiky, obchodu, e-commerce, výroby a vývoje. "Je to skvělá lokalita uvnitř města, kde by se volná plocha jinak hledala jen stěží. Bude to první park v našem portfoliu, do kterého se dá dojet tramvají," říká s úsměvem šéf developmentu české P3 Aleš Zacha.

Na nově budovanou vnitřní infrastrukturu již navazuje výstavba prvních tří hal. Jedna bude mít téměř 30 000 m2, další dvě jsou řádově menší. Celkem jich bude v P3 Ostrava Central šestnáct s pronajímatelnou plochou přes 156 tisíc m2. "Průmyslové budovy jsou jako velká stavebnice, kde se skládají technické možnosti a přání nájemců tak, aby do sebe jednotlivé části pohodlně zapadly a celé soukolí hladce fungovalo," říká Jan Andrus, který v P3 vede oddělení pronájmů.

Strojírenství na dosah německému trhu

Ostrava však není jediné průmyslové centrum, kam se v posledních letech obrací pozornost výrobních podniků nebo průmyslových developerů. Dobrým příkladem je Plzeňsko, které má mj. výhodu dobrého napojení na dálniční síť ve směru do Německa. Právě tam vzniká park P3 Plzeň Myslinka, který se nachází ve stejnojmenné obci asi 12 kilometrů od centra Plzně a 4 km od sjezdu z dálnice D5. K dispozici tam budou jednotky od 3 000 m2 do 30 000 m2 v celkem pěti budovách o celkové pronajímatelné ploše téměř 65 000 m2, které mohou být na přelomu roku připraveny k nastěhování. Všechny nově budované haly P3 se navíc mohou pyšnit garantovanou ekologickou certifikací BREEAM Excellent.

Nájemcům se v P3 daří a rostou

Události poslední doby ukazují potřebu reagovat flexibilně. Strmý nárůst e-commerce se střídá s výkyvy ve výrobě a výpadky v dodavatelských řetězcích. Díky rozmanitosti svého portfolia je P3 schopna nabídnout nájemcům vhodné řešení jejich aktuálních potřeb. I proto má v plánu letos nabídnout přes 260 000 m2 nové pronajímatelné plochy, z toho 56 000 m2 je ve výstavbě. www.p3parks.com